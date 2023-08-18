РосРакета удачно накрыла совещание НАТОвских противоракетчиков в Черниговском драмтеатре

12:05 20.08.2023

Каналы сообщают о большом количестве погибших в Чернигове польских и литовских военспецах

Раненых вывозят в польский Жешув и в Германию



Утром 20 августа сразу несколько Telegram-каналов сообщили детали удара, который был нанесен накануне по нескольким объектам в Чернигове. По данным каналов, целью удара стало совещание с участием украинских и натовских специалистов по ведению гибридных операций с использованием ударных беспилотников.



Раненых вывозят в польский Жешув и в Германию

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О том, что в Чернигове попади под удар натовские спецы, можно было судить по участившимся вчерашним рейсам самолетов из Украины в польский Жешув. Каналы по мониторингу воздушной обстановки сообщили о нескольких таких полетах, а также о полетах из Жешува в разные города Германии, куда, очевидно, развозили раненых.



Как пишут каналы "Это еще не конец" и "На самом деле в Днепре", в Чернигове, в здании Драмтеатра 19 августа проходило совещанию офицеров сил специальных операций ВСУ и НАТО из Польши и Прибалтики. Они обсуждали вопросы защиты границы и противодействия возможным атакам российского спецназа с территории Белоруссии и России.



Рядом с Драмтеатром находится штаб регионального отдела главного управления разведки и приемная СБУ департамента контрразведки. Отмечается, что всего в совещании участвовало 23 иностранных военных спеца, прибывших накануне из Львова. Из 23 найдено 9 трупов под завалами, остальные пока считаются пропавшими без вести, пишут каналы.



Одиннадцать тяжелораненых польских и литовских офицеров вертолетом санитарной авиации вывезли в Киев и оттуда бортом в польский Жешув. Старших офицеров и генерала вывезли вертолетом в Винницу, откуда их, скорее всего, эвакуируют на территорию Польши и дальше - в Мюнхен или Дюссельдорф. Пропал без вести сотрудник немецкой разведки BND, отвечавший за космическую связь и услуги шифрованной передачи данных, закрепленный за штабом НАТО в Вильнюсе.



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Погибли почти 40 военных из сил специальных операций ВСУ. Тяжело ранены порядка 75 человек.



Отмечается также, что попавшая на видео низколетящая ракета – это украинская зенитная ракета комплекса С-300, которую неудачно пустили, чтобы сбить российскую ракету в городской черте.



Сергей Вальченко