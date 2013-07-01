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С кем больше всего торгует Казахстан в Центральной Азии?
15:59 20.08.2023

Экономическое сотрудничество стран Центральной Азии чаще всего рассматривается в контексте интересов и проектов внешних сил. Доктор экономических наук Вячеслав Додонов в своей статье рассматривает динамику внутрирегионального сотрудничества и анализирует двусторонние торговые отношения Казахстана с остальными странами региона.

Пик товарооборота Казахстана со странами Центральной Азии пришелся на 2021 год и составил более 6,3 млрд долларов. Удельный вес стран региона в структуре внешней торговли Казахстана вырос до максимальных с 90-х годов 6,2 %. Несмотря на значительный рост, динамика товарооборота варьируется от страны к стране.

Узбекистан - главный торговый партнер в регионе

Крупнейшим торговым партнером республики на протяжении всего периода двустороннего сотрудничества остается Узбекистан. Ее объем начиная с 1994 года вырос в 9,7 раза. Удельный вес Узбекистана в торговле Казахстана со странами Центральной Азии на всем протяжении рассматриваемого периода составлял в среднем 52 %. Особенно интенсивно двусторонняя торговля развивалась с 2016 года. Товарооборот с этого периода вырос на 150 %.

Торговля с Таджикистаном: самые высокие темпы роста в регионе

Темпы роста торговли Казахстана с Таджикистаном являются самыми высокими среди остальных стран региона и значительно опережают рост внешнеторгового оборота Астаны в целом. С 1994 года объем торговли с Таджикистаном вырос в 42,5 раза - с 27,4 миллиона до 1,1 миллиарда долларов.

Если Таджикистан занимает всего 1,1 % в структуре внешней торговли Казахстана, то доля Казахстана в таджикской торговле составляет примерно 18,3 %. Таким образом, роль Астаны как торгового партнера Душанбе значительна и в последние годы она растет.

Киргизия - самый стабильный торговый партнер

Торговля с Киргизией являлась наиболее стабильной в сравнении с другими государствами региона. Удельный вес республики во внешней торговле Казахстана со странами Центральной Азии составлял около 23 %.

За годы независимости объем торговли Казахстана и Киргизии увеличился в 6,4 раза, однако доля этой страны в торговле Казахстана неуклонно снижается с 2013 года и на данном этапе находится на уровне 90-х годов.

Несмотря на это, Казахстан является важным торговым партнером для Киргизии. Астана является третьим торговым партнером Бишкека после Москвы и Пекина, причем ее доля во внешнеторговом обороте республики постепенно увеличивается.

Туркменистан - наименее значимый торговый партнер в регионе

Туркменистан является единственным государством Центральной Азии, торговля Казахстана с которым последовательно сокращалась с начала 90-х годов. Если в первые годы независимости Туркменистан занимал второе после Узбекистана место среди торговых партнеров Казахстана в регионе, то к 2021 году он переместился на последнее место с удельным весом в 2–3 %. На основе имеющихся оценок и казахстанских данных о двусторонней торговле удельный вес Казахстана во внешней торговле Туркменистана можно оценить примерно в 1,7 %.

Ашхабад является наименее значимым торговым партнером Астаны из числа стран региона, равно как и Казахстан в настоящее время не является крупным партнером для туркменской стороны.

Инвестиции Казахстана в Центральной Азии

В отличие от торговых отношений, инвестиционное сотрудничество Казахстана с регионом остается на низком уровне. В отношениях со странами региона Казахстан выступает не в традиционной для себя роли реципиента иностранных инвестиций, а в роли инвестора. Казахстан имеет положительную инвестиционную позицию по отношению к каждому из четырех государств региона.

Основной прирост накопленных инвестиций Казахстана в Центральной Азии за последние десять лет обусловлен ростом показателей по Узбекистану, тогда как в Киргизии их увеличение было незначительным, а объем накопленных инвестиций в Таджикистане и Туркмении сократился.

Страна - На 01.07.2013 / На 01.07.2022 / Изменение, %
Киргизия - 61,8 / 219,3 / 254,6
Таджикистан - 52,9 / 73,8 / 39,6
Туркменистан - 15,4 / 4,6 / -70,1
Узбекистан - 103,5 / 330,1 / 219,1
Всего - 233,6 / 627,8 / 168,8

Таблица 1. Изменение объема накопленных в Казахстане иностранных инвестиций из стран Центральной Азии в 2013–2022 гг., млн долл.

Данные свидетельствуют, что роль стран Центральной Азии в качестве сферы приложения казахстанских инвестиций в последние годы постепенно растет. Удельный вес четырех стран региона в общем объеме казахстанских зарубежных инвестиций превысил 10 %.

Данная тенденция сочетается с активизацией взаимной торговли. Инвестиционные отношения Казахстана динамично развиваются с Узбекистаном и Киргизией, тогда как казахстанские инвестиции в Таджикистан и Туркменистан носят незначительный характер.

Полную версию статьи "Двустороннее экономическое сотрудничество Казахстана и стран Центральной Азии" читайте на сайте ИМЭМО РАН.

Додонов В.
Двустороннее экономическое сотрудничество Казахстана и стран Центральной Азии.
Россия и новые государства Евразии, 2023, № II (LIX), сс. 140-159.
https://doi.org/10.20542/2073-4786-2023-2-140-159

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692536340


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