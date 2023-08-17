"Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"

10:29 19.08.2023

Александр Дугин предложил таджикским мигрантам свою авторскую формулу жизни в России.



Скандально известный российский философ и один из идеологов "русского мира" Александр Дугин предложил таджикским мигрантам свою авторскую формулу жизни в России. 16 августа в своем телеграм-канале он опубликовал 8 принципов, при соблюдении которых трудовые мигранты из Таджикистана имеют право жить и работать в РФ. В тот же день этот пост опубликовал и сайт телеканала "Царьград", главным редактором которого господин Дугин являлся в прошлые годы.



"Есть сценарий для таджиков - прекрасного древнего иранского народа. Все учат русский язык, наизусть читают Блока и Клюева, принимают святое Православие, крестят детей, венчаются, постятся и доблестно защищают Родину в СВО. Как и положено великому индоевропейскому народу. Потом возвращаются с фронта, отдав долг Великой России, и идут жить и работать, как и положено гражданам и уважающим себя людям. Это достойно и правильно. Не хотят так, не будет никак", - написал он.

Заявление Дугина вызвало в Таджикистане, мягко говоря, недоуменные вопросы. Разве Россия теперь не многонациональное и многоконфессиональное государство? Разве ислам не является второй по количеству последователей религией в России, насчитывающей по разным данным от 20 до 25 миллионов человек?



Для того чтобы жить и работать в России теперь принять православие, венчаться в церкви и крестить детей должны и татары с башкирами, и народы Северного Кавказа, не говоря уже о переселенцах из других мусульманских стран? Или этот "ультиматум" направлен только против таджиков?



Двумя днями ранее тот же сайт опубликовал другой материал - о решении таджикского министерства труда, миграции и занятости населения отправить в Россию рабочие группы для проверки условий жизни и работы своих трудовых мигрантов.



Вопреки ожиданиям, безобидное намерение минтруда Таджикистана помочь российским властям навести порядок в отношениях между трудовыми мигрантами и их работодателями, в соблюдении их прав вызвало гневную реакцию наших "стратегических партнеров".



"С какой стати нас будут проверять? – возмущается Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. - Мы наблюдаем откровенную наглость. Возникает резонный вопрос: если что-то не нравится гражданам [Таджикистана], почему они просто не покинут пределы нашей необъятной?



Но нет – деньги не пахнут... Позиция Таджикистана в отношении нас стала, мягко говоря, очень странная. Начиная с заявления главы Таджикистана в отношении президента нашей страны (не так давно это было), заканчивая посылами по поводу того, что если вы будете заводить уголовные дела в отношении наших граждан, то сначала посоветуйтесь с нами…".

Таджикские власти пока никак не отреагировало на эти публикации. Между тем, Казахстан два дня назад заблокировали данный сайт на своей территории после четырех предупреждений в связи с публикацией экстремистских материалов.



"Потверждение фашистских взгядов"

Пока официальный Душанбе молчит, мы попросили прокомментировать заявление Дугина некоторых таджикских экспертов. Вот что нам ответили.



Ойнихол Бобоназарова, известный юрист, правозащитница:

"Дугин – это человек, имеющий серьезное влияние на государственную политику России. А это высказывание – еще одно подтверждение его фашистских взглядов, направленных против общечеловеческих ценностей.



Данное заявление можно рассматривать, как прямое оскорбление таджикского народа и государства и, я думаю, власти нашей страны должны высказать свою официальную позицию по данному вопросу".



Абдумалик Кодиров, политолог:

"Дугин - один из главных философов и пропагандистов Русского мира, и ясно, что говорит только во благо русской нации. Он и его соратники готовы пожертвовать всем и всеми ради достижения своих националистических целей.



Знание русского языка, конечно, важно для мигрантов, но навязывание им чуждой религии и культуры является проявлением колониального отношения этого "философа" к народам Центральной Азии. Россия завязла в захватнической войне, и отчаянно ищет выхода, как говорится, "нуждается в спасителя".



В этой ситуации Дугин и его сторонники обращают взоры на самую незащищенную прослойку российского общества – на трудовых мигрантов, чтобы ценой их жизней удержать захваченные территории. Этот сценарий представляет серьезную угрозу для наших трудовых мигрантов.



Поэтому таджикским властям не следует доверять туманным обещаниям российских коллег не оказывать давления на мигрантов. Вместо этого нашему правительству необходимо срочно искать альтернативные направления для трудовой миграции, а также создавать больше новых рабочих мест у себя на родине".



Раджаби Мирзо, журналист, политический обозреватель:

"Подобное заявление свидетельствует о том, что Кремль сегодня находятся в политическом тупике и не знает что делать. У России много проблем, от нее отвернулись почти все развитые страны. И ей нужно показать российскому народу, что ее еще кто-то боится и уважает, продемонстрировать свою "силу" и "державность".



В странах, подобных Таджикистану, это хорошо понимают, поэтому не воспринимают всерьез заявления подобных экспертов и, как правило, предпочитают не реагировать на них".



Лилия Гайсина, медиаэксперт:

"Еще пару лет назад я бы не обратила внимание на заявления таких персонажей, как философ Дугин. Однако, сейчас думаю, что подобные высказывания, как минимум, стоит принимать во внимание.



Дело в том, что тезисы, которыми пользуется сегодня российская пропаганда, тоже нелепые и абсурдные, но часть людей, к сожалению, их принимает.



Дугинские советы для таджиков, на мой взгляд больше обращены к российской аудитории, он продолжает создавать альтернативную реальность, прежде всего, для своих соотечественников, но это не значит, что таджики от этого не пострадают".



Навруз Одинаев, юрист, руководитель юридической компании "Химоя":

"Данные высказывания имеют характерные признаки фашизма, когда одна нация ставится выше другой. Дугин известен своими националистическими заявлениями и в отношении других народов.



У наших правоохранительных органов имеются все полномочия, чтобы дать оценку данным высказываниям и возбудить уголовное дело".



Сайфулло Сафаров, политолог, бывший первый заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана:

"У меня есть встречное предложение – предлагаю всем желающим россиянам принять ислам и стать мусульманами. У нас есть опыт того, как мы сообща отстояли в войне великий Советский Союз. Многие таджики и русские стали Героями Советского Союза.

Нам и теперь надо разработать совместную государственную и национальную программу по сближению двух великих народов. В изучении русского языка нет ничего кроме пользы, он стал частью нашей национальной культуры. Если и русские выучат наш язык таджикский-фарси, они тоже смогут приобщиться к величайшей культуре мира.



Русские ученые и писатели это знают, а народ России не знаком с нашей культурой. Поэтому нашей национальной задачей должно стать ознакомление россиян к нашей культуре. К этому процессу следует привлечь и народы Ирана, Афганистана и Узбекистана…".