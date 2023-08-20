Рефлексия о деколонизации Центральной Азии, или Как великие укры казахскому хану Каспийское море копать помогали, - Р.Алимова

15:43 20.08.2023 20.08.2023 | РЕНАТА АЛИМОВА



Все чаще в региональных СМИ поднимается вопрос о необходимости некоей "деколонизации" Центральной Азии. И чем навязчивее продвигается эта тема, тем больше недоумения вызывает она у читателя, способного задуматься над вопросами чуть более серьезными, чем защита прав квир-сообщества.



Но сначала немного о здравом смысле. Большинство как русскоязычных, так и западных толковых словарей дают схожее определение "колонизации" как процессу заселения и хозяйственного освоения земель, в том числе сопровождаемого подчинением местного населения. Деколонизация определяется как предоставление независимости колониальным странам и народам или превращение колониальных и зависимых территорий в свободные и независимые государства. Исходя из этого, уже неуместно использовать термин "деколонизация" в отношении государств Центральной Азии. Во-первых, они никогда ни де-юре, ни де-факто не являлись колониями, а во-вторых, уже более тридцати лет функционируют как самостоятельные суверенные страны.



Тем более странно и тревожно наблюдать за тем, как в последнее время все чаще и на полном серьезе в общественное сознание впихивают идею, озвученную еще в марте с. г. в Алматы главным операционным директором Института по освещению войны и мира (IWPR) Стивеном Рамзи. На региональной конференции, организованной этой британской НПО, последователям всего либерального, прогрессивного, существующего на бесперебойные вливания в твердой валюте, было предложено подумать о том, как странам региона переосмыслить свое советское прошлое, снизить влияние "российской пропаганды" и найти свою идентичность – именно эту задачу с тех пор и принято называть малопонятным термином "деколонизация Центральной Азии". При этом простого, казалось бы, вопроса – а какое отношение имеет желание больших специалистов по порабощению народов разорвать многолетние связи внутри региона к благородному делу возвращения независимости угнетенным – у присутствовавших на конференции почему-то не возникло.



Участники приснопамятного мартовского мероприятия с беспокойством и негодованием отмечали, что значительное число граждан центральноазиатских государств до сих пор видят в России не только ключевого торгового и экономического партнера, но и гаранта безопасности. Констатировали они и факт сохранения российского влияния в регионе в сфере образования, культуры, урбанистики, массмедиа и т. д. Согласно выводам независимого экспертного исследования по Кыргызстану, презентованного на конференции, в этой стране российские СМИ занимают доминирующее положение, им доверяют и их воспринимают не как зарубежные, а как местные издания.



Собственно, сохранение Россией позиций в регионе удивления не вызывает, и дело здесь вовсе не в пропаганде. Именно взаимодействию с Россией обязан взрывной рост, продемонстрированный всеми без исключения центральноазиатскими экономиками в последний год. Москва остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров для большинства стран региона, вкладываясь в долгосрочные проекты по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечению систем водоснабжения и продовольственной безопасности.



Что мешает озабоченным российским доминированием богатым западным инвесторам идти по тому же пути, развивая сотрудничество с любым из государств "пятерки"? Пока что Центральная Азия слышит от Запада много обещаний без практических шагов. Зато в уши аудитории мощным потоком льется риторика о необходимости переписать историю, обратиться к поиску национальной самоидентичности (как будто в регионе ее когда-то теряли), отдать все силы на борьбу за права женщин и извращенцев (такое соседство в списке приоритетов, на взгляд автора, обидно для женщин). На ретрансляторов всей этой немыслимой галиматьи, которая еще никого не спасла от голода и холода, зарубежные спонсоры денег не жалеют.



Но что же, собственно, "колониального" в нынешнем сознании граждан? Понимание того, что именно в годы СССР регион превратился из задворок империи в серьезный индустриально-промышленный район? Так это даже не факт – это статистика. Достаточно напомнить, что в советские годы были созданы до сих пор функционирующие каскады крупнейших гидроэлектростанций – Токтогульской, Курпсайской, Варзобской, Нурекской; построены Ортотокойское водохранилище, Ферганский канал. Турксиб, транспортные коридоры Душанбе-Хорог-Ош, Алматы-Ташкент, Бишкек-Ош – все это тоже проекты того времени. Крупнейшие индустриальные гиганты Актюбинский и Карагандинский металлургические, Балхашский, Чимкентский горно-металлургические, Ташсельмаш, Узбексельмаш и многие другие – все это результаты усилий и инвестиций "колонизаторов". Много ли подобных проектов было реализовано белыми "цивилизаторами" в Индии или Бангладеш, где в 1940-е годы разразился чудовищный голод, в Мали или Конго, в Уганде или Гватемале?..



