Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин

10:31 19.08.2023

СЦЕНАРИЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ. 8 ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПУНКТОВ ОЗВУЧИЛ ДУГИН

Философ Александр Дугин дал совет таджикам и другим трудовым мигрантам в России после сообщений об инспекции из Таджикистана. Философ дал мигрантам совет из 8 пунктов.



Философ и мыслитель Александр Дугин в своем Telegram-канале дал совет гражданам Таджикистана после сообщений о направлении в Россию инспекции из этой страны.



Как сообщал Царьград, Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана направит инспекции в крупнейшие города России: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу. Цель - проверить, как защищаются права их соотечественников, не обижают ли русские таджикских гастарбайтеров. Этот вопрос, как сообщается, взял под личный контроль президент Эмомали Рахмон.



Совет Дугина состоит из 8 пунктов:



Есть сценарий для таджиков - прекрасного древнего иранского народа. Все учат русский язык, наизусть читают Блока и Клюева, принимают святое Православие, крестят детей, венчаются, постятся и доблестно защищают Родину в СВО. Как и положено великому индоевропейскому народу,



- отметил русский мыслитель.



Дугин также посоветовал таджикам, что после возвращения с фронта, "отдав долг Великой России, они идут жить и работать, как и положено гражданам и уважающим себя людям. Это достойно и правильно".



Не хотят так - не будет никак,



- резюмировал Дугин в связи с ситуацией с таджиками и другими трудовыми мигрантами в России.