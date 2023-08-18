 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.08.2023
00:41  В Германии наступает Альтернатива, - Владимир Можегов
Суббота, 19.08.2023
18:06  Шейхантаур. Как была спасена мусульманская святыня Ташкента, - Ю.Флыгин
18:01  Туркменбаши: Отец нации или Великий диктатор? (штрихи к портрету)
14:45  Казпремьер Смаилов позволил себе покритиковать "АрселорМиттал". Куснул руку...
14:10  Сменилось руководство ГУВД Бишкека. Новый шеф - полковник Токтоналиев
13:54  Как в США занимались племенным разведением... рабов (история)
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин

10:29  "Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"
10:25  "Мини-НАТО" в Азии: названа цель устроенной Байденом встречи в Кэмп-Дэвиде, - А.Яшлавский
09:21  Трампу "насчитали" 717 лет тюрьмы: что ждет экс-президента США, - МК
07:54  Индикатор вырос на 16%! Чудесатая чудесня. Алматинский аким Досаев отчитался казпрезу Токаеву
07:48  Россия, пережив великие потрясения девяностых годов, вновь движется к своему величию, - Александр Проханов
07:13  На театре Черного моря: тайна фальшивого "зерновоза", - Ю.Борисов
07:01  Творение империи и скорость войны, - Александр Дугин
06:57  Племянник замакима Карагандинской области Басина не воюет в российской ЧВК "Вагнер". Опровергает акимат
06:53  Украинское "контрнаступление" как путь на кладбище, - В.Овчинский
06:46  РосАрхеологи продолжают раскопки Мангупской крепости в Крыму
06:41  Нет партии – нет проблемы "Альтернатива для Германии" – под прессом абсурдных обвинений, - Д.Седов
00:58  Ликвидация "халифа" аль-Курайши вбила клин в отношения США и Турции
00:54  США сколачивают "мини-НАТО" в Азии, - В.Скосырев
00:51  В Таджикистане переименовали ледник Федченко и еще тысячи топонимов
Пятница, 18.08.2023
16:20  "Шахеды" в Кубинке. Иран впервые выставил на продажу новейшие ударные дроны
16:14  Каспий отступает от берега в Туркменбаши все дальше
16:05  Россия не падет перед Западом на колени, и вот почему, - Беньямин Биддер
16:03  Турция перевооружает Казахстан и втягивает в орбиту НАТО
14:32  Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"
12:51  Двух экс-губернаторов вилоятов (областей) Туркмении Аннабердиева и Гурбанова посадили на 25 лет каждого
12:41  Администрацию Шавката Мирзиеева возглавит, де-факто, Саида Мирзиеева?
12:02  Что нам готовят новые хозяева мира: предсмертный рев уходящего класса, - Андрей Фурсов
11:45  "Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно", - Ш.Мирзиеев
11:38  Арман Мангитов стал главой скандально-криминального Jusan Bank (Казахстан)
11:23  Эпоха дешевой нефти закончилась. Совсем! - Мухаммед аль-Асуми
11:19  "Мы не можем выплатить им $40 млн". Президент Садыр Жапаров о передаче 4 пансионатов Узбекистану на 49 лет
10:36  Рахмон объявил 21-й век - "столетием развития и прогресса ГБАО"!
10:33  Талибы запретили деятельность всех политических партий в Афганистане
10:18  В Кибрайском районе Ташкентской области разом уволены все VIP-чиновники. Они - "грязные"
09:55  Украина в наглую прорвала российскую блокаду зерновозов. Путин опять боится обидеть "друзей" и "партнеров"
09:05  В российских городах стали строить музейно-мемориальные "Сталин-центры"
07:44  Куда нас послал Токаев... И куда мы пришли, - Данияр Ашимбаев
07:39  Qazaq Air выставили на приватизацию
07:36  Трагедия на шахте "Казахстанская": растет число погибших, выявлено 168 нарушений!
01:28  Саммит БРИКС в 2023 году: программа и участники
01:05  США в Центральной Азии: политика "немягкой силы"
00:41  В Казахстане заблокирован доступ к сайту Царьград
00:40  Newsweek: Провал контрнаступления расколол украинское правительство
00:37  Кашаган обманутых надежд. Как Казахстану спасти свою нефтедобывающую отрасль? - А.Фролов
00:29  Четыре всадника Апокалипсиса, или Как проект "Украина" уничтожит Польшу
00:26  Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам
00:18  Украину превращают в центр европейской порно-индустрии
Четверг, 17.08.2023
22:24  Кыргызстан привлек китайскую TВEA к строительству каскада ГЭС на реке Сары-Джаз
22:06  Уволен одиозный глава Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Узбекистана Бахром Шарипов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Германии наступает Альтернатива, - Владимир Можегов
00:41 20.08.2023

Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

Владимир Можегов
публицист
18 авг. 23

Зачем Боррель решил оскорбить Россию

Блогеры отреагировали на слова Борреля, назвавшего Россию "экономическим карликом"

Альтернатива для Германии (АдГ) продолжает бить рекорды, и это становится настоящей головной болью уже не только германского, но и европарламентского истеблишмента.

АдГ уже стала самой популярной партией в Германии: согласно последним августовским опросам YouGov она набрала 23% голосов против 27% у коалиции ХДС/ХСС. Но ХДС/ХСС – это все-таки две партии, а АдГ есть АдГ.

Не будем забывать и того, что опрос официальный, и баллы коалиции накручивают, как только могут, так что 4-5% можно смело считать допуском.

