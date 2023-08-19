Четвертая мировая война: линия раздела, - Сергей Лисичкин

06:06 20.08.2023 19.08.2023 -



Предпосылкой мировых войн как правило является образование дисбаланса между потенциальными и фактическими возможностями действующих на мировой арене субъектов и их групп. В основе мировых войн обычно лежит стремление к перераспределению природных, экономических, людских и иных ресурсов. Однако с каждым разом мировые войны обретают все большую идеологическую окрашенность.



Если первая мировая война принципиальной идеологической нагрузки не несла, то вторая стала войной немецкого фашизма против остальной части человечества. Фашизм - это когда группа людей объявляет себя лучше других по расовому, национальному или иному признаку, и начинает разрастаться, планомерно подчиняя большинство согласных на это и уничтожая всех остальных, в первую очередь - инакомыслящих. Пределы разрастания фашизма, как и раковой опухоли, очень сильно зависят от состояния иммунитета человечества в целом. Причем признак превосходства является скорее политической франшизой, общей вывеской, под которой действуют в одном направлении достаточно разношерстные подсистемы. Например, японцы в то

время были органичной частью мировой системы немецкого фашизма, хотя заподозрить их в принадлежности к "арийской расе" было бы достаточно сложно.



Третья мировая холодная полувойна прошла в форме длительного противостояния капиталистической и коммунистической идеологий, и не перешла в горячую фазу именно из-за фактора взаимного ядерного сдерживания. Зато завершившая ее спецоперация по взятию под контроль советской руководящей элиты ознаменовала эру возникновения новых форм ведения войны.



Так, старая правящая элита отмерла и отвалилась, как шелуха с луковицы. А новая отечественная руководящая элита вроде бы как в меру согласно кивала головой, при этом незаметно и планомерно подготавливая восстановление суверенитета страны. Рядом воссоздавали свой суверенитет китайцы, идя своим не совсем однозначным путем. Происходили процессы перемен и в других странах, в том числе и в странах коллективного запада. Постепенно вновь возник дисбаланс между потенциальными и фактическими возможностями действующих на мировой арене субъектов и их групп.



Четвертая мировая война, которая пока только начинается и ищет свою форму, характеризуется не только выраженной идеологической окрашенностью, но и кажущейся идеологической неразберихой. Коллективный запад против остального мира, традиционалисты непонятно против кого, - нужно один раз потратить время и во всем этом предметно разобраться, чтобы не только четко понимать свое место в противостоянии, но и найти наилучшие методы борьбы.



Чтобы идеологическая неразбериха превратилась в ясную картину, нужно рассмотреть процессы перемен, происходивших в странах коллективного запада.



Послевоенные европейские страны попали в квазиколониальную зависимость от США, постепенно оформленную в виде таких структур, как НАТО и ЕС. К ним добавились как естественно близкие к США страны, например - Великобритания, Канада и Австралия, так и другие квазиколонии, в частности - Япония. Все вместе они и составили "коллективный запад" - страны, живущие по единым организационным, экономическим и политическим механизмам. Вполне предсказуемо процессы производства и распределения в странах коллективного запада стали унифицироваться. Возникли транснациональные корпорации, выделились международные финансовые организации.



Постепенно международный финансовый капитал стал обретать собственную субъектность. И хотя он пока еще связан пуповиной с демократической партией США, характер этой субъектности - надгосударственный. Международный финансовый капитал делает деньги из денег спекулятивным путем, не принося пользы обществу. А наиболее выгодны спекуляции на уровне выше отдельных стран. Поэтому международный финансовый капитал достаточно быстро оброс политическими, информационными и идеологическими организациями, оформленными и распределенными, проросшими в систему управления почти всех государств, - представителей таких организаций попросту называют соросятами. А соросята быстро обросли опытом политического и экономического влияния, плодотворного взаимодействия со спецслужбами, участия в организации "цветных революций" и прочих мерзопакостных явлений, дающих возможность сделать деньги из ничего. Прибыли были таковы, что для соросят оказалось выгодным играть "вдолгую", вкладываясь во влияние не только на большие прослойки общества, но и на будущие поколения.



