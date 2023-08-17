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Шейхантаур. Как была спасена мусульманская святыня Ташкента, - Ю.Флыгин
18:06 19.08.2023

Комплекс Шейхантаур считается одним из наиболее известных и значимых исторических ансамблей Ташкента. Но святыня едва не исчезла после Октябрьского большевистского переворота.



Свое название комплекс получил по имени шейха Ховенди Тахура, исламского богослова первой половины XIV века, захоронение которого и послужило формированию загородного (для своего времени) кладбища и впоследствии мемориального ансамбля.

Прославлению шейха Ховенди Тахура особо способствовала деятельность его правнука шейха Убайдуллы Ходжи Ахрара Вали, крупного религиозного авторитета при дворе Темуридов.

В XX веке в районе Шейхантаурского комплекса проводились широкомасштабные работы по реконструкции городской территории. Наиболее значительные из них были связаны с расширением и обустройством улицы Шейхантаурской, в 1938 году получившей новое название в честь Навои. Увы, не обошлось без разрушения некоторых объектов, не лишенных исторического интереса.

Вообще-то, на территории комплекса строительный процесс шел всегда, абсолютное большинство построек, существовавших к началу XX века, это были сооружения конца XVIII-XIX вв.

Архивные документы свидетельствуют, как шла "модернизация" Шейхантаура. И документы наглядно демонстрируют, что новодельные версии последних десятилетий никак не соответствуют действительности.

Так, в мае 1925 года в Средазкомстарисе (Среднеазиатской комитет по охране памятников старины и искусства) забили тревогу по поводу известия о строительстве… стадиона на месте Шейхантаурского кладбища. Эта организация в 20-е годы прошлого века пользовалась значительным авторитетом, к ее голосу прислушивались власти. Состояла она практически полностью из русских краеведов, в основном сформировавшихся еще до революции. Русских защитников старины возмутило посягательство на исторический объект. Деятели Средазкомстариса потребовали от инициаторов "революционных преобразований" объяснений.

13 мая 1925 г. встреча защитников истории и инициаторов строительства стадиона состоялась. Выяснилось, что застрельщиком было Ташкентское отделение Вакуфного управления, ведавшего финансами, поступавшими в пользу исламских учреждений - мечетей, медресе. Причем все было официально согласовано с Ташкентским старогородским исполкомом (после революции 1917 года в Ташкенте ряд лет существовала отдельно городская власть в Новом, русском городе, и в Старом, узбекском).

Председатель Ташкентского отделения Вакуфного управления Касым Садыков и представитель Старогородского исполкома Шоисламов заявили, что "в Старом городе ощущается острая нужда в стадионе при необходимости усиления пропаганды физкультуры и проведения ее методов в жизнь. Для его устройства было намечено кладбище Шейхантаур, которое и должно быть сровнено почти целиком".

В дальнейшем, продолжал Касым Садыков, "Вакуфное управление наметило разрушить входные ворота (со стороны будущей улицы Навои), окончательно разобрать ведущий из них к памятнику открытый коридор и, сровняв с землей остатки Чилляханы (сооружение в центре кладбища для паломников, которые жили там во время поста ), срыть еще несколько сагана (намогильников) вплоть до короткого бокового коридора и с южной стороны от мавзолея до границы деревьев арчи".

Шоисламов в свою очередь заявил, что "работа на кладбище шла с ведома и разрешения Старогородского исполкома и что до сих пор к ним непосредственно жалоб от населения не поступало; было получено согласие и от некоторых представителей духовенства".

Представители Средазкомстариса, среди которых был молодой тогда краевед, будущий академик Михаил Массон, заранее подготовили справку о произведенных разрушениях и предлагали некоторые детали восстановить. На это председатель Ташкентского отделения Вакуфного управления ответил, что этого делать нет никакого смысла, поскольку в ходе строительства стадиона все будет разрушено полностью.

Тем не менее, благодаря усилиям и попечительству русских краеведов значительную часть комплекса, ценного для узбекской истории, удалось сохранить до наших дней. По крайней мере, угроза "сровнять все с землей" осталась неосуществленной.

Юрий Флыгин, историк

Источник - Vesti.uz
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