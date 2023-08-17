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Как в США занимались племенным разведением... рабов (история)
13:54 19.08.2023

"На одного "раба-производителя" приходилось до двухсот женщин": как были устроены племенные фермы рабов в США
11 августа
Рабство в Соединенных Штатах Америки имело достаточно неприглядные черты, причем взяты они были из других эпох и стран, когда рабство было основной движущей силой экономики. Официально считается, что первых рабов завезли на Юг США ориентировочно в первой половине семнадцатого века.

Причем корабли с рабами стали практически аналогами постоянного транспорта, который курсировал от берегов Африки до Америки.

По некоторым данным, уже на начало девятнадцатого века в Штатах было не менее четырех миллионов рабов. Причем не только чернокожих, но и европейцев, о чем сейчас не принято говорить. Единственным отличием европейского раба была его цена – в среднем, он стоил в четыре раза дороже.

Но у африканских невольников был другой несомненный, с точки зрения плантаторов Юга, плюс. Они были более неприхотливыми, очень работоспособными, да и стоили, как уже можно догадаться, не слишком дорого.

Соответственно, относились хозяева к рабам, как обычному имуществу. Причем это отношение было настолько мерзким, что даже на полном серьезе считалось, что, если раб бежал от своего хозяина, значит, у него есть какое-то психическое заболевание.

Переломный момент
Однако в начале девятнадцатого века ситуация с работорговлей изменилась коренным образом. Благодаря постоянной работе и усилиям так называемых квакеров (христианские общества, например, Общество друзей) и групп евангелистов, который возглавлял Уильям Уилберфорс, отношение к торговле рабами стало меняться.

Здесь нужно отметить, что в то время Америка считалась колонией Великобритании, поэтому была обязана соблюдать те законы, которые действовали в стране Туманного Альбиона.

А там благодаря систематической работе евангелистов и квакеров через Комитет по запрету работорговли было сделано практически невероятное – в 1807 году британский парламент принял закон о запрете Атлантической работорговли.

Томас Джефферсон
Этот же закон был поддержан сенаторами Соединенных Штатов во главе с президентом Томасом Джефферсоном. И с 1808 года в Штатах был введен запрет на поставку, если там можно выразиться, рабов из Африки и других мест.

Глубокий Юг
Но запреты запретами, а работать нужно. Тем более, что в штатах так называемого Глубокого Юга (Луизиана, Миссисипи, Алабама) началось активное выращивание коротковолокнистого хлопка. Учитывая, что в то же время была изобретена и хлопокобрабатывающая машина, рентабельность производства хлопка достаточно быстро вышла на первое место, потеснив и табак, и другие сельскохозяйственные культуры.

Здесь же практически одновременно в штатах так называемого Верхнего Юга (Теннесси, Кентукки, Арканзас, Миссури, Индиана и другие) ранее плодородная земля стала истощаться. И получилась достаточно парадоксальная ситуация. С одной стороны, для выращивания и обработки хлопка на Глубоком Юге требовалось все больше рабов. В это же время на Верхнем Юге появился излишек рабов, которых практически оказались незадействованными.

Поэтому плантаторы решили проблему достаточно "оригинально" - из штатов Верхнего Юга рабы стали продаваться в штаты Глубокого Юга.

Парадокс ситуации был в том, что принятый закон о запрете работорговли этот никак не нарушало. Дело в том, что запрета касался исключительно, так сказать, "импорта" рабов, но ни как не регламентировал ситуацию с теми рабами, которые уже находились в Соединенных штатах. Но если вывезти всех рабов с Верхнего Юга, то вполне логично ожидать того момента, когда рабы попросту закончатся. Ввоза чернокожих невольников уже не будет, поэтому плантаторы нашли другой выход.

Племенные фермы
Считается, что сама идея родилась в штате Вирджиния. Рабы, которые не использовались на работах, стали использоваться для воспроизводства себе подобных. Другими словами, в штатах Верхнего Юга было налажено по своей сути производство рабочей силы. Поэтому вскоре в штатах Верхнего Юша появились новые термины:

"заводчики", "племенные рабы", "роженицы"
Для того, чтобы производство новой рабочей силы было эффективным, рабовладельцы выбирали юных девушек, которых обязывали рожать постоянно. В качестве "племенной силы" использовались молодые и здоровые рабы.

В среднем, на одного "раба -производителя" приходилось от пятидесяти до двухсот женщин и девушек. Существует непроверенная информация о том, что один из рабов за период своего производства сумел зачать не менее двухсот детей.

Сама система производства имела и довольно циничные методы поощрения. Те, кто рождали больше, получали от хозяев различные преференции. То же касалось и мужчин, достигших впечатляющих результатов на ниве производства.

Причем сами рабовладельцы также принимали участие.

Если молодые девушки были приятными внешне, то хозяева привлекали их для себя. Родившиеся же дети становились рабами, которых после достижения возраста двенадцати лет продавали в штаты Глубокого Юга.

Интересно то, что "заводчики" даже предлагали свободу тем женщинам, которые рождали не менее пятнадцати детей. В принципе, это вообще очень сложно представить.

Методика
В скором времени была даже отработана специальная "методика" воспроизводства. Требования были достаточно жесткими. От мужчины требовалось, чтобы за год от него забеременело около 12 женщин, в противном случае молодого человека безо всякой жалости продавали на хлопковые плантации.

"По технологии" считалось, что один "производитель" может активно выполнять свою функцию не более пяти лет, после чего его отправляли на невольничьи рынки Глубокого Юга.

Интересно то, что долгое время даже профессиональные историки категорически отрицали сам факт разведения. Они придерживались версии, что это просто какое-то историческое недоразумение, а на самом деле в штатах Верхнего Юга разводились кони. Что же касается рабов, то плантаторы всего лишь:

"вмешивались, чтобы максимизировать прибыль… в качестве общей практики"
Возможно, подобное отрицание связано и с тем, что при производстве применялась жуткая практика, родство рабов между собой не учитывалось при воспроизводстве. Подобная практика существовала практически повсеместно. Причем она жестоко ломала все представления о стабильности и святости семьи:

"им дали капюшоны, чтобы они не знали, с кем они. Это мог быть кто-то из их знакомых. Заводчики хотели только результат"
Кроме того, сами рабыни, подвергались "особому вниманию", как уже говорилось, со стороны хозяев, а также и со стороны мужской части семьи плантатора, надсмотрщиков и прочих слуг плантатора.

Интересно, что только в двадцатом веке появились достаточно честные упоминания об этом. Например, американский социолог Франклин Фрейзер писал:

"Во время рабства были так называемые скотоводы. Их взвешивали и проверяли. Мужчина брал напрокат скотовода и помещал его в комнату с несколькими женщинами, от которых он хотел вырастить детей"
А теперь самое интересное и невероятное
В общей сложности, золотой запас Соединенных Штатов, включая облигации и так далее, составлял к первой половине девятнадцатого века порядка восьми ста миллионов долларов. При этом стоимость всех рабов составляла около четырех миллиардов.

Разведение рабов стало настолько прибыльным делом, что так называемые "рабские ценные бумаги" стали дороже золота. Рабов "сдавали в банки", они выступали в качестве надежного платежного средства, и считались самой ликвидной "валютой". Это экономическое безумие даже сегодня многие пытаются отрицать, однако факт остается фактом.

Источник - dzen.ru/close_history
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