 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 19.08.2023
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:29  "Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"
10:25  "Мини-НАТО" в Азии: названа цель устроенной Байденом встречи в Кэмп-Дэвиде, - А.Яшлавский
09:21  Трампу "насчитали" 717 лет тюрьмы: что ждет экс-президента США, - МК
07:54  Индикатор вырос на 16%! Чудесатая чудесня. Алматинский аким Досаев отчитался казпрезу Токаеву
07:48  Россия, пережив великие потрясения девяностых годов, вновь движется к своему величию, - Александр Проханов
07:13  На театре Черного моря: тайна фальшивого "зерновоза", - Ю.Борисов

07:01  Творение империи и скорость войны, - Александр Дугин
06:57  Племянник замакима Карагандинской области Басина не воюет в российской ЧВК "Вагнер". Опровергает акимат
06:53  Украинское "контрнаступление" как путь на кладбище, - В.Овчинский
06:46  РосАрхеологи продолжают раскопки Мангупской крепости в Крыму
06:41  Нет партии – нет проблемы "Альтернатива для Германии" – под прессом абсурдных обвинений, - Д.Седов
00:58  Ликвидация "халифа" аль-Курайши вбила клин в отношения США и Турции
00:54  США сколачивают "мини-НАТО" в Азии, - В.Скосырев
00:51  В Таджикистане переименовали ледник Федченко и еще тысячи топонимов
Пятница, 18.08.2023
16:20  "Шахеды" в Кубинке. Иран впервые выставил на продажу новейшие ударные дроны
16:14  Каспий отступает от берега в Туркменбаши все дальше
16:05  Россия не падет перед Западом на колени, и вот почему, - Беньямин Биддер
16:03  Турция перевооружает Казахстан и втягивает в орбиту НАТО
14:32  Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"
12:51  Двух экс-губернаторов вилоятов (областей) Туркмении Аннабердиева и Гурбанова посадили на 25 лет каждого
12:41  Администрацию Шавката Мирзиеева возглавит, де-факто, Саида Мирзиеева?
12:02  Что нам готовят новые хозяева мира: предсмертный рев уходящего класса, - Андрей Фурсов
11:45  "Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно", - Ш.Мирзиеев
11:38  Арман Мангитов стал главой скандально-криминального Jusan Bank (Казахстан)
11:23  Эпоха дешевой нефти закончилась. Совсем! - Мухаммед аль-Асуми
11:19  "Мы не можем выплатить им $40 млн". Президент Садыр Жапаров о передаче 4 пансионатов Узбекистану на 49 лет
10:36  Рахмон объявил 21-й век - "столетием развития и прогресса ГБАО"!
10:33  Талибы запретили деятельность всех политических партий в Афганистане
10:18  В Кибрайском районе Ташкентской области разом уволены все VIP-чиновники. Они - "грязные"
09:55  Украина в наглую прорвала российскую блокаду зерновозов. Путин опять боится обидеть "друзей" и "партнеров"
09:05  В российских городах стали строить музейно-мемориальные "Сталин-центры"
07:44  Куда нас послал Токаев... И куда мы пришли, - Данияр Ашимбаев
07:39  Qazaq Air выставили на приватизацию
07:36  Трагедия на шахте "Казахстанская": растет число погибших, выявлено 168 нарушений!
01:28  Саммит БРИКС в 2023 году: программа и участники
01:05  США в Центральной Азии: политика "немягкой силы"
00:41  В Казахстане заблокирован доступ к сайту Царьград
00:40  Newsweek: Провал контрнаступления расколол украинское правительство
00:37  Кашаган обманутых надежд. Как Казахстану спасти свою нефтедобывающую отрасль? - А.Фролов
00:29  Четыре всадника Апокалипсиса, или Как проект "Украина" уничтожит Польшу
00:26  Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам
00:18  Украину превращают в центр европейской порно-индустрии
Четверг, 17.08.2023
22:24  Кыргызстан привлек китайскую TВEA к строительству каскада ГЭС на реке Сары-Джаз
22:06  Уволен одиозный глава Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Узбекистана Бахром Шарипов
21:32  Наконец-то! Украина сама стопорнула экспорт российского газа в Европу, - МК
21:28  В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации
20:39  Фонды Джорджа Сороса сворачивают свою деятельность в странах Евросоюза
20:30  Власти Швеции боятся терактов из-за сожжений Корана, но разрешили новую акцию
20:26  Турецко-венгерский альянс набирает силу
12:59  Как Запад вредит росту китайской экономики, - "Взгляд"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия, пережив великие потрясения девяностых годов, вновь движется к своему величию, - Александр Проханов
07:48 19.08.2023

