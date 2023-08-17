 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 19.08.2023
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:29  "Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"
10:25  "Мини-НАТО" в Азии: названа цель устроенной Байденом встречи в Кэмп-Дэвиде, - А.Яшлавский
09:21  Трампу "насчитали" 717 лет тюрьмы: что ждет экс-президента США, - МК
07:54  Индикатор вырос на 16%! Чудесатая чудесня. Алматинский аким Досаев отчитался казпрезу Токаеву
07:48  Россия, пережив великие потрясения девяностых годов, вновь движется к своему величию, - Александр Проханов
07:13  На театре Черного моря: тайна фальшивого "зерновоза", - Ю.Борисов

07:01  Творение империи и скорость войны, - Александр Дугин
06:57  Племянник замакима Карагандинской области Басина не воюет в российской ЧВК "Вагнер". Опровергает акимат
06:53  Украинское "контрнаступление" как путь на кладбище, - В.Овчинский
06:46  РосАрхеологи продолжают раскопки Мангупской крепости в Крыму
06:41  Нет партии – нет проблемы "Альтернатива для Германии" – под прессом абсурдных обвинений, - Д.Седов
00:58  Ликвидация "халифа" аль-Курайши вбила клин в отношения США и Турции
00:54  США сколачивают "мини-НАТО" в Азии, - В.Скосырев
00:51  В Таджикистане переименовали ледник Федченко и еще тысячи топонимов
Пятница, 18.08.2023
16:20  "Шахеды" в Кубинке. Иран впервые выставил на продажу новейшие ударные дроны
16:14  Каспий отступает от берега в Туркменбаши все дальше
16:05  Россия не падет перед Западом на колени, и вот почему, - Беньямин Биддер
16:03  Турция перевооружает Казахстан и втягивает в орбиту НАТО
14:32  Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"
12:51  Двух экс-губернаторов вилоятов (областей) Туркмении Аннабердиева и Гурбанова посадили на 25 лет каждого
12:41  Администрацию Шавката Мирзиеева возглавит, де-факто, Саида Мирзиеева?
12:02  Что нам готовят новые хозяева мира: предсмертный рев уходящего класса, - Андрей Фурсов
11:45  "Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно", - Ш.Мирзиеев
11:38  Арман Мангитов стал главой скандально-криминального Jusan Bank (Казахстан)
11:23  Эпоха дешевой нефти закончилась. Совсем! - Мухаммед аль-Асуми
11:19  "Мы не можем выплатить им $40 млн". Президент Садыр Жапаров о передаче 4 пансионатов Узбекистану на 49 лет
10:36  Рахмон объявил 21-й век - "столетием развития и прогресса ГБАО"!
10:33  Талибы запретили деятельность всех политических партий в Афганистане
10:18  В Кибрайском районе Ташкентской области разом уволены все VIP-чиновники. Они - "грязные"
09:55  Украина в наглую прорвала российскую блокаду зерновозов. Путин опять боится обидеть "друзей" и "партнеров"
09:05  В российских городах стали строить музейно-мемориальные "Сталин-центры"
07:44  Куда нас послал Токаев... И куда мы пришли, - Данияр Ашимбаев
07:39  Qazaq Air выставили на приватизацию
07:36  Трагедия на шахте "Казахстанская": растет число погибших, выявлено 168 нарушений!
01:28  Саммит БРИКС в 2023 году: программа и участники
01:05  США в Центральной Азии: политика "немягкой силы"
00:41  В Казахстане заблокирован доступ к сайту Царьград
00:40  Newsweek: Провал контрнаступления расколол украинское правительство
00:37  Кашаган обманутых надежд. Как Казахстану спасти свою нефтедобывающую отрасль? - А.Фролов
00:29  Четыре всадника Апокалипсиса, или Как проект "Украина" уничтожит Польшу
00:26  Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам
00:18  Украину превращают в центр европейской порно-индустрии
Четверг, 17.08.2023
22:24  Кыргызстан привлек китайскую TВEA к строительству каскада ГЭС на реке Сары-Джаз
22:06  Уволен одиозный глава Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Узбекистана Бахром Шарипов
21:32  Наконец-то! Украина сама стопорнула экспорт российского газа в Европу, - МК
21:28  В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации
20:39  Фонды Джорджа Сороса сворачивают свою деятельность в странах Евросоюза
20:30  Власти Швеции боятся терактов из-за сожжений Корана, но разрешили новую акцию
20:26  Турецко-венгерский альянс набирает силу
12:59  Как Запад вредит росту китайской экономики, - "Взгляд"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:31 19.08.2023

СЦЕНАРИЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ. 8 ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПУНКТОВ ОЗВУЧИЛ ДУГИН
Философ Александр Дугин дал совет таджикам и другим трудовым мигрантам в России после сообщений об инспекции из Таджикистана. Философ дал мигрантам совет из 8 пунктов.

Философ и мыслитель Александр Дугин в своем Telegram-канале дал совет гражданам Таджикистана после сообщений о направлении в Россию инспекции из этой страны.

Как сообщал Царьград, Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана направит инспекции в крупнейшие города России: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу. Цель - проверить, как защищаются права их соотечественников, не обижают ли русские таджикских гастарбайтеров. Этот вопрос, как сообщается, взял под личный контроль президент Эмомали Рахмон.

Совет Дугина состоит из 8 пунктов:

Есть сценарий для таджиков - прекрасного древнего иранского народа. Все учат русский язык, наизусть читают Блока и Клюева, принимают святое Православие, крестят детей, венчаются, постятся и доблестно защищают Родину в СВО. Как и положено великому индоевропейскому народу,

- отметил русский мыслитель.

Дугин также посоветовал таджикам, что после возвращения с фронта, "отдав долг Великой России, они идут жить и работать, как и положено гражданам и уважающим себя людям. Это достойно и правильно".

Не хотят так - не будет никак,

- резюмировал Дугин в связи с ситуацией с таджиками и другими трудовыми мигрантами в России.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692430260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов потребовал ускорить запуск важных проектов в сфере энергетики в Мангистауской области
- К итогам прошлого послания
- Серик Жумангарин провел встречу с секретарем парткома провинции Шаньдун
- Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности РГП "Казводхоз"
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам профилактики бытового насилия
- Заявление касательно включения компании "Defence Engineering" в санкционный список США
- Рейтинги казахстанского АО "Нурбанк" подтверждены на уровне "В-/В" на фоне продолжающегося восстановления качества активов; прогноз – "Стабильный"
- Алихан Смаилов встретился с правительственной делегацией Башкортостана в Астане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  