Новая структура администрации президента Узбекистана

12:11 20.08.2023

Шавкат Мирзиеев утвердил новую структуру администрации президента Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 августа подписал указ об изменении структуры своей администрации (АП), сообщил "Газете.uz" источник в правительстве. Документ (УП-141) пока не опубликован в базе законодательства.



По словам узбекского СМИ, должности руководителя администрации президента и его заместителей упразднены.



Также число советников увеличивается с 9 до 11, некоторые должности остались в новой структуре:



советник-спичрайтер президента;

советник президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов;

советник президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья;

советник президента по вопросам общественно-политического развития;

советник - директор Национального агентства социальной защиты.

Вместо позиции советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики, будет введена должность советника по вопросам экономического развития.



Советник президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах изменит свое название на советника по вопросам кадровой политики.



Советник президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями теперь будет называться советником по вопросам религии и межнациональных отношений.



Должность советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта будет ликвидирована.



В новой структуре АП вводятся новые должности советников:



советник по особым поручениям;

cоветник по вопросам энергетической безопасности;

советник по вопросом аграрного развития.

Кроме того, вводится должность еще одного помощника президента, в структуре которого будут: департамент информационной политики, пресс-секретарь президента, департамент социального развития, департамент молодежной политики и Контрольная инспекция.



Другой помощник президента будет отвечать за приемную, протокол президента, канцелярию, сектор по режиму.



В структуре также перечислены департамент планирования и информационного обеспечения, департамент внешних связей , департамент цифровизации, финансово-хозяйственный департамент, помощник президента по отдельным вопросам, а также другие органы.



Согласно новой структуре, после президента по иерархии идут советники, после идут помощники, а после этого на четвертой позиции указаны департаменты.



Мухит Турсынали