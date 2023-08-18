Время собирать Каспий: как спасти погибающее море

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15:53 20.08.2023

Россия ратифицировала международный протокол по защите уникального водоема

Сергей Гурьянов

Еще в ноябре 2003 года в Тегеране пять прикаспийских государств подписали рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря, однако ратификацию документа отложили до лучших времен. Россия стала третьей страной, которая утвердила протокол, - это произошло на текущей неделе. Состояние Каспийского моря требует международной скоординированной работы безотлагательно: сейчас ученые сравнивают его с "ведром", в которое сливают отходы. Что означает ратификация международного договора Россией и как повлияет работа над протоколом на состояние водоема - в материале "Известий".

Какой протокол ратифицировала Россия

О ратификации протокола к Тегеранской конвенции по защите Каспия от загрязнения сообщило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Полное название протокола - защита Каспия от загрязнения "из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности".

В Минприроды указали, что протокол подготовили стороны конвенции для предотвращения, снижения, контроля и максимально возможного устранения загрязнения морской среды.

"Документ предусматривает подготовку и утверждение региональных и национальных программ, планов действий для контроля за источниками загрязнения, - говорится в сообщении министерства. - Кроме того, закреплена обязанность регулярной оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, уровня загрязнения моря вдоль береговой линии".

Должна быть создана и специальная база данных с информацией о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, а также об объемах загрязняющих веществ.

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"Сохранить уникальные экосистемы Каспийского моря, чью береговую линию делят пять государств, отдельно взятой стране - задача очень сложная, - приводят в Минприроды слова главы ведомства Александра Козлова. - Поэтому мы сегодня усиливаем международное сотрудничество на Каспии. Это важно в том числе и для сохранения популяций краснокнижных животных - каспийского тюленя и сайгака, который мигрирует по льду моря зимой".

Что означает ратификация

Россия - третья страна, которая ратифицировала протокол. Ранее это сделали правительства Казахстана и Азербайджана. Тегеранскую конвенцию в ноябре 2003 года подписали также Иран и Туркмения. Была создана конференция договаривающихся сторон, которая собирается на регулярные сессии. На этих встречах и готовились различные протоколы в рамках конвенции, в том числе по защите от загрязнения из наземных источников. Подписание (но не ратификация) протокола состоялась 12 декабря 2012 года в Москве.

Председатель комиссии по экологии совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Наталья Беляева отмечает, что ратификация подобных экологических программ становится основой для формирования региональных и национальных программ, планов действий для контроля за источниками загрязнения.

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Однако в Минприроды сообщили "Известиям", что протокол, несмотря на ратификацию, пока не вступил в силу, так как "для этого должны быть выполнены необходимые международные правовые процедуры", и разработка отдельных программ по протоколу в рамках этой конвенции не планируется, хотя регионы и могут подготовить дополнительные документы по положениям протокола.

- Работа с прикаспийскими субъектами России, включая Дагестан, ведется на основе принятых региональных планов и программ развития регионов, - заявили в Минприроды.

Депутат Госдумы от Дагестана, член комитета по международным делам Сайгидпаша Умаханов выразил надежду, что ратификация протокола будет иметь позитивные последствия.

- В последнее время дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки, - сказал он "Известиям". - Особенно после того, как на прошедшем несколько лет тому назад интернациональном экологическом форуме была принята резолюция, которая кратко выразила основную проблему - экология Каспия не должна быть принесена в жертву интересам экономики.

Умаханов напомнил, что в июне президент Владимир Путин во время посещения Дагестана отметил необходимость "обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры" на фоне развития инфраструктуры пляжного курорта - "Каспийского прибрежного кластера". А в Госдуме, говорит депутат, создана рабочая группа по оздоровлению Каспийского бассейна при комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

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Эксперт Российского экологического общества Дмитрий Отинов напомнил также, что в России сейчас прорабатывается проект по экологической защите Каспийского моря в рамках десятилетия по восстановлению экосистем, объявленного ООН.

- Ожидается, что ратификация этого протокола станет стимулом для его реализации, - сказал он "Известиям". - Ратификация не обязывает принимать какие-то отдельные, специальные программы, могут быть достаточны меры по реализации уже имеющихся - например, по модернизации очистных сооружений, но при условии применения наилучших доступных технологий.

Сайгидпаша Умаханов замечает, что сейчас в Дагестане нет ни одного города или села с нормально функционирующей канализационной системой.

- В городах очистные сооружения не справляются с объемом сточных вод, а в селах все отходы сбрасываются в реки, которые несут их в море, - сказал депутат. - По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, в республике зарегистрирована 21 пляжная зона, но лишь одна соответствует санитарным нормам и безопасна для населения. За последние три года количество проб воды, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, в приморских городах выросло в десять раз.

Очистными сооружениями в Дагестане сейчас занимаются - в начале года сообщалось, что региону выделено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство сетей водоснабжения в селах Дылым, Карата, водовода "Чиркей-Буйнакск" и реконструкции системы водоснабжения в Буйнакске. Работа ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода". По нему в том числе планируется строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, водоводов Кайтаг – Дербент и Шурдере в Дербенте, реконструкция сетей канализации в Хасавюрте и систем водоотведения в Дагестанских Огнях, модернизация Тарнаирских водопроводных очистных сооружений.

