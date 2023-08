Трампу "насчитали" 717 лет тюрьмы: что ждет экс-президента США, - МК

09:21 19.08.2023 Сможет ли неугомонный республиканец остаться на свободе или попасть в Белый дом из-за решетки



Дональд Трамп продолжает обрастать уголовными делами со скоростью катящегося с горы снежного кома. К его списку постоянно нарастающих юридических проблем добавилось еще одно крайне неприятное дело – экс-президент США обвинен в попытках отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. И эта штука, как говорится, будет посильнее "Фауста" Гете. Бывший хозяин Белого дома вполне может оказаться за решеткой – да так, что даже его гипотетическое избрание на пост главы американского государства ему не поможет избежать наказания.



Сможет ли неугомонный республиканец остаться на свободе или попасть в Белый дом из-за решетки

ДОНАЛЬД ТРАМП. ФОТО: AP.

Итак, 14 августа большое жюри присяжных в округе Фултон в штатеДжорджия предъявило бывшему американскому президенту обвинение по 13 пунктам.



Обвинительный акт был предъявлен после двухлетнего расследования окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис действий Дональда Трампа после президентских выборов 2020 года. Это второе уголовное обвинение, предъявленное бывшему президенту США в связи с его предполагаемым вмешательством в выборы, которые Трамп в конечном итоге проиграл.



Само собой, в заявлении предвыборного штаба Трампа очередное обвинительное заключение названо "фальшивкой", а прокурор Уиллис (демократка, между прочим) подверглась разносу за ее участие в политических преследованиях. И если учесть, что обвинения против республиканского хедлайнера президентской гонки появились, когда год выборов не за горами, а ставки в борьбе за Белый дом велики как никогда, резоны для подобных умозаключений у Трампа и его сторонников выглядят вполне обоснованными.



"В сочетании с намеренно медленными расследованиями, проводимыми отрядами головорезов Байдена и Смита (Джек Смит – спецпрокурор, занимающийся делом о роли Трампа в истории со штурмом Капитолия 6 января 2021 года – "МК"), и ложными обвинениями в Нью-Йорке, выбор времени для этого последнего скоординированного удара предвзятого прокурора в юрисдикции, где преобладают демократы, не только предает доверие американского народа, но и раскрывает истинную мотивацию, лежащую в основе их сфабрикованных обвинений," – сказано в заявлении предвыборного штаба мистера Трампа.



РЕКЛАМА



olga-grechina.ru

Купить картину

Узнать больше



РЕКЛАМА



wildberries.ru

Боди с завязками на Wildberries со скидкой 60%.

Узнать больше

"Они лишают президента Трампа права по первой поправке на свободу слова и права оспаривать сфальсифицированные и украденные выборы, что демократы делают постоянно. К ответственности должны быть привлечены те, кто создал коррупцию", – утверждают сторонники республиканского политика.



Обвинительный акт по делу о вмешательстве в выборы 2020 года предъявляет мистеру Трампу обвинения по 13 пунктам: нарушение закона RICO (федерального закона о преступных организациях), три пункта о подстрекательстве к нарушению присяги государственным служащим, сговор с целью выдать себя за государственного служащего, два пункта о сговоре с целью совершения подлога первой степени, два пункта о сговоре с целью совершения ложных заявление и письменные работы, сговор с целью совершения подачи фальшивых документов, подача фальшивых документов и два пункта обвинения в даче ложных показаний. Обвинения вытекают из предполагаемого заговора, в котором – как утверждается – участвовал Дональд Трамп, чтобы присвоить себе голоса избирателей Джорджии. Одним из многих действий, указанных в обвинительном заключении, была попытка мистера Трампа заменить выборщиков в Джорджии фальшивыми.



Ранее федеральное обвинение против экс-президента было предъявлено 8 июня, когда большое жюри в рамках расследования спецпрокурора Смита обвинило Трампа и его сообвиняемого Уолта Науте по 37 пунктам, связанным с предполагаемым незаконным хранением экс-президентом США информации о национальной обороне и препятствованием правосудию.



Эти обвинения вытекают из дела, которое началось в начале прошлого года после того, как чиновники Национального управления архивов и документации (NARA) обнаружили более 100 секретных документов в коробках, которые были изъяты из трамповской резиденции в Палм-Бич, штат Флорида.



Еще ранее, в марте, Трампу было предъявлено первое уголовное обвинение по обвинению штата Нью-Йорк. Тогда он появился в зале суда Манхэттена, чтобы предстать перед уголовными обвинениями после расследования окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом выплат за молчание в преддверии президентских выборов 2016 года.