Песни русского неба
сегодня Россия, пережив великие потрясения девяностых годов, вновь движется к своему величию
Александр Проханов

В системе российских коммуникаций появился новый маршрут - "Благовещенск - Луна". По этому маршруту с космодрома "Восточный" отправилась большая ракета, несущая к Луне аппарат, изучающий множество лунных характеристик - лунной поверхности, лунного притяжения, лунного климата, лунного грунта, лунного излучения и еще чего-то лунного, о чем умалчивают сводки новостей.

Этот старт - начало новой российской лунной программы, второе пришествие России на Луну. Этот лунный проект, разработанный на Земле, включает в себя множество изобретений, фантастических приемов, технологических схем, открытий в области электроники, робототехники, искусственного интеллекта.

Лунная программа - это инструмент превращения земной цивилизации в лунную. Когда идут бои на Купянском направлении, когда русские войска под Херсоном отражают по десять атак в день, когда дымит и рыхлится снарядами твердь земной поверхности, мы несем эту цивилизацию на Луну.

Этот благовещенский старт - свидетельство чудесной способности России воскресать из мертвых. Молекула русского бессмертия, уцелевшая после катастрофы девяносто первого года, стала множиться, превращаясь в живую ткань.

С гибелью Советского Союза погибли вся советская техносфера, вся культура. Вместе с великим красным государством рухнули красный космос и программа "Энергия-Буран", предполагавшая высадку не только на Луне, но и на Марсе. Все исчезло под слоем демократической перхоти. Теперь эта перхоть рассеялась, и Россия вновь поднимает над собой свой космический купол.

В день лунного старта мне довелось подойти к музейному образцу космического челнока "Буран" и погладить по белой чешуе от носа к хвосту, "по шерсти", как я это делал на Байконуре, когда приземлился раскаленный "Буран", остывал, окруженный стеклянным воздухом. Я тронул его горячее оперение, вдохнул исходящий от него запах. И это был запах хлеба. Русский космос пахнет хлебом.

Благовещенский старт - еще не триумф российской лунной программы. Но это триумф российского воскрешения.

Жестокий Запад приговорил Россию к смертной казни, лишив, как он думал, всех средств технологического развития. Он отозвал технологии, прекратил поставку станков, засекретил свои космические разработки, окружил Россию блокадой, сквозь которую не могла прорваться ни одна научная или техническая мысль, не мог проникнуть ни один полупроводниковый чип, и все русские программы должны были умереть на старте или рухнуть, сбитые, едва оторвавшись от земли.

Этого не случилось. На космодроме "Восточный" сквозь рев стартового двигателя был отчетливо слышен зубовный скрежет натовских стратегов, для которых русский космический пуск - это пробоина в их стратегии русского сдерживания. Как западным русофобам не удается выскоблить из мировой культуры имя Пушкина, так им не удается остановить русскую экспансию в космос, русские полеты к Луне, которую Пушкин называл царицей ночи.

Для человечества небо было обителью, откуда оно вышло. В небе находился рай, откуда было изгнано человечество. Небо вело к идеальному бытию, где нет бед и скорбей, нет и самой смерти. Русское небо было "небом в алмазах", где каждый алмаз - Русская Мечта о божественном совершенстве. Земное и небесное соединялось Кантом в его религиозной формуле "Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас". И то, и другое - обитель Господа.

