"Сахаровский центр" закрыт, очередь за "Ельцинским"? - СП

00:39 20.08.2023

Россия постепенно избавляется от продажной идеологии девяностых

Евгений Берсенев



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Андрей Дмитриев Сергей Обухов



Решение о ликвидации "Сахаровского центра" (признан в РФ иноагентом), принято Мосгорсудом по иску минюста, сообщает ТАСС.



Еще весной 2023-го российское министерство юстиции провело внеплановую документальную проверку центра, выявив в его работе ряд существенных нарушений, часть из которых касалась несоблюдения уставных требований. В июле минюст подал в суд исковое заявление, в котором требовал ликвидировать организацию.



Таким образом, признано нецелесообразным существование в России еще одного элемента гуманитарного влияния деструктивных сил, наследия 1990-х, считает депутат Госдумы (фракция КПРФ) Сергей Обухов.



- Это было ожидаемо. Происходит зачистка организаций, которые являются носителями разрушительных либеральных идей. Сейчас они ликвидируются, объявляются нежелательными. Однако вызывает беспокойство, что люди, которые последние 30 лет занимались реализацией гибельного курса, по-прежнему остаются у власти, по-прежнему принимают решения, существенно влияют на политическую и экономическую жизнь нашей страны, саботируют СВО, обрушивают курс рубля, продолжают ставить палки в колеса. Эти люди почему-то не объявлены нежелательными. Но в любом случае, ликвидацию этой либеральной структуры я воспринимаю положительно.



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"СП": В то же время серьезных решений в отношении, скажем, "Ельцин-центра" ранее принято не было.



- Верно. Если сказали "а", нужно говорить и "б". Ведь "Сахаровский центр" - это производная от той политики, что привела нашу страну к катастрофе и олицетворением которой и стал "Ельцин-центр". Но он по-прежнему действует, как и люди, поддерживающие разрушительные для страны действия.



"СП": Не видно также осуждения другого наследия 1990-х годов - идеологии тех лет.



- Идеология, благодаря которой стали возможны и "Ельции-центр" и "Сахаровский центр", продолжает реализовываться в различных сферах, ее по-прежнему насаждают в политической сфере, ее воплощают в экономическом блоке правительства, а также в государственных средствах массовой информации. Так что, для очищения нашего общества от влияния пагубных идей того времени делается далеко не все.



Публицист, общественный деятель Андрей Фефелов назвал решение Мосгорсуда весьма запоздалой, но очень правильной мерой.



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- Это связано с устранением деструктивных либеральных сект на несколько помраченном челе нашей Родины. Эти центры опутали страну с конца 1980-х и в 1990-е годы, когда действовала целая программа создания либеральной гуманитарной инфраструктуры и возникло множество таких площадок. Они были опорными механизмами контроля за территорией страны, за общественным сознанием. Более того, они узурпировали право на выражение общественного мнения. И создавали впечатление, что все другие мнения таковыми не являются. И сейчас эта гнусь медленно и сложно, но вычищается из России.



"СП": Процесс будет продолжен?



- Надеюсь, не за горами тот день, когда будет закрыт и "Ельцин-центр". Или, возможно, из него будет вытряхнуто существующее ныне содержание. В целом тенденция к очищению усиливается с началом специальной военной операции, и она будет нарастать. Другое дело, что на месте этих "Сахаровских" и "Ельцин-центров" должны появляться новые, другие площадки, где могли бы собираться группы, настроенные на созидание, исследование нашей истории - объективное, подлинное, вдумчивое. И главное - нацелены на развитие территории, общественного сознания, исторического мышления. И то, что недавно над "Охта-центром" в Санкт-Петербурге взвились три флага - российский триколор, черно-золото-белый имперский флаг и великий красный флаг - это является знаком и приговором всем этим "Сахаровским" и прочим центрам.



Политик, редактор "АПН-Северо-Запад" Андрей Дмитриев воспринимает новость о закрытии "Сахаровского центра" позитивно.



- В текущей ситуации невозможно внутри России, в центре Москвы иметь такого рода организации. В свое время мы бывали в этом центре, там проходили всякие дискуссионные мероприятия. Так, в 2008 году, после пятидневной российско-грузинской войны, там была дискуссия, которую организовала "Национальная ассамблея". Я был в зоне конфликта как военный корреспондент вместе с моим товарищем, известным военкором Дмитрием Селезневым. Ездил в Цхинвали, Гори, общался с осетинами, местными ополченцами. Властями и грузинами, живущими в Гори. У них были разные точки зрения на происходящее. Ранее, в 2006-м, этого я бывал в Цхинвали, когда грузинские войска по приказу Саакашвили пытались его окружить, обстреливали город. Так что, для меня вопросов тогда не было по поводу оценки пятидневной войны. Я даже приятно удивился, что российское государство впервые за долгое время так решительно себя повело и признало Южную Осетию и Абхазию. Мы все это двумя руками приветствовали.



"СП": Как вели себя во время дискуссии оппоненты из либерального лагеря?



- Они нацепили значки "Я - грузин" и выступали против действий российского руководства. Среди оппонентов были Гарри Каспаров, Андрей Илларионов и другие. Я хорошо запомнил те дебаты, наши оппоненты рассказывали про "ужасное возрождение империи" и все такое. В своем выступлении я описал текущую ситуацию, это вызвало у них ярость. Там была такая одна дама из каспаровского ОГФ, которая во время моего выступления сидела и буквально шипела. Каспаров с Илалрионовым не шипели, но тоже жутко неодобрительно восприняли мои слова. Кто-то из зала закричал, что, мол, позор вам, вы Путина поддерживаете. Либералы из "Сахаровского центра" тогда заняли свою позицию. Сначала у них были значки "Я - грузин", в 2014 году "Я - украинец" и в результате пришли к такой политической братской могиле. Кто-то, мотаясь между Вашингтоном и Вильнюсом, заседает на каких-то бессмысленных форумах, обсуждая непонятную антивоенную повестку. Поэтому никакого сожаления по поводу закрытия Сахаровского центра я не испытываю. Они проделали путь, который привел их к закономерному исходу.



"СП": Здесь, может, стоит отделять научную деятельность Сахарова от его поздней диссидентской.



- Да, есть два разных Сахарова - с одной стороны, прекрасный советский ученый, предлагавший, кстати, радикальные меры в отношении США, фактически смыть побережье страны путем взрывов в случае военного конфликта. Об этом, конечно, надо писать, рассказывать. Но ведь из песни слов не выкинешь: все-таки свою всемирную известность он получил как прозападный диссидент, выступавший с пораженческих позиций. Как бы то ни было, я считаю, его фигуру следует воспринимать целиком. И, что ни говори, его своим знаменем сделала пятая колонна. Возможно, стоит исследовать его фигуру как индикатор состояния советского общества в разные периоды, но это дело историков. Мы имеем дело с его последователями, собиравшимися в центре его имени, который был закрыт совершенно правильно.