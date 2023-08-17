Туркменбаши: Отец нации или Великий диктатор? (штрихи к портрету)

18:01 19.08.2023

"Вот вам и сирота из Ашхабада". Безумный диктатор, устанавливающий себе золотые статуи, запретивший балет, оперу и цирк



С. Ниязов – лидер государства Туркменистан, любивший называть себя "великим Вождем" и "Отцом всех туркмен". Будучи, по сути, настоящим диктатором, это человек по всей стране ставил себе статуи из золота. Во время правления Ниязова, страна стала напоминать КНДР, поскольку была полностью закрытой.



Главный туркменский богач



Известен случай, когда Мурад Ниязов (сын туркменского президента), проиграл за ночь в одном из казино Мадрида 12 млн. дол. Спустя какое-то время аналогичная ситуация произошла в Анкаре, но с еще большей оглаской. Дело в том, что проиграв 20 млн. Мурад с товарищами решил сбежать, не рассчитавшись с казино. За этим последовал арест, а от тюрьмы горе-игрока спас только его отец, оплативший долг сына и уладивший все проблемы с турецкими законниками.



После получения поста президента страны, Сапармурат Ниязов установил в Туркменистане настоящий культ личности, достигший уровня, которого не мог желать ни один диктатор мира, живший ранее. К примеру, в Ашхабаде была возведена золотая статуя вождя, достигавшая в высоту 50 метров. Именем президента назвали один из крупнейших городов, а также самый популярный сорт дыни. Помимо того, портрет "Отца всех туркмен" украшал банкноты и фасады зданий.



Сапармурат Ниязов обожал роскошную жизнь. Он носил дорогие костюмы иностранных брендов, дорогие украшения и часы. По его приказу во французской столице начали производить парфюм под название "Туркменбаши", который имел любимый аромат президента.



Из драгоценностей Ниязов предпочитал изумруды и, разумеется, бриллианты. В личной коллекции диктатора находился 19-каратный алмаз, который имел необычный цвет.



Жил президент в мраморном дворце, который был оформлен в восточной стилистике. Главное здание венчал позолоченный купол, а внутренние помещения отличались дорогой отделкой из редких пород дерева и мрамора. Полы комнат устилали ковры ручной работы, а во внутреннем парке размером 7,5 га работало множество фонтанов.



Автопарк президента насчитывал несколько десятков редких машин и роскошных лимузинов. Однако настоящей страстью Ниязов являлись ахалтекинские жеребцы, которые туркменами признаются священными животными и являются национальным достоянием.



Именно поэтому Ниязов приказал построить недалеко от столицы конеферму, где благородные скакуны содержались в королевских условиях. В этом заведении имелась ветеринарная клиника, несколько бассейнов и тренировочный центр. При этом президент достаточно часто дарил племенных жеребцов лидерам других стран.



Также следует отметить, что диктатор единолично распоряжался всеми ресурсами страны. это позволило ему собрать состояние, превышающее 3 млрд. дол. Свои личные деньги Ниязов держал в зарубежных банках.



Прихоти вождя



Заняв президентское кресло, Сапармурат Ниязов приказал изменить названия месяцев в честь себя и членов своей семьи. В 2001 году он презентовал собственную книгу под названием "Духовность", которая, разумеется, стала в Туркменистане бестселлером. По распространению этот "труд", в котором рассказывалось, что туркмены изобрели колесо и повозку, после чего начали производить сталь, уступала только Корану.



"Духовность" ( она же "Рухнама") учили в туркменских школах и институтах. Это была отдельная и обязательная дисциплина до 2013-го. А все занятия, в том числе в детсадах, всегда начинались с клятвы верности вождю.



Президент Сапармурат все делал с размахом. При этом каждый проект финансировался исключительно из бюджета страны, тогда как содержание детей и пенсионеров перекладывалось на граждан.



Иноземцы, желающие заключить брак с туркменами, вносили калым в 50000 долларов. Инфекционные болезни при Ниязове были объявлены вне закона. О них запрещалось даже упоминать. Помимо того, диктатор упразднил балет, оперу и цирк. При этом первый остался под запретом и после смены лидера страны.



Диктатор также прославился тем, что во время его правления было закрыто множество медицинских учреждений и библиотек.



Умер Сапармурат Ниязов в 2006 году. К тому моменту власти США признали его главных диктатором мира, который создал культ личности и репрессивную систему судов, подмяв под себя все законы. Во время его правления страна стала закрытым государством, в котором стабильно росла безработица и нищета.