|Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:31 19.08.2023
СЦЕНАРИЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ. 8 ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПУНКТОВ ОЗВУЧИЛ ДУГИН
Философ Александр Дугин дал совет таджикам и другим трудовым мигрантам в России после сообщений об инспекции из Таджикистана. Философ дал мигрантам совет из 8 пунктов.
Философ и мыслитель Александр Дугин в своем Telegram-канале дал совет гражданам Таджикистана после сообщений о направлении в Россию инспекции из этой страны.
Как сообщал Царьград, Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана направит инспекции в крупнейшие города России: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу. Цель - проверить, как защищаются права их соотечественников, не обижают ли русские таджикских гастарбайтеров. Этот вопрос, как сообщается, взял под личный контроль президент Эмомали Рахмон.
Совет Дугина состоит из 8 пунктов:
Есть сценарий для таджиков - прекрасного древнего иранского народа. Все учат русский язык, наизусть читают Блока и Клюева, принимают святое Православие, крестят детей, венчаются, постятся и доблестно защищают Родину в СВО. Как и положено великому индоевропейскому народу,
- отметил русский мыслитель.
Дугин также посоветовал таджикам, что после возвращения с фронта, "отдав долг Великой России, они идут жить и работать, как и положено гражданам и уважающим себя людям. Это достойно и правильно".
Не хотят так - не будет никак,
- резюмировал Дугин в связи с ситуацией с таджиками и другими трудовыми мигрантами в России.