Часто можно услышать, что успех АдГ есть непосредственный протест против Шольца, СДПГ которого и правда продолжает позорный спуск: 17% (еще в июне было 18,5%). Безбожно раскручиваемых СМИ "Зеленых" не удается поднять выше 14%, левые получают свои 6%, а СвДП уже грозит столкновение с землей (партия докатилась до 5% и продолжает снижение).

Что же до АдГ, то от опроса к опросу эти "правые популисты" и "экстремисты" стабильно набирают чуть ли не по проценту в месяц. И со времени прошлого, июньского опроса уверенно прибавили еще 2%.

Но хуже всего для истеблишмента то, что те же тенденции сохраняются и в зоне Европарламента, традиционном гнезде глобалистов. Если бы выборы в Европарламент состоялись в нынешнем месяце (в реальности они пройдут через год), АдГ получила бы на них 23%, всего на 3% меньше коалиции ХДС/ХСС (ХДС и баварская ХСС), но это, еще раз подчеркнем, две партии, а не одна.

Понятны отсюда истеричные голоса с призывами запретить партию, которые раздаются все чаще, однако в немецкой Конституции возможностей для этого сегодня нет.

Так что АдГ пока уверенно смотрит в будущее, пожиная победу за победой на выборах в отдельных землях, постепенно закрашивая в свои цвета карту Германии, особенно бывшей ГДР. В июне партия впервые завоевала высший муниципальный пост в Зоннеберге, Тюрингия, что политический истеблишмент Германии воспринял как настоящую трагедию и "переломный момент" истории.

Партия впервые стала сильнейшей в Мекленбурге – Передней Померании (пройди здесь выборы завтра, она уверенно победила бы с 29% голосов). В традиционно правой Тюрингии – 34% голосов.

В следующем году АдГ прочат уверенную победу в восточногерманских Бранденбурге и Саксонии. А там уже и до всегерманских выборов недалеко.

Неудивительно, что атмосфера Конференции партии, прошедшей 28–30 июля в Магдебурге, была атмосферой съезда победителей. Около 600 делегатов обсуждали не только внутригерманские дела, но и новый курс европейской политики и назревшую реформу ЕС.

Съезд постановил, что кампанию партии на выборах в Европарламент 2024 года возглавит 46-летний евродепутат Максимилиан Кра, не скрывающий своих симпатий к Путину.

Лидер же партии Тино Хрупалла обещает не останавливаться на достигнутом: мы должны быть готовы взять на себя ответственность правительства. Таким образом, Хрупалла формулирует претензии своей партии на власть в стране.

Чего же хочет партия? Сутью программы АдГ и является полное переформатирование еврозоны. Партия предлагает отказаться от нынешнего глобалистского Евросоюза в пользу "Европы отечеств", союза суверенных государств.

Собственно, все это еще старая программа Де Голля и Аденауэра, которую сегодня поддерживают Ле Пен во Франции, Орбан в Венгрии и прочие правые Европы. Европа без диктата США, без чрезмерной миграции и расового всесмешения, без политики санкций и т. д. Это, собственно, и есть тот самый экстремизм, в котором обвиняют АдГ.

Но возможен ли приход АдГ к власти в Германии? Скажем прямо, победа партии, которая не особо скрывает симпатии к российскому консерватизму, которая стигматизирована глобалистами как "ультра-фашистская", в стране, являющейся фактической колонией США, крайне сомнительна.

Если победа АдГ и возможна, то только в одном единственном случае: если в США в 2024 году победят республиканцы и Трамп. Если же в США победа достанется демократам, правых Европы ждут новые жесточайшие гонения, и, скорее всего, все для АдГ кончится печально. В случае победы демократов Байдена и США, и Европу ждет, по всей видимости, либеральная диктатура. Так что саму угрозу для глобалистского истеблишмента, исходящую от таких партий, как АдГ или партии Марин Ле Пен, постараются купировать полностью, наплевав на Конституции.

Но пока этого не произошло, всякий намек на возможную победу АдГ порождает истерическую реакцию. Недавнее высказывание председателя ХДС Фридриха Мерца, который назвал АдГ "существенной альтернативой Германии", вызвало настоящую бурю в истеблишменте и глобалистских СМИ (а других СМИ в Германии нет).

Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами
Хрупалла прокомментировал слова Мерца одобрительно: "Только мы по-настоящему оригинальны, не кто иной". Мерцу же пришлось долго оправдываться как за свои неосторожные слова, так и за то, что он посмел допустить возможность сотрудничества с АдГ – нет-нет, ни в коем случае, даже на местном уровне, даже в одной песочнице сидеть рядом с представителями АдГ нельзя…

Лишь понимая тот уровень стигматизации и бойкота, которому подвергнута АдГ, можно по-настоящему осознать значение сегодняшних – пока чисто социологических – побед партии.

Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Инстинкт самосохранения – самый сильный в человеческой природе. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692481260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов потребовал ускорить запуск важных проектов в сфере энергетики в Мангистауской области
- К итогам прошлого послания
- Серик Жумангарин провел встречу с секретарем парткома провинции Шаньдун
- Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности РГП "Казводхоз"
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам профилактики бытового насилия
- Заявление касательно включения компании "Defence Engineering" в санкционный список США
- Рейтинги казахстанского АО "Нурбанк" подтверждены на уровне "В-/В" на фоне продолжающегося восстановления качества активов; прогноз – "Стабильный"
- Алихан Смаилов встретился с правительственной делегацией Башкортостана в Астане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  