Собственная субъектность международного финансового капитала оформляется в форме процесса глобализации, то есть крайней степени унификации не только производства и распределения, но и всей организации жизни людей для начала коллективного запада, независимо от стран - государства только мешают. Под шумок неолиберализма строится вполне тоталитарное общество. И соросята гармонично встроены в этот процесс.



Организационной формой глобализации является ментальный фашизм. Группа людей объявила себя умнее и богаче других, и начала разрастаться, планомерно подчиняя большинство согласных быть ее послушным биоматериалом. Чтобы суть происходящего была не так уж очевидна, уничтожение всех остальных, в первую очередь, инакомыслящих, происходит преимущественно в неявной форме. Выступил против системы - оказался на обочине, а то и на свалке в качестве нищего.



К примеру, попробуйте написать в сети правду: защитники животных любят собак больше, чем людей. Затюкают. Впрочем, физическое устранение происходит все более часто и все более открыто. К примеру, была недавно в США "цветная революция" BLM. И все СМИ облетел характерный инцидент. От женщины потребовали сказать: "Черные жизни важны". Она сказала: "Все жизни важны". Убили.



Вообще, чтобы делать деньги из денег население не нужно, оно только мешает. Что предопределяет человеконенавистнический характер международного финансового капитала.



Немецкий фашизм планировал оставить на захваченных землях лишь необходимое ему количество рабов. Глобализаторы откровенных высказываний избегают. Но однополые браки явно ведут к сокращению населения. Пандемии и войны - тоже.



Кстати, из этого следует изначальная, мягко говоря, бесперспективность любых попыток договориться с частью представителей международного финансового капитала об изменении формата и географических рамок глобализации.



С пределами разрастания у ментального фашизма проблем вообще нет: иммунитет человечества его пока не распознает. Метастазы раковой опухоли глобализации проросли почти во всех странах, за редким исключением. Другое дело, что не везде они прямо сейчас могут получить полноценное развитие. То, что уместно для бесящегося с жиру большинства в странах коллективного запада, подчиненных США, но имеющих экономические колонии по всему остальному миру, не очень-то и подходит жителям этих самых экономических колоний. И это является одним из немногих системных противоречий между экономическим колониализмом и глобализацией.



Если человек от голода находится на грани выживания, ему не так-то просто втюхать, будто главной проблемой в мире является глобальное потепление. Поэтому пока противостояние между коллективным западом и коллективным югом определяется в первую очередь давними притиворечиями в рамках системы экономического колониализма. И подталкивает страны коллективного юга к интеграции между собой и с оппонентами коллективного запада.



Политическая франшиза ментального фашизма внешне обтекаема и лукава - все вместе за все хорошее против всего плохого. По сути же группа людей, объявивших себя умнее и богаче других, хочет быть выше Всевышнего. Не случайно про их любимое детище - ЛГБТ - многие православные священники говорят: "они спорят с Богом". Да, под общей вывеской действуют в одном направлении достаточно разношерстные подсистемы. Тут и защитники экологии всех мастей, и защитники прав всех угнетенных, и вроде бы как ученые с журналистами, и менее афишируемые структуры.



И вполне предсказуемо под той же политической франшизой действуют движения и государства, реализующие расовый или национальный фашизм. Но как ни прикрывайся фиговым листком экологии или демократии, их центральная идеология - противостояние Всевышнему.



Православные назовут таких людей демоническими силами, мусульмане назовут их шайтанами. Но смысл один и тот же. Поэтому мусульмане и православные сражаются плечо к плечу, они братья. А вместе с ними сражаются буддисты, всегда умевшие различить тонкую грань между добром и злом. Здесь же и атеисты, их моральные устои созвучны многим религиям. Всех не перечесть. Можно назвать их традиционалистами. Точнее - антиглобалистами, хотя это название уже занято другим течением. Еще вернее - антисатанистами или антифашистами. Независимо от названия, суть противостояния остается единой для всех.



