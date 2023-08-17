 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 19.08.2023
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13:54  Как в США занимались племенным разведением... рабов (история)
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:29  "Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"
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07:13  На театре Черного моря: тайна фальшивого "зерновоза", - Ю.Борисов
07:01  Творение империи и скорость войны, - Александр Дугин
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06:53  Украинское "контрнаступление" как путь на кладбище, - В.Овчинский
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Пятница, 18.08.2023
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11:45  "Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно", - Ш.Мирзиеев
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07:44  Куда нас послал Токаев... И куда мы пришли, - Данияр Ашимбаев
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01:05  США в Центральной Азии: политика "немягкой силы"
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Четверг, 17.08.2023
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    Кыргызстан   | 
Сменилось руководство ГУВД Бишкека. Новый неф - полковник Токтоналиев
14:10 19.08.2023

Азамат Токтоналиев стал главой ГУВД Бишкека

Бишкек (АКИpress) – Полковник милиции Токтоналиев Азамат Шейшенбекович назначен начальником ГУВД Бишкека, сообщили 19 августа АКИpress источники.

Первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов представил его личному составу столичной милиции.

Ранее Токтоналиев возглавлял УВД Таласской области.

Источник - АКИpress
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