Внимание нынешних "борцов за гражданские права и просвещение" хочется обратить на то, что именно советская власть принесла в регион образование, доступное здравоохранение, поголовную вакцинацию (а не одеяла, зараженные оспой, как практиковали американцы в отношении коренного населения осваиваемых территорий) и гендерное равноправие. "Женщина – она тоже человек", как говорил герой известного фильма, впервые прозвучало в Туркестане именно благодаря Советам. Басмачи, память которых пытаются обелить поборники нынешней "деколонизации", не только практиковали откровенно бандитские методы в обращении со своими соотечественниками, но и ценность жизни женщины определяли ненамного выше ценности барана. Мысль о праве голоса для женщины не приходила тогда в голову даже самим женщинам.



Не знаю, что думали наши предки в отношении прав сексуальных меньшинств и прочих гендерно неопределившихся... Подозреваю, что ничего. Некогда им было глупостями заниматься и рассуждать на тему "и среди батыров были геи". Перед ними стояла задача вытаскивать свои республики из дремучего средневековья, и они с ней справились. А когда возникла необходимость защищать плоды своих трудов, то взялись за оружие.



Еще немного статистики: из 6 млн казахов в Великой Отечественной войне приняли участие 1 млн 200 тыс., из 6.5 млн узбеков – 1.5 млн, из полуторамиллионных Кыргызстана и Таджикистана – 365 и 289 тыс. соответственно, из 1 млн 250 тыс. туркмен – 300 тыс. человек. Неужели за каждым из них стоял чекист с наганом? А на подвиги их заградотряды стимулировали? В одном только Узбекистане звание Героя Советского Союза получили 338 человек. 112 в Туркмении, 96 казахов, 73 кыргыза, 68 таджиков – за колонизаторов так не убиваются. Для сравнения: максимальная численность армии, сформированной из жителей британской Индии для участия во Второй мировой войне, составляла 2.5 млн человек. Из почти трехсотмиллионного населения региона в то время количество готовых отдать жизнь за метрополию не достигло и одного процента. От такого прошлого нам предлагается отказаться? Ради чего?



Обратимся к отчету о мартовской конференции в Алматы. По словам проектной координаторки Kloop.kg Айзирек Алмазбековой, "в Кыргызстане риторика отделения от России развита не сильно... но в гражданском обществе вопросы деколонизации обсуждаются больше, чем раньше. Эти процессы не масштабны, мы пока только идем к этому". По оценке соосновательницы фем-активистского движения "Жетишет" Айжамал Бектеновой (Кыргызстан), "необходимо переосмысление положения центральноазиатских женщин во времена Советского Союза. И один из способов – деколониальное феминистское искусство, которое обращается к наследию региона, современному образу женщин и в то же время поднимает важные вопросы гендерного насилия и дискриминации".



Этот маловразумительный бред теперь транслируется ежемесячно в ходе многочисленных подобных мероприятий, организуемых как на региональном уровне, так и в каждой из стран. Возникает закономерный вопрос, зачем британскому IWPR и подобным им структурам финансировать подобные сборища?



На первый взгляд они выглядят как фрики, несущие откровенную чушь и осваивающие щедрые гранты западных НПО. Можно было бы похихикать и забыть про юродивых, пытающихся увязать казахских ханов и батыров-геев в одну идеологическую парадигму. Но мы уже стали свидетелями того, как с таких же бредней о самостийности, национальной исключительности и разрыва родственных связей с ближайшим соседом выросло то, что мы сегодня видим на Украине. Там тоже все начиналось с осознания собственной национальной самоидентичности, отказа от русского языка переписывания истории, замены героев на хэроэв, возвеличивания бандитов и создания мифов о великих украх, выкопавших Черное море. И ведь со временем все это принесло свои гнилые плоды.



Не хотелось бы, чтобы вдохновленные "рефлексией о национальном превосходстве" страны Центральной Азии оказались втянутыми в масштабную междоусобицу. А ведь конфликтный потенциал в регионе с его быстрорастущим населением чрезвычайно велик. И нерешенных земельных споров и взаимных обид между соседями гораздо больше, чем у Украины с Россией, Польшей и Венгрией. Да и что скрывать, хватает и настоящих потенциальных колонизаторов, желающих классического, как по словарю, "заселения и хозяйственного освоения земель, в том числе сопровождающегося подчинением местного населения" такого важного в геополитическом смысле региона. Источник - fondsk.ru

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