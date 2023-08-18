Шавкат Мирзиеев прибыл с визитом в Венгрию

10:10 20.08.2023

Президент Узбекистана Мирзиеев встретился с премьером Венгрии Орбаном



По прибытии в город Будапешт президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



Как пишет пресс-служба президента РУз, Орбан искренне поблагодарил Мирзиеева за личное участие в мероприятиях в связи с государственным праздником Венгрии – Днем святого Иштвана и в финале мужского забега чемпионата мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в венгерской столице.



В свою очередь, лидер Узбекистана поздравил руководителя правительства и дружественный народ Венгрии с национальным праздником. Особо отмечено, что проведение мирового первенства в Будапеште свидетельствует о больших традициях и высоких спортивных достижениях этой страны в последние годы.



Были обсуждены вопросы дальнейшего углубления узбекско-венгерского стратегического партнерства и наращивания многопланового сотрудничества.



Отмечена поступательная динамика развития практического взаимодействия по всем направлениям. Эффективно реализуются договоренности на высшем уровне, налажены плодотворные контакты на уровне парламентов, правительств, ведомств и региональных администраций.



Растут объемы взаимной торговли, усиливается кооперация ведущих предприятий в различных отраслях экономики.



Стратегическим проектом и важным сигналом для европейского бизнеса назван выход венгерского банка OTP на банковско-финансовый рынок Узбекистана.



Кроме того, такие крупные венгерские компании, как Bonafarm, Gedeon Richter, Meditop, Wizz Air и другие активно вовлечены в проекты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Узбекистаном.



Была подчеркнута важность дальнейшего продвижения совместных программ в культурно-гуманитарной сфере.



В качестве значимого события, способствующего активизации деловых связей и увеличению туристического потока, отмечен запуск прямого авиасообщения между Ташкентом и Будапештом с 20 августа этого года.



Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, в том числе в рамках Организации тюркских государств.



Условлено продолжать тесное и конструктивное сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций и других международных площадок.