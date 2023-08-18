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Вашингтон хочет заставить Турцию окончательно порвать с Россией, - Г.Мирзаян
00:50 20.08.2023

Каковы шансы Вашингтона заставить Эрдогана окончательно порвать с Россией

ГЕВОРГ МИРЗАЯН

Соединенные Штаты собираются наказать Турцию за помощь России в деле обхода санкций. Об этом написало влиятельное американское издание The Wall Street Journal. В своей статье оно даже рассказывает о механизмах обхода, в частности о находящейся в Турции компании, которая якобы занимается серой транспортировкой российской нефти.

И, казалось бы, все логично. Соединенные Штаты, чье принуждение России к заморозке конфликта через успешное наступление ВСУ провалилось (поскольку наступление успешным не было), занимаются эскапизмом. Пытаются убедить себя в том, что пакетная сделка с Москвой не является единственным выходом из ситуации, что Россию еще можно победить в конфликте, в частности через придание большей эффективности санкционному режиму.

Однако Запад в своей санкционной политике дошел до некоего стеклянного потолка: уже сложно найти такие новые ограничения, которые жестко ударят по России, но в то же время будут относительно безболезненными для экономики Европы и США. Поэтому целью новых пакетов санкций становится контроль за исполнением старых, то есть прикрытие всех лазеек для обхода.

Есть чем давить

Вашингтон оказывает давление на те страны, на которые может, - Киргизию, Сербию и, конечно же, Турцию. Которая, при всем своем суверенитете и характере Эрдогана, сейчас крайне уязвима перед американским давлением.

Уязвима по двум причинам. Во-первых, суверенитет Реджепа Эрдогана всегда опирался на сильную турецкую экономику, а сейчас с ней все не очень хорошо. Инфляция в стране к концу года может достигнуть 60%, а бюджет ждут грандиозные расходы на восстановление юго-восточных районов страны после землетрясения.

"Сейчас Эрдогану очень нужны большие вливания для поддержки экономики после землетрясения и прошедших выборов. Суммы варьируются от 50 до 100 млрд долларов", - говорит ИА Регнум политолог, обозреватель портала www. stanradar.com Полина Беккер. И деньги эти могут дать только западные институты.

"Основной инструмент давления для США - финансы. Турция испытывает тяжелый экономический кризис и хотела бы получить в виде кредитов или траншей международных финансовых институтов деньги, а это в значительной мере зависит от Вашингтона", - объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Собственно, Соединенные Штаты уже показали туркам крючок. "Не так давно США пообещали Эрдогану выделить кредит на сумму 11–13 млрд, но для пострадавшей Турции - это капля в море", - говорит Полина Беккер. Для получения дополнительных средств Анкара должна пойти на уступки.

Второй инструмент - это внутренняя дестабилизация. Да, Соединенные Штаты не стали разжигать оппозиционные настроения после второго тура выборов президента Турции (когда Эрдоган опередил единого оппозиционного кандидата лишь на 4,5% голосов), в обмен на что, по слухам, Анкара согласилась одобрить принятие Швеции в НАТО. Однако оппозиция никуда не делась, а экономические проблемы после выборов лишь усилились - местный бизнес не верит в экономическую политику Эрдогана. Поэтому инструмент дестабилизации лишь заточился.

"С учетом нарастающего поствыборного внутриполитического кризиса возможен вариант использования "цветной революции". Многие эксперты рассматривали этот вариант после выборов 2023 года, сейчас он возможен из-за внутренней нестабильности и откровенной усталости населения", - говорит Полина Беккер.

Благо что главный политический противник Эрдогана и вдохновитель части религиозного (то есть номинально проэрдогановского) электората Фетхулла Гюлен все еще проживает на территории США и имеет тесные связи с американской разведкой.

"США управляют движением гюленистов в стране, поддерживают связи с иной турецкой оппозицией и могут пытаться дестабилизировать обстановку, провоцируя выступления против Эрдогана", - считает Никита Мендкович.