***



Учитывая растущий список его уголовных дел, растет число предположений относительно того, грозит ли мистеру Трампу тюремный срок, отмечает издание Independent.



В случае вынесения обвинительного приговора федеральным прокурорам и судьям штата, возможно, придется решать, сажать ли в тюрьму кандидата в президенты США – или даже (чем черт не шутит!) потенциального победителя предвыборной гонки 2024 года.



После первого федерального обвинительного заключения эксперты заявили, что Министерство юстиции, скорее всего, попытается заключить Трампа в тюрьму, если он будет признан виновным.



Каждое обвинение по этому делу – делу о секретных документах – предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 20 лет. Потенциальный приговор, в случае признания виновным, может включать десятилетия тюремного заключения.



В частности, юрист по национальной безопасности и профессор права Университета Джорджа Вашингтона Кел Маккланахан высказывал мнение, что Минюст, вероятно, "захочет пойти на тюремное заключение" в случае с Трампом, сообщает Insider. По словам эксперта, доказательства в обвинительном заключении призваны показать, что Трамп "сознательно нарушил закон, поставил под угрозу национальную безопасность, поставил под угрозу безопасность ядерного оружия и поставил под угрозу национальную безопасность других стран".



Теперь же, после того, как Дональду Трампу и еще 18 лицам было предъявлено обвинение в четвертый раз менее чем за пять месяцев большим жюри в округе Фултон, штат Джорджия, вероятность для бывшего и потенциально будущего президента Америки сесть в тюрьму сделалась еще более осязаемой.



А как подсчитал журнал Forbes, в сумме десятки пунктов обвинений, выдвинутых против Трампа, чреваты потенциальным максимальным срок в 717 с половиной лет тюремного заключения, что с учетом немолодого возраста Трампа чересчур много. И даже если ограничиться "делом Джорджии", то по максимуму экс-президенту "светит" 76,5 лет.



Но даже если Трамп не окажется в скором времени за решеткой, растущий список обвинений в его адрес уже сейчас означает, что ведущий претендент на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году - вступает в сезон праймериз с почти сотней пунктов уголовных обвинений в четырех разных юрисдикциях.



Два судебных процесса уже запланированы на следующий год, и прокуроры по делу о выборах 2020 года запросили начало судебного разбирательства 2 января, хотя судья должен согласиться с графиком.



Конечно, возможно, что судебные процессы будут отложены или что Трамп будет оправдан, отмечает Independent. Но если он будет осужден по обвинению в уголовном преступлении по любому из дел до 5 ноября 2024 года, Соединенные Штаты окажутся на поистине неизведанной территории - особенно если Трамп сможет выдвинуть свою кандидатуру от Республиканской партии до того, как произойдет это теоретическое осуждение.



Даже если Трампа признают виновным в преступлении, он может продолжать баллотироваться на пост президента (хотя в этом случае он, вероятно, не смог бы проголосовать в своем родном штате Флорида). Требования для того, чтобы занять пост президента, просты - человеку должно быть 35 лет, он должен быть гражданином Соединенных Штатов по рождению и проживать в США не менее 14 лет. Как известно, в американской Конституции ничего не говорится о наличии судимости или тюремного заключения, препятствующих участию в президентской кампании. В то время как некоторые штаты запрещают преступникам баллотироваться на государственные (на уровне штата) и местные должности, эти законы не распространяются на федеральные учреждения.



Многие критики Трампа - и некоторые ученые-юристы - утверждают, что Трамп должен быть отстранен от участия в выборах в соответствии с разделом 3 14-й поправки, которая направлена против любого, кто "участвовал в мятеже" после принятия присяги в поддержку Конституции. Но это не касается уголовных дел против Трампа, и обвинительные приговоры не приведут к этому. Организаторы выборов могли бы попытаться сослаться на 14-ю поправку, чтобы исключить его из избирательных бюллетеней с обвинительными приговорами или без них; если бы они это сделали, Верховному суду, вероятно, пришлось бы решать, применима ли она, отмечает The New York Times.



Как известно, прецеденты участия в президентских выборах политиков, осужденных за уголовное преступление, имеются. Так, в 1920 году социалист Юджин Дебс набрал почти миллион голосов из тюремной камеры, где он отбывал 10-летний срок за выступление против призыва в армию. Сторонник теории заговора Линдон Ларуш провел из-за решетки несколько президентских кампаний после того, как был осужден за мошенничество с почтой и заговор с целью обмана Налоговой службы. А осужденный преступник Кит Джадд набрал 41 процент голосов на президентских праймериз Демократической партии в Западной Вирджинии в 2012 году.