А многим людям еще только предстоит осознать, с кем они и почему. Сложнее всего будет католикам. Ведь католицизм сильно развит в колыбели глобализации, странах коллективного запада. И верхушка католической церкви уже примкнула к проекту глобализации, став на противоестественную для христиан сторону, о чем нетрудно догадаться хотя бы по ее отношению к однополым бракам. Но и во многих из стран коллективного юга, которым самой сутью экономического колониализма предопределено быть на другой стороне, живет много католиков. А еще есть большая прослойка православных, которых верхушка католической церкви пытается подмять под себя через раскольнические проекты, местами успешно. Рано или поздно, каждый будет решать для себя сам, и решение простым не будет.



Потому что идеологическое противостояние четвертой мировой войны самое жестокое - надрелигиозное.



Вышесказанное - не идеология, но надежная точка опоры в идеологической борьбе.



Более того, раз борьба ведется не только с коллективным западом, но и с международным финансовым капиталом, то и ключевых противников получается два, а не один. Тогда и сама борьба видится иначе.



Иванушка-богатырь показывает свою молодецкую удаль: возле озера сражается с оборотнем. Иванушкины как бы друзья по домам сидят, ждут, чем дело кончится. А на самом берегу собрались лешие и водяные, поддерживают оборотня: передают оружие, подсказывают, как лучше бить. Начинали с камней и палок, потом в дело пошли кольчуги и щиты, мечи и копья, луки со стрелами, уже и алебарды приготовили. А за озером в избушке на курьих ножках сидят Кащей Бессмертный и Баба Яга, колдуют над котлом с волшебным зельем. И на всех то колдовство действует. Лешие с водяными думают, что они сами по себе сила небывалая. Самый старый леший даже садовником себя возомнил. Да только делают они все то, что Кащей Бессмертный с Бабой Ягой наколдуют, - марионетки как есть.



Иванушка покрепче, но и ему от колдовства достается. То деньги в кармане в репейник превратятся, то левая рука поднимет мятеж против правой. Того гляди, мозги перевернутся или желудок объявит о независимости от печени.



Иванушка думает, что рано или поздно все оружие разобьет, и передавать оборотню будет уже нечего. Да только напрасно: Кащей Бессмертный и Баба Яга через малый срок еще оружия наколдуют. А лешие с водяными только и ждут момент, чтобы новых оборотней в драку толкнуть. А если дождутся, когда Иванушка ослабеет, то и сами всей толпой на него навалятся. А ведь их куда как больше.



Правда, есть у Иванушки волшебная палочка - нажмешь на сучок, и весь лес сгорит. Так ведь не за это он сражается. И у Кащея Бессмертного такая же волшебная палочка есть. А еще напасть - сильно постарели Кащей Бессмертный и Баба Яга. Когда Кащей Бессмертный залезал в избушку на курьих ножках, ступеньки на него так и бросались. Как бы волшебная палочка своим сучком ему на палец сама не бросилась. Хуже того, не зря народ говорит: "старый как малый". Не любят впавшие в детство старики проигрывать. Чтобы не дать Иванушке победить, могут и сами весь лес спалить, вместе с собой.



Чтобы выиграть, пора бы Иванушке понять, что он пока делает ровно то, что Кащей Бессмертный и Баба Яга от него хотят. Хотели, чтобы он сражался с оборотнем - и он сражается. Хотели, чтобы сражение длилось как можно дольше - и оно прекращается. Хотели, чтобы берег озера превратился в лунный пейзаж - и он постепенно превращается. Все идет по их плану. А нужно бы на свой лад как-то поворачивать.