Да и в конце концов выборы в Турции не закончились - весной следующего года избиратели снова отправятся на участки. "Эрдоган должен заняться муниципальными выборами, запланированными на март следующего года. Чтобы восстановить контроль над крупными городами (такими как Анкара и Стамбул, которые сейчас контролируются оппозицией), ему необходимо привлечь на свою сторону прозападных городских избирателей", - напоминает Фонд Карнеги.

Без маневра нет жизни

Однако при всех этих возможностях шансы США продавить Эрдогана на отказ от поддержки России (не снижение уровня поддержки, как это было с запретом в Турции карт платежной системы МИР в 2022 году, а именно отказ) невысоки. Просто потому, что цена этого отказа для Эрдогана будет критичной.

Дело в том, что вся внешняя политика Анкары основана на наличии у нее пространства для маневра. У Турции нет достаточного количества ресурсов для того, чтобы быть ведущим игроком на Ближнем Востоке (не говоря уже о Евразии), но при этом есть большие амбиции.

И амбиции эти Эрдоган реализовывает за счет постоянного лавирования между центрами силы, которые противостоят друг другу. За счет попытки сохранить хорошие отношения со всеми и взимания платы за то, что эти отношения таковыми сохраняются. За то, что Турция не вмешивается в конфликт на стороне оппонентов, а также за предоставление Турцией логистических возможностей.

"Маневрирование, видимо, останется частью турецкой внешней политики в ближайшей перспективе. Стране нужно решать свои финансовые проблемы за счет создания нового торгово-логистического центра между Востоком и Западом по газу, зерну, иным товарам. А это возможно только в случае одновременной игры с США - ЕС и Россией - Китаем. Турция не обладает экономической субъектностью в настоящий момент, и лавирование для нее - способ сохранения суверенитета", - говорит Никита Мендкович.

Сейчас Америка не просто заставляет Турцию отвернуться от России - Вашингтон пытается вынудить Эрдогана отказаться от маневра и привязать себя к американской внешнеполитической колеснице. И не только в "русском вопросе". Вслед за требованием отвернуться от России последуют аналогичные указания в отношении Ирана, Китая и других американских соперников. Последуют, конечно, в том случае, если Турция даст слабину.

Вот Эрдоган ее и не дает, понимая, что в этом случае он может поставить крест и на суверенной политике страны, и на собственных лидерских амбициях. Поэтому, скорее всего, он запустит контригру - будет демонстрировать готовность разорвать отношения с американцами в том случае, если они будут вмешиваться в турецкие дела. В надежде на то, что Соединенные Штаты (взвесив всю важность наличия Турции в НАТО) решат все-таки оставить его в покое.

При этом, конечно, турецкий президент не будет собой, если не попытается использовать это американское давление для расторговок с Россией. Не попытается убедить российское руководство идти на какие-то дополнительные уступки для того, чтобы укрепить турецкую решимость противостоять американским санкциям. Уступки по Кавказу, зерновой сделке, Сирии, газовому хабу и прочее.

Впрочем, Москва тоже умеет читать игру турецкого партнера - благо мы играем уже много лет. И может ответить ему вежливым "нет". Во-первых, потому что значимость Турции в российских схемах обхода санкций хоть и высока, но имеет тренд к сокращению. "Да, Турция является транзитной точкой при работе с рынками Африки и путем обхода санкций для сохранения торговли с Европой. Но у нас достаточно много торговых треков в других направлениях, как Китай и Южная Азия", - считает Никита Мендкович.

Во-вторых, потому что Турция не является российским союзником и бесплатных одолжений ей делать никто не будет. "Россия сейчас использует все возможности, продолжает работу и с Турцией, хотя было бы ошибкой назвать ее однозначно дружественной страной. Она, как торговец-южанин на рынке с хитрыми прищуром и непонятным происхождением. Что там у него на уме неясно, и весы неточные, но помидоры самое то по качеству и цене", - говорит Никита Мендкович.

Мы покупаем помидоры, пока они нужны и пока не будет предложения получше. Не более того.

Источник - REGNUM
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