Более того, отмечает Independent, о своем участии в выборах-2024 уже заявил кандидат с судимостью – это Джо Мальдонадо-Пассаж, ведущий реалити-шоу, известный как "Джо Экзотик", который был осужден за покушение на убийство и жестокое обращение с животными.



Впрочем, как пишет The New York Times, никогда прежде у осужденного за тяжелые преступления кандидата не было реальных шансов на победу (в 1920-м Дебс получил около трех процентов голосов).



Но чтобы оказаться в подобной компании Трамп для начала должен был бы быть приговорен к тюремному заключению. А тут не все ясно. Например, очень возможно, что дело в Нью-Йорке, связанное с выплатой денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, не приведет к тюремному заключению, даже если Трамп признают виновным, считает профессор права Шерил Бадер. Объясняется это тем, что фальсификация деловых записей обычно квалифицируется как мелкое правонарушение: в случае Трампа обвинения были квалифицированы как уголовное преступление, основанное на новой теории о том, что записи были сфальсифицированы в связи с федеральными преступлениями и преступлениями штата на выборах.



***



Федеральные дела во Флориде и Вашингтоне связаны с обвинениями, которые влекут за собой значительные максимальные сроки наказания, но судьи редко назначают максимальные сроки, и нет никаких оснований думать, что дело Трампа будет развиваться по-другому. Если он будет признан виновным и приговорен к тюремному заключению в любом случае, он почти наверняка подаст апелляцию - и судья должен будет решить, сможет ли Трамп оставаться на свободе в течение этого времени. "Согласно федеральному законодательству, нередко обвиняемые освобождаются до подачи апелляции", - отмечает профессор Дэвид Склански из центра уголовного правосудия в Стэнфордской школе права.



При принятии решения о том, освобождать ли обвиняемого на время рассмотрения апелляции, федеральные судьи должны учитывать несколько факторов, в том числе вероятность того, что данное лицо сбежит или будет представлять опасность для других, или же вопросы, рассматриваемые в апелляции, достаточно существенны, чтобы они могли привести к вынесению обвинительного приговора или приговор отменяется. Судья также может наложить условия - например, ограничения на поездки, - которые смягчают опасения по поводу риска бегства или риска для других людей. Но, возможно, самое важное для Трампа то, что судья не обязан принимать во внимание такие соображения, как потенциальное влияние на его предвыборную кампанию. "Он ничем не отличается от любого другого обвиняемого", - заявляет профессор Склански.



А вот с Джорджией для Трампа перспективы выглядят вообще кисло. Элизабет Таксел, профессор права Университета Джорджии, специализирующаяся на уголовном праве, говорит, что если Трамп будет осужден в "Персиковом штате" и приговорен к сроку более пяти лет, он не будет иметь права на освобождение под залог, пока он подает апелляцию. (Примечательно, что, в отличие от большинства преступлений, в которых обвиняют Трампа, закон Джорджии о рэкете предусматривает минимум пять лет лишения свободы, хотя судья мог бы вместо этого наложить штраф.) Если он будет признан виновным и приговорен к сроку менее пяти лет, судья оценит те же факторы, что и в федеральном контексте.



Но профессор Такселл скептически отнеслась к тому, что дело в Джорджии будет завершено к выборам 2024 года, особенно учитывая, что по этому делу проходит так много других обвиняемых, и прокурор Уиллис заявила, что будет добиваться судебного преследования их вместе, что может привести к очень долгому судебному разбирательству. Так что, предположительно, вероятность вынесения вердикта к ноябрю 2024 года очень мала.



Теоретически, даже в случае реального заключения под стражу Трамп сможет участвовать в президентских выборах. Его предвыборный штаб мог бы заниматься сбором средств и другими мероприятиями предвыборной кампании в его отсутствие, и очень маловероятно, что Трамп может быть отстранен от участия в избирательных бюллетенях, пишет The New York Times. Республиканской и Демократической партиям гарантированы места в бюллетенях для всеобщих выборов в каждом штате, и партии сообщают избирательным комиссиям, чье имя вписать в их бюллетени. Теоретически штаты могли бы попытаться отстранить мистера Трампа от участия в голосовании, приняв закон, требующий наличия чистого судимости, но это зиждилось бы на юридически шаткой почве.



