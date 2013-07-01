С кем больше всего торгует Казахстан в Центральной Азии?

15:59 20.08.2023

Экономическое сотрудничество стран Центральной Азии чаще всего рассматривается в контексте интересов и проектов внешних сил. Доктор экономических наук Вячеслав Додонов в своей статье рассматривает динамику внутрирегионального сотрудничества и анализирует двусторонние торговые отношения Казахстана с остальными странами региона.



Пик товарооборота Казахстана со странами Центральной Азии пришелся на 2021 год и составил более 6,3 млрд долларов. Удельный вес стран региона в структуре внешней торговли Казахстана вырос до максимальных с 90-х годов 6,2 %. Несмотря на значительный рост, динамика товарооборота варьируется от страны к стране.



Узбекистан - главный торговый партнер в регионе



Крупнейшим торговым партнером республики на протяжении всего периода двустороннего сотрудничества остается Узбекистан. Ее объем начиная с 1994 года вырос в 9,7 раза. Удельный вес Узбекистана в торговле Казахстана со странами Центральной Азии на всем протяжении рассматриваемого периода составлял в среднем 52 %. Особенно интенсивно двусторонняя торговля развивалась с 2016 года. Товарооборот с этого периода вырос на 150 %.



Торговля с Таджикистаном: самые высокие темпы роста в регионе



Темпы роста торговли Казахстана с Таджикистаном являются самыми высокими среди остальных стран региона и значительно опережают рост внешнеторгового оборота Астаны в целом. С 1994 года объем торговли с Таджикистаном вырос в 42,5 раза - с 27,4 миллиона до 1,1 миллиарда долларов.



Если Таджикистан занимает всего 1,1 % в структуре внешней торговли Казахстана, то доля Казахстана в таджикской торговле составляет примерно 18,3 %. Таким образом, роль Астаны как торгового партнера Душанбе значительна и в последние годы она растет.



Киргизия - самый стабильный торговый партнер



Торговля с Киргизией являлась наиболее стабильной в сравнении с другими государствами региона. Удельный вес республики во внешней торговле Казахстана со странами Центральной Азии составлял около 23 %.



За годы независимости объем торговли Казахстана и Киргизии увеличился в 6,4 раза, однако доля этой страны в торговле Казахстана неуклонно снижается с 2013 года и на данном этапе находится на уровне 90-х годов.



Несмотря на это, Казахстан является важным торговым партнером для Киргизии. Астана является третьим торговым партнером Бишкека после Москвы и Пекина, причем ее доля во внешнеторговом обороте республики постепенно увеличивается.



Туркменистан - наименее значимый торговый партнер в регионе



Туркменистан является единственным государством Центральной Азии, торговля Казахстана с которым последовательно сокращалась с начала 90-х годов. Если в первые годы независимости Туркменистан занимал второе после Узбекистана место среди торговых партнеров Казахстана в регионе, то к 2021 году он переместился на последнее место с удельным весом в 2–3 %. На основе имеющихся оценок и казахстанских данных о двусторонней торговле удельный вес Казахстана во внешней торговле Туркменистана можно оценить примерно в 1,7 %.



Ашхабад является наименее значимым торговым партнером Астаны из числа стран региона, равно как и Казахстан в настоящее время не является крупным партнером для туркменской стороны.



Инвестиции Казахстана в Центральной Азии



В отличие от торговых отношений, инвестиционное сотрудничество Казахстана с регионом остается на низком уровне. В отношениях со странами региона Казахстан выступает не в традиционной для себя роли реципиента иностранных инвестиций, а в роли инвестора. Казахстан имеет положительную инвестиционную позицию по отношению к каждому из четырех государств региона.



Основной прирост накопленных инвестиций Казахстана в Центральной Азии за последние десять лет обусловлен ростом показателей по Узбекистану, тогда как в Киргизии их увеличение было незначительным, а объем накопленных инвестиций в Таджикистане и Туркмении сократился.



Страна - На 01.07.2013 / На 01.07.2022 / Изменение, %

Киргизия - 61,8 / 219,3 / 254,6

Таджикистан - 52,9 / 73,8 / 39,6

Туркменистан - 15,4 / 4,6 / -70,1

Узбекистан - 103,5 / 330,1 / 219,1

Всего - 233,6 / 627,8 / 168,8



Таблица 1. Изменение объема накопленных в Казахстане иностранных инвестиций из стран Центральной Азии в 2013–2022 гг., млн долл.



Данные свидетельствуют, что роль стран Центральной Азии в качестве сферы приложения казахстанских инвестиций в последние годы постепенно растет. Удельный вес четырех стран региона в общем объеме казахстанских зарубежных инвестиций превысил 10 %.



Данная тенденция сочетается с активизацией взаимной торговли. Инвестиционные отношения Казахстана динамично развиваются с Узбекистаном и Киргизией, тогда как казахстанские инвестиции в Таджикистан и Туркменистан носят незначительный характер.



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Додонов В.

Двустороннее экономическое сотрудничество Казахстана и стран Центральной Азии.

Россия и новые государства Евразии, 2023, № II (LIX), сс. 140-159.

https://doi.org/10.20542/2073-4786-2023-2-140-159