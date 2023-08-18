"Мини-НАТО" в Азии: названа цель устроенной Байденом встречи в Кэмп-Дэвиде, - А.Яшлавский

10:25 19.08.2023

Американцы устраивают саммит с Японией и Южной Кореей против Китая, России и КНДР



Лидеры США, Японии и Южной Кореи встретятся в загородной резиденции американского президента Кэмп-Дэвиде. На фоне "разрядки" между Японией и Южной Кореей этот саммит предоставляет Вашингтону шанс укрепить трехсторонний альянс в Восточной Азии для противодействия Китаю и Северной Корее.



Американцы устраивают саммит с Японией и Южной Кореей против Китая, России и КНДР



Главы Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов намерены встретиться в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде для проведения саммита, который, по словам официальных лиц трех стран, призван открыть новую эру трехсторонних отношений.



Как сообщает "Аль-Джазира", это мероприятие в пятницу представляет собой первый случай, когда президент США Джо Байден, его южнокорейский коллега Юн Сук Ель и премьер-министр Японии Фумио Кисида проведут официальный совместный саммит – помимо менее официальных переговоров, которые проводились в кулуарах международных встреч.



Встреча происходит на фоне шквала недавних дипломатических прорывов между Японией и Южной Кореей, отношения между которыми были напряженными со времен японской оккупации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.



Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в среду приветствовал "политическое мужество" Кисиды и Юна, заявив, что два лидера закладывают основу для укрепления безопасности, экономической и других форм координации.



"В пятницу наши три страны объявят о важных инициативах, которые помогут укрепить наше трехстороннее сотрудничество в будущем, - сказал Кирби журналистам. – Эти инициативы поднимут наши трехсторонние отношения на новую высоту, поскольку мы работаем вместе, чтобы приносить пользу нашему народу и людям по всему региону".



Днем ранее, в речи, посвященной 78-й годовщине освобождения Кореи от японского колониального господства, Юн Сук Ель сказал, что саммит в Кэмп-Дэвиде "установит новую веху в трехстороннем сотрудничестве, способствующем миру и процветанию на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе".



Встреча проходит на фоне опасений по поводу увеличения числа ракетных испытаний Северной Кореи и подхода Китая к Индо-Тихоокеанскому региону, который США осудили как "все более напористый".



Место проведения саммита также примечательно, поскольку Кэмп-Дэвид исторически был местом, где достигались исторические – и противоречивые - внешнеполитические соглашения.



Переговоры США, Японии и Южной Кореи также знаменуют собой первое крупное дипломатическое мероприятие, которое состоится в Мэрилендском ретрите с 2015 года, и первый раз, когда Байден примет у себя каких-либо лидеров с тех пор, как он вступил в должность в начале 2021 года.



Кирби сказал журналистам, что место было выбрано для того, чтобы "обозначить и продемонстрировать, насколько серьезно" Байден относится к отношениям США с Японией и Южной Кореей.



"Это то, что в некотором роде означает Кэмп-Дэвид. Это место символизирует это значение. Оно означает ту гравитацию и тот вес", - сказал он.



По мнению аналитиков, плохие отношения между Японией и Южной Кореей долгое время были камнем преткновения в подходе Вашингтона к Китаю и более широкому Индо-Тихоокеанскому региону.



Однако недавние дипломатические инициативы между двумя странами – инициированные южнокорейским лидером Юном и хорошо воспринятые японским лидером Кисидой - создали новую возможность для США, говорит Юки Тацуми, директор японской программы в аналитическом центре Стимсона в Вашингтоне, округ Колумбия.



Вашингтон, который, по словам Тацуми, исторически не желал становиться между Сеулом и Токио, в настоящее время имеет двусторонние альянсы в области безопасности с обеими странами. Япония и Южная Корея также входят в число ведущих торговых партнеров США, в то время как они также поддерживают тесные экономические связи с Китаем.



"Самой большой проблемой в трехсторонних отношениях всегда была нестабильность в отношениях между Японией и Южной Кореей", - констатирует Тацуми в интервью "Аль-Джазире".