Зато сам Трамп в случае осуждения вряд ли сможет проголосовать. Как поясняет "Нью-Йорк Таймс", политик зарегистрирован для голосования во Флориде, и там он был бы лишен избирательных прав, если бы его осудили за тяжкое преступление. Большинство преступников во Флориде восстанавливают избирательные права после отбытия полного срока наказания, включая условно-досрочное освобождение или испытательный срок условно, и уплаты всех штрафов и сборов. Но крайне маловероятно, что Трамп, если его осудят, успеет отбыть свой срок до дня выборов в ноябре 2024 года.



Он также мог бы ходатайствовать о помиловании, для чего потребовалось бы одобрение губернатора - Рона Десантиса, который баллотируется против Трампа на республиканских праймериз, - и двух членов кабинета министров Флориды. Жители штата, осужденные за тяжкое преступление, могут подать заявление о восстановлении своих избирательных прав в рамках этого процесса, даже если осуждение произошло за пределами Флориды.



Поскольку Трамп также проживает в Нью-Йорке, он мог бы изменить свою регистрацию избирателей там, чтобы воспользоваться преимуществами более либерального подхода: преступники в Нью-Йорке могут голосовать, находясь на условно-досрочном освобождении или испытательном сроке. Но, как и во Флориде и почти в любом другом штате, они по-прежнему лишены гражданских прав, если находятся в тюрьме.



Таким образом, если мистер Трамп окажется в тюрьме, он может оказаться в экстраординарном положении, когда его сочтут подходящим для избрания, но непригодным для голосования.



***



А вот что произойдет, если его выберут из тюрьмы? Газета "Нью-Йорк Таймс" и опрошенные ею эксперты честно признают, что этого никто не знает. Юридически Дональд Трамп сохранил бы право быть президентом, даже если бы его посадили в тюрьму. В Конституции ничего не говорится об обратном. На практике избрание президента, находящегося в заключении, создало бы правовой кризис, который почти наверняка пришлось бы разрешать в судах. Теоретически Трамп может быть лишен своих полномочий в соответствии с 25-й поправкой, которая предусматривает процесс передачи полномочий вице-президенту, если президент "не в состоянии выполнять полномочия и обязанности, связанные со своей должностью". Но для этого потребовалось бы, чтобы вице-президент и большинство членов кабинета объявили Трампа неспособным выполнять свои обязанности, что является отдаленной перспективой, учитывая, что это будут его сторонники, им же самим назначенные.



Более вероятно, что Трамп мог бы подать в суд на освобождение на том основании, что его тюремное заключение мешает ему выполнять свои конституционные обязательства в качестве президента. Такое дело, вероятно, было бы сосредоточено на разделении властей, и адвокаты Трампа утверждали бы, что содержание должным образом избранного президента в тюрьме было бы нарушением судебной властью деятельности исполнительной власти.



Только по федеральным обвинениям он также мог бы попытаться помиловать себя - или смягчить свой приговор, оставив обвинительный приговор в силе, но прекратив свое тюремное заключение. Правда, любое из этих действий было бы экстраординарным утверждением президентской власти, и Верховный суд выступил бы окончательным арбитром в вопросе о том, является ли "самопроизвольное помилование" конституционным.



Но и это не относится к делам в Нью-Йорке или Джорджии, потому что президент США не имеет права помиловать по обвинениям штатов.



Возникает еще вопрос: что, если Трампа изберут президентом Америки, а дело все еще будет находиться в стадии рассмотрения? Опять же, отмечает "Нью-Йорк Таймс", никто не знает, особенно когда речь заходит о делах в Нью-Йорке и Джорджии. В двух же федеральных делах вероятным исходом было бы то, что назначенный Трампом генеральный прокурор снял бы обвинения.



Андрей Яшлавский Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692426060





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов потребовал ускорить запуск важных проектов в сфере энергетики в Мангистауской области

- К итогам прошлого послания

- Серик Жумангарин провел встречу с секретарем парткома провинции Шаньдун

- Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности РГП "Казводхоз"

- Кадровые перестановки

- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам профилактики бытового насилия

- Заявление касательно включения компании "Defence Engineering" в санкционный список США

- Рейтинги казахстанского АО "Нурбанк" подтверждены на уровне "В-/В" на фоне продолжающегося восстановления качества активов; прогноз – "Стабильный"

- Алихан Смаилов встретился с правительственной делегацией Башкортостана в Астане