Пора бы подумать, что безобразия в лесу не кончатся до тех самых пор, пока Кащей Бессмертный и Баба Яга колдуют над своим котлом с волшебным зельем. Нужно сделать как-то так, чтобы им было уже не до колдовства, да и котел треснул. И чтобы Иванушкины как бы друзья не ждали, чем дело кончится, а по доброй воле и с полным пониманием помогли ему в этом.



Как же сделать? Нужно исходить из того, что кроме Кащея Бессмертного, как собирательного образа демократической партии США, есть еще и Баба Яга, как собирательный образ международного финансового капитала. И исходить из общей ситуации.



Ситуация же такова.



По косвенным признакам можно предположить, что соросята готовят попытку атаки на нашу отечественную валюту через наши же финансовые элиты. Теперь нас могут попробовать дестабилизировать изнутри таким образом. Если решат, что получится.



Обретает страна всестороннюю технологическую независимость. Но это только щит, и то маленький. И слишком медленно обретает, стараниями соросят "пятая колонна" не дает быстрее. А ложка дорога к обеду.



Вытесняется доллар США из международного оборота и резервов, чтобы однажды он потерял статус мировой спекулятивной валюты. И тоже слишком медленно, и тоже соросята мешают. И это не очень большой меч, который грозит только США. Когда долларовая финансовая пирамида рухнет, международные финансовые спекулянты только наживутся на этом.



Можно и полезно постараться, чтобы во всех странах из каждого утюга, из каждого фена каждый день говорилось, что международные отношения заведены в опасный тупик низким профессионализмом и старческими проявлениями политических элит коллективного запада, что госдолг США постоянно растет, хотя доллар ничем не обеспечен, и обо всем сказанном - понимание правды многими только полезно в борьбе с лживыми манипуляциями.



Все это абсолютно правильно и совершенно недостаточно, поскольку из виду упускается международный финансовый капитал. Необходимы дополнительные комплексные решения, приемлемые как для нас, так и для как бы дружественных стран.



Построение многополярного мира предполагает многополярность мировой экономики, в которой международному финансовому капиталу будет неуютно по определению. При этом ключевыми являются следующие моменты.



1. Сегментирование мировой экономики. Государство в той или иной форме берет под свой контроль внешнеэкономическую деятельность и международные финансовые потоки. В идеале: торгуют друг с другом именно государства, при этом регулируя валюту взаимных расчетов. Все юридические лица регистрируются только в том государстве, в котором ведут свою деятельность.



2. Затруднение финансовых спекуляций, оздоровление экономики. Система налогообложения меняется на отечественную. Вместо НДС вводится невозвратный налог на перепродажу, который не взимается, если одной из сторон сделки является производитель или конечный потребитель. Предельная рентабельность устанавливается во всех сферах деятельности, в первую очередь - в финансовой.



3. Стартовая кадровая перестановка. Запрет всех соросовских организаций. Отстранение всех связанных с ними персон от "золотого квадрата": власть, силовые структуры, СМИ, образование.



Первые два пункта выбивают почву из-под международного финансового капитала и, соответственно, из-под соросовских структур. Однако без третьего они попросту не сработают. Будет как с выходом из "болонского процесса". Заболтают.



Зато реализация всего комплекса сулит много дополнительных преимуществ. Укрепление и стабилизация национальной валюты и отечественной экономики. Новые рычаги для давления на спекулятивный доллар США. Выбивание почвы из-под "пятой колонны". Повышение информационной безопасности. И этот список можно еще долго продолжать.



В будущем и настоящем возможны постепенные интеграционные проекты на основе объединения государств. Но любые попытки глобализации на основе спекулятивного финансового капитала по определению могут принести только большие неприятности.



Цветочки мы видим уже сейчас. Если не остановить все это, ягодки будут впереди.



Обращаюсь с просьбой ко всем, имеющим такую возможность, привлечь внимание наших руководящих элит к изложенному здесь.



Сергей Лисичкин, специально для " Русской Весны" Источник - Русская весна

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