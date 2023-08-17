Сменилось руководство ГУВД Бишкека. Новый неф - полковник Токтоналиев

14:10 19.08.2023

Азамат Токтоналиев стал главой ГУВД Бишкека



Бишкек (АКИpress) – Полковник милиции Токтоналиев Азамат Шейшенбекович назначен начальником ГУВД Бишкека, сообщили 19 августа АКИpress источники.



Первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов представил его личному составу столичной милиции.



Ранее Токтоналиев возглавлял УВД Таласской области.



