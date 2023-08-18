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Новая структура администрации президента Узбекистана
12:11 20.08.2023

Шавкат Мирзиеев утвердил новую структуру администрации президента Узбекистана, сообщает Zakon.kz.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 августа подписал указ об изменении структуры своей администрации (АП), сообщил "Газете.uz" источник в правительстве. Документ (УП-141) пока не опубликован в базе законодательства.

По словам узбекского СМИ, должности руководителя администрации президента и его заместителей упразднены.

Также число советников увеличивается с 9 до 11, некоторые должности остались в новой структуре:

советник-спичрайтер президента;
советник президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов;
советник президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья;
советник президента по вопросам общественно-политического развития;
советник - директор Национального агентства социальной защиты.
Вместо позиции советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики, будет введена должность советника по вопросам экономического развития.

Советник президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах изменит свое название на советника по вопросам кадровой политики.

Советник президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями теперь будет называться советником по вопросам религии и межнациональных отношений.

Должность советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта будет ликвидирована.

В новой структуре АП вводятся новые должности советников:

советник по особым поручениям;
cоветник по вопросам энергетической безопасности;
советник по вопросом аграрного развития.
Кроме того, вводится должность еще одного помощника президента, в структуре которого будут: департамент информационной политики, пресс-секретарь президента, департамент социального развития, департамент молодежной политики и Контрольная инспекция.

Другой помощник президента будет отвечать за приемную, протокол президента, канцелярию, сектор по режиму.

В структуре также перечислены департамент планирования и информационного обеспечения, департамент внешних связей , департамент цифровизации, финансово-хозяйственный департамент, помощник президента по отдельным вопросам, а также другие органы.

Согласно новой структуре, после президента по иерархии идут советники, после идут помощники, а после этого на четвертой позиции указаны департаменты.

Мухит Турсынали

Источник - Zakon.kz
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