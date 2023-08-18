Фергана: "генеральский город", ставший колыбелью цивилизаций

15:51 20.08.2023

Автор: Asia-Plus



Продолжаем путешествие по Узбекистану.



Фергана – "столица" живописной Ферганской долины, считающейся одним из чудес природы. Город, названный в честь средневекового ученого Аль-Фергани, не похож на другие города Узбекистана: вместо узких восточных улочек – четкая планировка, вместо традиционной среднеазиатской архитектуры – старинные здания в колониальном стиле. В последнее время Фергану стали украшать арт-объектами в национальной манере, и это контрастное смешение стилей добавляет городскому облику оригинальности.



Чаще всего люди едут в Фергану, чтобы побывать на бальнеологическом курорте Чимион. Сама Фергана интересна тем, кто увлекается историей и хочет посмотреть на один из самых необычных городов Узбекистана, созданный не кем-то из восточных правителей, а российским генералом – Михаилом Дмитриевичем Скобелевым. Остановившись в Фергане, удобно знакомиться и с древними городами Кокандского ханства: до них ехать меньше часа



Оптимальное время для поездки в Фергану – в апреле и середине мая, а также с середины сентября и по октябрь. В это время погода радует приятным теплом, но жары еще нет. Весной Фергана цветет и зеленеет, а осенью прилавки на рынке ломятся от фруктов, а цены на них падают до минимума.







Достопримечательности



Главным сооружением нового города стала военная крепость, занимавшая большую площадь. От нее веером были продолжены новые улицы. В центре города был разбит большой парк. Первыми архитектурными сооружениями города стали Дом губернатора (в настоящее время здание драматического театра), Дом помощника губернатора, Военное собрание (Дом офицеров). В 1907 город был переименован в Скобелев, а с 1924 года называется Ферганой.



Достопримечательности Ферганы делятся на две группы: старинные созданы в колониальном стиле, а современные – в восточном. Это объясняется историей "генеральского города", как часто называют Фергану: она была основана в 1876 году царским генералом Михаилом Скобелевым для того, чтобы стать в этой местности губернаторским центром Российской Империи.



Поэтому, в отличие от древних городов Узбекистана, улицы здесь прямые, планировка четкая, а исторические достопримечательности здесь построены в классическом европейском стиле.



Старая крепость в центре Ферганы, к сожалению, не сохранилась. Главной достопримечательностью старых времен является бывшая губернаторская резиденция, построенная в конце XIX столетия. Это здание с гармоничными пропорциями в стиле классицизма, украшенное изящными арочными окнами – дань восточному колориту.



В городе много и других дореволюционных зданий – например, мужская гимназия, офицерское собрание, построенный в византийском стиле храм-часовня Александра Невского и многие другие.



В наши дни Фергану украсили памятники и арт-объекты в национальном духе. Въезжающих в город по автотрассе со стороны Ташкента и Коканда встречает арка в средневековом восточном стиле.



Визитной карточкой города стал памятник средневековому астроному и математику Аль-Фергани, который жил двенадцать веков назад. В похожем стиле выполнен памятник "Скорбящая мать", посвященный погибшим во время Великой отечественной войны – бронзовая женщина в традиционном одеянии находится в открытом павильоне: с колоннами, под навесом, на фоне высокого арочного окна с ажурной решеткой.



Гуляя по улицам Ферганы, вы встретите и другие интересные скульптуры, у которых можно сфотографироваться на память о городе. Например, памятник поэту Алишеру Навои, арт-композицию из гигантских кувшинов в окружении цветника или Хозяйку медной горы с Данилой-мастером – хотя Урал и далек от Ферганской долины, эти герои сказки Бажова гармонично вписались в ландшафт Центрального ферганского парка.



Стоит побывать и около Пятничной мечети – главной в Фергане. Ее белоснежный фасад украшает традиционный среднеазиатский декор голубого цвета. Эта мечеть выглядит так изящно и нарядно, словно сошла с картинки из книги восточных сказок.



Впечатления дополнят экскурсии по окрестностям. Неподалеку от Ферганы расположены старинные города Кокандского ханства, которые заинтересуют любителей истории: Маргилан, Кува, Риштан и сам Коканд с роскошным дворцом Худояр-хана.



А вокруг города раскинулась цветущая Ферганская долина – сама по себе одна огромная достопримечательность. Здесь сливаются Нарын и Карадарья, превращаясь в самую длинную реку Средней Азии – Сырдарью. Этот живописный оазис, почти полностью окруженный горами, называют раем среди пустыни и жемчужиной Востока.



В Фергане только один музей, но зато с богатой коллекцией археологических раритетов, старинных ювелирных изделий, шедевров декоративно-прикладного искусства. Это Государственный музей истории и культуры Ферганской области.



Кухня



Главное блюдо, которое надо попробовать в городе – знаменитый ферганский плов. Городские рестораны и кафе познакомят вас и с другими блюдами узбекской кухни: шурпой, лагманом, куртом, басмой, мантами, чучварой, а также с широкой палитрой восточных сладостей.



А тандырную самсу и узорчатые узбекские лепешки вам будут предлагать на каждом углу – это традиционный местный фаст-фуд.



И, конечно же, невозможно побывать в Фергане и не порадоваться изобилию фруктов, овощей, винограда, арбузов, дынь и других даров щедрой Ферганской долины.



Плоды и ягоды очень крупные, сочные, сладкие и дешевые: экономить не понадобится, ешьте сколько захочется.



Сувениры



Главные сувениры Ферганской долины – маргиланский шелк и риштанская керамика. Маргилан – город, расположенный неподалеку от Ферганы – с древности экспортировал шелка в Багдад и Каир. Сейчас эту ткань производит фабрика "Едгорлик". В Фергане можно купить разнообразные маргиланские ткани – шелковые и хлопковые, тонкие и хлопковые, а перечислять оттенки можно бесконечно.



Риштан с древности специализируется на гончарных изделиях, которые вручную расписываются богатыми орнаментами. Все виды керамики, которую там производят, можно купить и в Фергане: расписные пиалы, блюда для плова, кувшины и другую национальную посуду.



В числе самых популярных покупок у путешественников – ферганские лакомства: изюм, курага и другие сухофрукты из ферганских садов. Многие берут с собой рис сорта девзира и специи, чтобы дома готовить блюда узбекской кухни. Возможно, вас также заинтересуют целебные фиточаи и бальзамы на ферганских травах.



Посещение Ферганы станет отличным отправным пунктом для исследования Ферганской долины, самой плодородной и красивой в Узбекистане.