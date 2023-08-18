Творение империи и скорость войны, - Александр Дугин

07:01 19.08.2023

наша война с Западом на территории Юго-Западной Руси имеет одну характерную черту: различие в тайминге



Александр Дугин

18.08.2023



Я имею в виду - в скорости действий, акций и реакций, принятия решений.



С одной стороны, очевидно, что в большинстве случаев враг действует быстрее нас. Оперативнее ориентируется, смело внедряет продвинутые технологии сетевых войн. Сращивает информационные стратегии с системой терактов, показательных зверств, атакует в неожиданных местах, проводит операции малыми ДРГ в стиле DDoS-атак, стремительно использует постановочные сцены и оперативно вбрасывает их в западную медиа-сферу. Свои теракты враг выдает за "блестяще проведенные операции". Неудачи ловко маскирует. Жертв представляет "агрессорами".



На все это мы отвечаем с явной задержкой. Далеко не так быстро, оперативно, слаженно. Да, мы ведем фронтальную и массивную контрпропаганду, но нацелена она практически исключительно на внутрироссийскую аудиторию (что, кстати, тоже очень-очень важно, поскольку в начале войны общество к ней было совершенно не готово).



У нас практически отсутствует трансляция каких бы то ни было смыслов и векторов на Украину. Что мы делаем на этой земле, внятно до украинцев мы донести не можем и, кажется, не собираемся, оставляя огромную территорию психологической войны противнику. Тут можно было бы сказать только одно:



Мы - Империя, и мы считаем вас тоже своей составной частью, мятежной провинцией. А вы предали нас в пользу иной "империи", "империи зла", сатанинской западной цивилизации. Идет Четвертая пуническая война. Мы - Рим, а вы перешли на сторону Карфагена. Вот почему мы здесь, и вот почему мы движемся к западным границам - нашей (общей с вами) Империи.



Это надо было сказать уже давно, быстро и эффективно. А потом найти способ донести до каждого украинца. И вот пусть выбирает. А ведь кто-то точно сделал бы выбор в нашу пользу. И не только по инерции, из-за советского прошлого или русскоязычия. По более основательным и веским соображениям.



Перед Западом мы почему-то по прежнему оправдываемся и жалуемся на двойные стандарты. А там мнения относительно войны разделились, и половина западного мира на нашей стороне. Да, элиты против нас и единодушны в этом. А вот общества западных стран совсем нет. Мы что-то сделали в этом направлении за полтора года? Мы обратились через голову глобалистских атлантистских элит к народам Европы и Америки? Вот-вот. Мы продолжаем - видимо, по инерции - занудное препирательство с теми, кто нас не видит, не слышит, и знать не хочет, пока мы живы, пока мы свободны, пока мы Россия. Так давайте же поможем народам Запада свергнуть эти прогнившие коррупционные либерально-глобалистские режимы. Логично же?



Коллективному не-Западу мы также предлагаем самому догадаться, что мы делаем, зачем и ради чего. Никакого внятного послания мы ни Китаю, ни исламскому миру, ни Индии, ни Африке, ни Латинской Америке так и не послали. Единственным исключением является фундаментальная идея многополярности, где, действительно, есть смыслы, и они предельно глубоки. Но обозначив этот важнейший вектор, мы его никак не возделываем, не развиваем, не насыщаем содержаниями, не развертываем структуры.



Отстаем мы и технологически. И снова вопрос: а где мы были раньше? Как готовились к войне? Где наши БПЛА и новейшие разработки? Где практические навыки ведения сетевой войны, чьи стратегии уже с начала 90-х годов ХХ века доминируют в Пентагоне и странах НАТО? Ладно, сейчас нагоняем и в государстве, и в МО, и прежде всего в героическом порыве волонтеров - таких как Владлен Татарский и его единомышленники, - в "Дроннице" и многих других инициативах.



Первый вывод: то, что мы опаздываем, это плохо, но не фатально. Главное - решительность в построении Империи. И это определит исход. А не тайминг.



Но стоит обратить внимание и на другое: как удачно мы начали СВО. Неожиданно, с опережением, стремительно, дерзко. Раз! И четыре огромные области, стратегически значимые для Империи (не считая ранее возвратившийся на Родину Крым), освобождены. Молниеносно. И тут мы не ждали и не тянули. Жаль, что пришлось уйти из Сум, Чернигова, Харьковщины и из-под Киева, оставить даже русский город Херсон. В этом позднее мы разберемся. Где-то был совершен принципиальный просчет. Но... действуя с максимальной скоростью, мы очень много чего добились. Очень. И это наш основной плацдарм сегодня. Надежный и укрепленный. Где-то был совершен принципиальный просчет, но сама изначальная сверхбыстрая операция была успехом. Огромным.



Второй вывод: в некоторых случаях и Империя должна совершать неожиданный, молниеносный и неотразимый бросок. Так прыгает тигр. Не болезненный укус крысы, а безупречно выверенный смертельный удар большого и гордого зверя. Жестокий удар Империи.