Роскосмостанция "Луна-25" улетела неизвестно куда

05:55 20.08.2023

Источник в космической отрасли: "Луна-25" потеряна

Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с автоматической межпланетной станцией



Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с автоматической межпланетной станцией



С "Луной-25" потеряна связь, – о этом стало известно в субботу вечером, после сообщения Роскосмоса о нештатной ситуации с торможением. Если и есть вероятность, что аппарат еще находится на орбите Луны, то он очень мизерный.



"Сегодня в соответствии с программой полета АМС "Луна-25", в 14:10 по московскому времени был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", - это сообщили в госкорпорации. А чуть позже просочились слухи, что все может быть гораздо хуже.



Мы попросили прокомментировать ситуацию специалиста из отрасли, и вот, что он нам ответил:



– Тормозной импульс был задан станции для того, чтобы немного уменьшить периселений – лунный перигей, чтобы приблизить момент удачной посадки. Однако двигательная установка отработала импульс в полтора раза больше положенного. Если это действительно так, то станция могла выйти на незамкнутую орбиту снижения...



– Иными словами, пролететь мимо или упасть на Луну?



– Не хочется в это верить, но отсутствие связи с аппаратом может говорить только о втором.



– Днем раньше появлялась информация Института космических исследований РАН о фиксации прибором ПмЛ, предназначенным для регистрации микрочастиц на Луне, удара микрометеорита. Он мог стать причиной нештатной ситуации?



– Не. Думаю, что ученые должны были рассчитать этот риск и подготовить к нему аппарат в первую очередь.



Станция "Луна-25" зафиксировала падение на Луну метеорита



– Из-за чего могла возникнуть нештатная ситуация? Это плохая программа, "железо" или человеческий фактор?



– Пока непонятно, из-за чего это произошло, ошибки в расчетах вроде не было. Может возникла проблема в системе связи или с управлением. Да и человеческий фактор никогда исключать нельзя. Сейчас идет "разбор полетов".



Как стало известно, к вечеру, после сообщения о нештатной ситуации со станцией "Луна-25" в НПО им. Лавочкина, откуда велось управление аппаратом, приехал первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов для проведения экстренного совещание по ситуации с "Луной-25".



Авторы: НАТАЛЬЯ ВЕДЕНЕЕВА