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Об ответственности за неисполнение Тегеранской конвенции пока говорить тоже преждевременно: эти положения в рамочном документе прописаны, но, замечает Наталья Беляева, с учетом принципов и норм международного права "как таковой ответственности нет", хотя страны-участники могут разработать правила и процедуры, касающиеся материальной компенсации за ущерб. Пока этих положений нет, есть лишь намерение соблюдать положения протокола.

Ведро с отходами

Сайгидпаша Умаханов признает: проблем с Каспийским морем предостаточно и без неочищенных сточных вод из Дагестана.

- Из-за глобальных климатических изменений стремительно мелеет море, - отметил он. - С 2005 года уровень воды в Каспии упал на полтора метра. И это большая проблема для всех стран, имеющих выход к морю. Азербайджану, Казахстану, Ирану, России, Туркменистану придется решать ее сообща.

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Постепенное обмеление продолжается в течение последних 20 лет и особенно критическая ситуация сложилась в северной - российской и казахстанской - частях Каспийского моря, говорит Дмитрий Отинов.

- Площадь водного зеркала сократилась более чем на 23 тыс. кв. км, - сказал он. - Обмеление моря в большей степени является частью естественных природных циклов, но имеющийся высокий уровень загрязнения обострит негативное воздействие на экосистему.

Умаханов уверен, что изменить существующее положение может только комплекс мер и объединение действий всех стран, расположенных на побережье Каспийского моря: создание природоохранных зон, оснащение промышленных предприятий современными системами очистки, выработка единой системы ликвидаций нефтяных выбросов и т.д.

Справиться с бытовыми и промышленными стоками - важнейшая задача. Дмитрий Отинов указывает, что около 80% речного стока в Каспий принадлежит Волге, что положительно на море не сказывается, поэтому необходимо ужесточить и контроль за реализацией федерального проекта "Оздоровление Волги".

Главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, член-корреспондент РАН Магомед-Расул Магомедов сравнивает Каспийское море с ведром, в которое сливают отходы. Дело в том, что Каспий - крупнейший на Земле замкнутый водоем, который фактически может классифицироваться как огромное бессточное озеро. Это конечный бассейн накопления токсичных отходов как естественной, так и антропогенной природы. И негативные последствия от этого будут только нарастать.

- Судите сами: 60% отходов европейской части России через Волгу сливаются в Каспийское море, а еще есть нефтяные отходы, отходы предприятий, неочищенные стоки из Дагестана и других регионов, которые идут по Тереку, - сказал он "Известиям". - Да, водоем естественный, имеет адаптационные возможности, может перерабатывать органику, но до определенного времени. Сейчас перерабатываться перестала даже органика.

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По словам Магомедова, происходит эвтрофикация моря (пагубный для водоемов процесс - насыщение биогенными элементами, обычно фосфорсодержащими веществами и азотом, что приводит к снижению качества воды, выделению токсинов и т.д. - Ред.). А влияние на море оказывают не только пять стран - участниц конвенции, но и еще четыре страны водосборного бассейна Каспия - Грузия, Армения, Турция и Узбекистан. Дмитрий Отинов считает, что их тоже необходимо привлекать к работе по мониторингу загрязнений и созданию базы данных качества воды.

Откат в XIX век

При этом реальных данных о состоянии моря, а тем более информации от всех прикаспийских государств, сейчас нет - каждая сторона делает свою работу, причем небольшую, подчеркивает Магомедов.

Магомед-Расул Магомедов замечает, что за последние 30 лет неоднократно наблюдались "самые неожиданные последствия загрязнения": от патологий у каспийских тюленей до аномального цветения водорослей. И это лишь подчеркивает, что необходимой и достоверной оперативной информацией о процессах, происходящих в морской среде, стороны не обладают. Причиной он в том числе считает "практически полный упадок системных научных изысканий в последние десятилетия".

Ученый подчеркивает, что массивы информации, накопленные за 200 с лишним лет, слабо систематизированы и не переведены в электронный формат, а по уровню масштабности исследований откат произошел едва ли не в середину XIX века, когда на Каспии велись непрерывные экспедиционные исследования по гидрологии и гидробиологии. Исследованиями занимались в советский период. Тогда, в частности, работал научный совет Академии наук по комплексному изучению проблем Каспийского моря, но функционировал он только до 1992 года. После распада СССР объединенные системы исследований и мониторинга "оказались в значительной степени подорванными": прекратились наблюдения в открытой части моря, а в прибрежных районах велись лишь в локальных точках с потерей системности. Отчасти к этому привела и "грантовая" система разработки научных тем, раздробившая научные каспийские программы.

Новые программы в современной России появлялись, разработана и Тегеранская конференция, однако всеобъемлющих научных исследований по Каспию так и не последовало, указывает Магомедов.

- Будущее у Каспийского моря есть, но только при условии, что все страны, которые находятся на Каспии, будут предпринимать скоординированные усилия - в том числе по очистке стоков, - говорит Магомед-Расул Магомедов. - Должна быть и международная программа с единым учетом и единой биоинформационной системой. Без реальных данных о состоянии Каспийского моря трудно что-то предпринимать.

В Росприроднадзоре на момент публикации материала не ответили на запрос "Известий" об основной проблематике и основных мерах по защите Каспийского моря от загрязнений.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692535980


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