Русская душа устремлялась в небо, чтобы достичь рая, чтобы прикоснуться к той восхитительной фреске, что сияет на церковной стене, изображая небесное царство. Русский человек посылал на небо божью коровку, приговаривая: "Божья коровка, полети на небо, принеси мне хлеба". Хлеба духовного, небесного.

Полет Гагарина осчастливил Россию, осчастливил все человечество, ибо люди понимали, что стремление к райскому идеалу, прерванное войнами, концентрационными лагерями, избиениями, ложью, ненавистью, враждой, это стремление с полетом Гагарина возобновилось. Гагарин был одним из тех советских пехотинцев, кто водрузил на куполе рейхстага красное Знамя Победы. И оттуда, из этого разгромленного берлинского купола, улетел в небеса.

Советский космос лишь внешне был космосом инженеров, военных, энергетиков, футурологов. На деле он таил в себе фантастическую веру русского народа в чудесное бытие - то бытие, которое было зашифровано в коммунизме и сияло в проповедях русских православных мистиков и русских космистов.

Русские космисты первыми начали освоение космоса. Библиотекарь Николай Федоров среди тихого перезвона книжных шкафов, шелестя манускриптами, скрипя чернильным пером, создавал свое учение о воскрешении из мертвых, когда просветленное человечество, извергнув из себя духовную тьму, овладев всеми достижениями современных наук, сможет воскрешать из праха исчезнувшие поколения. Тогда раскроются могилы на всех мировых кладбищах, из шевелящейся земли поднимутся кости, облекаясь плотью, и на Земле станет тесно от бесчисленных народов, от бессчетных, умерших прежде, поколений. И Циолковский по наказу Федорова стал чертить на бумаге свои ракеты и выписывать формулы первой и второй космических скоростей.

Поезжайте в калужский Боровск, где жили и творили Федоров и Циолковский, где была замучена боярыня Морозова и томился в подземелье протопоп Аввакум. И вам вдруг на мгновение покажется, что протопоп и боярыня были первыми русскими космонавтами, мужчиной и женщиной, улетавшими сквозь кровавые слезы в русский космос.

Сегодня Россия, пережив великие потрясения девяностых годов, вновь движется к своему величию. Это движение происходит сквозь слезы и кровь донбасской войны, сквозь уныние маловеров, предательство и измену лукавцев, но оно происходит. Свидетельством и символом этого восхождения к величию является возобновленная космическая программа Луны. Она, космическая программа, есть форма, в которой молекула русского бессмертия вновь возвращает Россию в историю.

Космическая ракета, взлетевшая с восточного космодрома, взмыла из озера Светлояр, взбурлив его волшебную гладь и, сверкая куполами и главами, блестя золотыми крестами, в колокольном звоне и песнопении унеслась в русское небо - в небо, где обитает Русская Мечта о благодатном царстве, о божественной справедливости, о бессмертии.

Соединение русского космизма с космической техносферой - насущная идеологическая задача России, ибо это соединение есть вектор вековечных русских устремлений в небо. Не только к Луне или к Марсу, а к той божественной красоте, к бесконечности, что делают русский народ народом-мечтателем, народом-космистом.

Пусть песни воюющего Донбасса станут песнями русского неба.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692420480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов потребовал ускорить запуск важных проектов в сфере энергетики в Мангистауской области
- К итогам прошлого послания
- Серик Жумангарин провел встречу с секретарем парткома провинции Шаньдун
- Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности РГП "Казводхоз"
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам профилактики бытового насилия
- Заявление касательно включения компании "Defence Engineering" в санкционный список США
- Рейтинги казахстанского АО "Нурбанк" подтверждены на уровне "В-/В" на фоне продолжающегося восстановления качества активов; прогноз – "Стабильный"
- Алихан Смаилов встретился с правительственной делегацией Башкортостана в Астане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  