"До прихода к власти администрации Юна [в 2022 году] отношения между Токио и Сеулом, вероятно, были худшими за всю историю с тех пор, как две страны нормализовали свои отношения еще в 1960-х годах, - сказала она. - Таким образом, заслуга действительно принадлежит президенту Юну, который действительно пошел на большой политический риск внутри страны".



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Между тем конфликт на Украине помог в целом укрепить поддержку региональных альянсов в Восточной Азии, где страны внимательно следят за дестабилизирующими последствиями возможного вторжения Китая на Тайвань, отмечает далее "Аль-Джазира".



"В какой-то степени [страх перед вторжением] действительно укрепляет в сознании корейской общественности важность наличия прочного союза с Соединенными Штатами, а в сознании японской общественности это создает возможность увидеть необходимость улучшения отношений с Сеулом", - подчеркивает Юки Тацуми.



Поддерживаемое Пекином новостное издание Global Times на прошлой неделе написало в обзорной статье, что саммит был частью "стремления США создать трехсторонний военный альянс в стиле "мини-НАТО" в Северо-Восточной Азии". В среду также было заявлено, что переговоры "послужат сигналом к вступлению в "новую холодную войну"".



Администрация Байдена отрицает стремление к конфронтации с Китаем, направив в последние месяцы ряд высокопоставленных чиновников США в китайскую столицу в рамках стремления поддерживать открытые линии связи и "управлять конкуренцией".



Но связи между Пекином и Вашингтоном остаются напряженными по целому ряду вопросов, от торговли и статуса Тайваня до экспансивных притязаний Китая в Южно-Китайском море и продолжающегося давления США на растущее китайское влияние в Индо-Тихоокеанском регионе.



Ранее на этой неделе заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что предстоящие переговоры в Кэмп-Дэвиде не следует рассматривать как "провокационные" или как "какой-либо шаг или попытку разжечь напряженность" в отношениях с Китаем.



"Речь идет об углублении нашего партнерства и сотрудничества в ряде областей, которые, по нашему мнению, отвечают взаимным интересам наших трех стран", - сказал Патель журналистам.



Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит, вероятно, приведет к "конкретным инициативам" в таких вопросах, как безопасность, экономические связи, развитие и гуманитарная помощь, а также новые технологии.



Кирби также сказал, что на встрече "лидеры действительно соберутся с духом и возьмут на себя обязательства по осязаемому, наглядному набору инициатив, которые имеют реальные преимущества".



Тем не менее, информационное агентство Reuters со ссылкой на нескольких официальных лиц США сообщило, что пятничный саммит вряд ли приведет к заключению официального соглашения о безопасности.



Вместо этого три страны, скорее всего, придут к взаимопониманию относительно ответственности за региональную безопасность и возьмут на себя обязательства по другим мерам, таким как создание трехсторонней горячей линии для связи во время кризиса, сообщило информационное агентство.



Тацуми сказал, что участники саммита также столкнутся с трудностями установления долгосрочного сотрудничества, учитывая "характер политических перемен" в трех странах и историческую нестабильность отношений Токио и Сеула.



Байден будет баллотироваться на переизбрание в следующем году, в то время как досрочные выборы в Японии могут быть назначены в любой момент. Со своей стороны, Южная Корея не намерена проводить президентские выборы до 2027 года.



Тем не менее, трио, вероятно, попытается послать убедительный сигнал уверенности, одновременно стремясь создать механизмы в различных правительственных учреждениях своих стран, чтобы убедиться, что любые инициативы смогут "выдержать" будущие политические изменения, сказала она.



Кристофер Джонстон, глава японского отделения Центра стратегических и международных исследований (CSIS), другого аналитического центра в столице США, также признал, что шаги по построению трехсторонних отношений остаются "хрупкими".



"Я думаю, будет справедливо сказать, что в Южной Корее усилия президента Юна по-прежнему не пользуются широкой популярностью. А в Японии постоянно звучит скептицизм по поводу того, что улучшение будет долговременным", - сказал Джонстон во время телефонного разговора с журналистами на этой неделе.



"Итак, я думаю, что в центре внимания этой встречи и многого из того, что предстоит, находится поиск путей институционализации достигнутого прогресса и затруднения для будущих лидеров в любой из этих стран отказаться от него", - сказал он.



Андрей Яшлавский

18.08.23