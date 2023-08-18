На театре Черного моря: тайна фальшивого "зерновоза", - Ю.Борисов

07:13 19.08.2023

18.08.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Играть по нотам вражеских провокаций России не пристало



Итак, по сообщениям СМИ, контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вышедший 16 августа из порта Одессы, около 07:00 вошел в пролив Босфор. Турецкий телeканал NTV, судя по его заголовку, своего злорадства по этому поводу не скрывает.



Турецкий телеканал об инциденте



"Это первый случай, когда торговое судно покинуло украинские порты после выхода России из соглашения о зерновом коридоре. Груженое зерном судно, которое вчера вечером стояло на якоре у берегов Кумкея, в настоящее время проходит через Босфор. Судно под флагом Гонконга Joseph Schulte покинуло украинский порт в среду и отплыло к Босфору. Судно, перевозившее 30 тысяч тонн груза, вошло в турецкие территориальные воды вчера вечером и встало на якорь у Кумкея. Это был первый случай после выхода России из соглашения о зерновом коридоре, когда торговое судно двигалось".



Несмотря на срочно раскрученную западной пропагандой легенду о "прорыве русской зерновой блокады", данное судно меньше всего похоже на классический сухогруз, предназначенный для перевозки зерна. Соответственно, про "груженое зерном судно" турецкий телеканал натурально врет.



На борту Joseph Schulte находилось больше двух тысяч контейнеров, про содержимое которых в открытых источниках сообщается весьма глухо. Даже гораздые приврать киевские телеканалы не решились столь откровенно "натягивать сову на глобус", рассказывая сказки про якобы перевозимое в контейнерах "зерно", и только застенчиво сообщали, что среди 30 тысяч тонн грузов на борту находится и некоторое количество некоего "продовольствия".



На борту Joseph Schulte находилось больше двух тысяч контейнеров



Подчеркнем, что никакого независимого контроля характера груза данного судна ни в порту отправления, ни на маршруте следования, естественно, не было. Таким образом, содержимое этой "посылки" есть тайна, покрытая мраком.



Кроме того, была запущена версия киевской пропаганды о том, что это чуть ли не уникальный случай "прорыва блокады", которую Россия якобы продолжает с самого начала СВО:



"10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 году".



Между тем данное измышление опровергается западными мониторинговыми каналами, отслеживающими трафик торговых судов. Согласно их данным, тот же контейнеровоз Joseph Schulte преспокойно и регулярно навещает одесский порт в любое удобное для него время.



Данные мониторинговых сервисов



Таким образом, по факту уже имеем два существенных отличия от той "картины маслом", которую рисует западная пропаганда:



1. Никакого вывоза зерна указанным контейнеровозом не было и быть не могло;



2. Никакой тотальной морской блокады украинских портов со стороны РФ в природе не существует.



Косвенным тому подтверждением является тот факт, что аккурат во время следования этого якобы "мирного зерновоза" из Одессы в Турцию в том же районе Черного моря находились два патрульных корабля Черноморского флота РФ, которые вполне могли при наличии соответствующего приказа перехватить данное судно. Тем более что оно находилось в международных водах, а так называемые экономические зоны прибрежных стран на этот факт никак не влияют.



И это было бы вполне логично с учетом секретности груза, перевозимого на его борту. Однако именно в это время украинская сторона совершила очередное террористическое нападение на корабли ЧФ РФ:



"Сегодня (17.08.23) в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки".



Движение контейнеровоза Joseph Schulte Одессы



Вполне очевидно, что нападение на российские корабли было предпринято в рамках операции прикрытия проводки данного "мирного сухогруза". Но и это еще не все:



"В момент прохода судна вдоль Одесской области его сопровождали два катера ВМС Украины из Одессы, а затем из Вилково. В воздухе в этом время посменно работали три украинских БЛА "Байрактар". Также для обеспечения охраны воздушного пространства над Одесской областью находились три истребителя МиГ-29 и один Су-27. А над Румынией вел разведку американский противолодочный самолет Р-8А, который накануне совершил перелет на авиабазу Констанца (после отработки задач улетел обратно на Сигонеллу)".



Столь мощное военное прикрытие "мирного контейнеровоза" явно намекает на то, что он мог быть "подсадной уткой" и одновременно морской платформой для организации данного нападения.



В целом можно констатировать следующее. В данном случае Россия не стала играть по тем "правилам", которые ей попытались навязать западные спецслужбы, крайне заинтересованные в обострении ситуации на Черном море и в изменении позиции Турции по закрытию черноморских проливов для ВМС США. У Москвы сейчас другие и куда более значимые приоритеты. А что касается проделок вредоносных "мышей", то "кот Леопольд" наверняка найдет возможность прищемить им хвосты, где и когда сочтет нужным. Такие "долги" Россия возвращает всегда.