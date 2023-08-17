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Казпремьер Смаилов позволил себе покритиковать "АрселорМиттал". Куснул руку...
14:45 19.08.2023

Премьер раскритиковал деятельность "АрселорМиттал Темиртау"

19 августа в городе Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев озвучил хронологию происшествия и рассказал о работе специальной комиссии по расследованию причин аварии.

Со слов акима, в настоящее время на шахте ведется поиск двух пропавших горняков и тушение пожара на угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействованы 4 отделения горноспасателей.

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, анализ показал, что с 2016 года тенденция аварийности на угольных шахтах АО "АМТ" не снижается. Исходя из данных, в 2016-2022 годах произошло 18 аварий, вследствие которых погибли 19 работников шахт и еще 45 работников получили травмы различной степени тяжести. Только за 2021-2022 годы на предприятиях АО "АМТ" зафиксировано 4 аварии, в которых пострадал 21 человек, погибли 12 человек.

"Среди основных причин аварийности – неудовлетворительная организация технологических процессов, сознательное пренебрежение требованиями безопасности, неэффективность производственного контроля, а также износ основного и вспомогательного оборудования", – говорится в тексте.
По итогам 7 месяцев текущего года на угольных предприятиях АО "АМТ" проведено 6 проверок. Выявлено 957 нарушений требований промышленной безопасности. В Специализированный межрайонный экономический суд направлено 7 исковых заявлений о приостановке 55 опасных производственных объектов и опасных технических устройств. В настоящее время решением суда остановлено 25 объектов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что за последние годы с компанией "АрселорМиттал Темиртау" был подписан ряд стратегических документов об инвестициях в модернизацию производства и мероприятияхй в сфере промышленной безопасности. Однако предприятие не исполняет принятые на себя обязательства.

"Так, ежегодная прибыль направляется только на поддержание текущей деятельности. К примеру, ряд коксовых батарей и цех химического улавливания находятся в аварийном состоянии. Печной фонд разрушается, при этом не заключены контракты на строительство двух новых печей. В результате это приводит к сокращению производства".
Премьер-министр в свою очередь подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.

"В этом вина в первую очередь собственников предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Как мы видим, за все время деятельности внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих. Поэтому часто повторяются аварии. И что наиболее трагично – гибнут люди", – сказал Алихан Смаилов.
Также Смаилов отметил, что каждый раз руководство "АрселорМиттал Темиртау" заявляет о принимаемых мерах по созданию безопасных условий труда и значительных инвестициях. Однако происходящие аварии и трагедии доказывают обратное.

"На объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет. Данные показатели с каждым годом только растут. Каждая вторая гибель в международной группе компаний "АрселорМиттал" приходится именно на казахстанский дивизион", – сказал Алихан Смаилов.

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По словам премьера, отдельного внимания требует экологическая ситуация в регионе. 88% всех вредных выбросов в Темиртау приходится именно на это предприятие. В результате у горожан наблюдается рост онкологических заболеваний, болезней дыхательных путей и других.

"Как было отмечено, предприятие не принимает меры по модернизации производства и внедрению новых технологий. В течение почти 30 лет мы видим только разрушение комбината. С момента приватизации его производственные показатели снижены наполовину. Объемы выпуска стали сократились вдвое – с более чем 6 млн тонн до 3 млн в прошлом году. Добыча угля уменьшилась почти на четверть".
Он также добавил, что утрачены компетенции по выпуску лонжеронной и электротехнической стали, белой жести и других высокомаржинальных номенклатур. Как результат, численность занятых сокращена с 72 тыс. до текущих порядка 28 тыс. человек.

Алихан Смаилов указал, что не лучшим образом обстоят дела и с обязательствами по инвестициям – они только декларируются, но не исполняются. В 2018 году между Министерством индустрии, акиматом Карагандинской области и "АрселорМиттал Темиртау" была подписана Дорожная карта по развитию предприятия до 2020 года.

"Инвестиции были заявлены в размере 305 млрд тенге. Однако эти обязательства не выполнены", – подчеркнул он.
По словам премьера, в 2021 году планировалось подписание Соглашения об инвестициях в модернизацию на сумму более $3 млрд. Однако компанией был представлен проект только на $1 млрд.

"По сути, эти средства шли на текущий ремонт и не были долгосрочными инвестициями в модернизацию", – сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр обозначил необходимость принять оперативные меры по скорейшей ликвидации аварии, провести всестороннее выяснение ее причин и выявить виновных в этой трагедии.

"Акимату Карагандинской области совместно с "АрселорМиттал Темиртау" нужно обеспечить оказание необходимой помощи погибшим и пострадавшим, в том числе по назначению пособий и соцвыплат по потере кормильца, выплате средств на погребение, приобретению семьям погибших квартир за счет работодателя и возмещению морального вреда", – заключил он.
Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область для встречи с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская". В городе Шахтинске Смаилов в первую очередь поговорил с матерью и женой одного из горняков – Артура Халикова, поиски которого в настоящее время продолжаются. Позже Смаилов встретился с семьями погибших на шахте.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже был найден третий погибший.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

Мухит Турсынали
АрселорМиттал
ЧП в ша

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692445500


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