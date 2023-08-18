 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.08.2023
17:29  Кыргызы победили казахов в финале клубного ЧМ по кок-бору (козлодранью)
15:59  С кем больше всего торгует Казахстан в Центральной Азии?
15:53  Время собирать Каспий: как спасти погибающее море
15:51  Фергана: "генеральский город", ставший колыбелью цивилизаций
15:43  Рефлексия о деколонизации Центральной Азии, или Как великие укры казахскому хану Каспийское море копать помогали, - Р.Алимова
15:26  Токаев прилетел с госвизитом во Вьетнам
12:11  Новая структура администрации президента Узбекистана

12:05  РосРакета удачно накрыла совещание НАТОвских противоракетчиков в Черниговском драмтеатре
10:10  Шавкат Мирзиеев прибыл с визитом в Венгрию
06:06  Четвертая мировая война: линия раздела, - Сергей Лисичкин
05:55  Роскосмостанция "Луна-25" улетела неизвестно куда
05:07  На шахте "Казахстанская" нашли тело последнего пятого погибшего горняка
00:50  Вашингтон хочет заставить Турцию окончательно порвать с Россией, - Г.Мирзаян
00:41  В Германии наступает Альтернатива, - Владимир Можегов
00:39  "Сахаровский центр" закрыт, очередь за "Ельцинским"? - СП
Суббота, 19.08.2023
18:06  Шейхантаур. Как была спасена мусульманская святыня Ташкента, - Ю.Флыгин
18:01  Туркменбаши: Отец нации или Великий диктатор? (штрихи к портрету)
14:45  Казпремьер Смаилов позволил себе покритиковать "АрселорМиттал". Куснул руку...
14:10  Сменилось руководство ГУВД Бишкека. Новый шеф - полковник Токтоналиев
13:54  Как в США занимались племенным разведением... рабов (история)
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:29  "Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"
10:25  "Мини-НАТО" в Азии: названа цель устроенной Байденом встречи в Кэмп-Дэвиде, - А.Яшлавский
09:21  Трампу "насчитали" 717 лет тюрьмы: что ждет экс-президента США, - МК
07:54  Индикатор вырос на 16%! Чудесатая чудесня. Алматинский аким Досаев отчитался казпрезу Токаеву
07:48  Россия, пережив великие потрясения девяностых годов, вновь движется к своему величию, - Александр Проханов
07:13  На театре Черного моря: тайна фальшивого "зерновоза", - Ю.Борисов
07:01  Творение империи и скорость войны, - Александр Дугин
06:57  Племянник замакима Карагандинской области Басина не воюет в российской ЧВК "Вагнер". Опровергает акимат
06:53  Украинское "контрнаступление" как путь на кладбище, - В.Овчинский
06:46  РосАрхеологи продолжают раскопки Мангупской крепости в Крыму
06:41  Нет партии – нет проблемы "Альтернатива для Германии" – под прессом абсурдных обвинений, - Д.Седов
00:58  Ликвидация "халифа" аль-Курайши вбила клин в отношения США и Турции
00:54  США сколачивают "мини-НАТО" в Азии, - В.Скосырев
00:51  В Таджикистане переименовали ледник Федченко и еще тысячи топонимов
Пятница, 18.08.2023
16:20  "Шахеды" в Кубинке. Иран впервые выставил на продажу новейшие ударные дроны
16:14  Каспий отступает от берега в Туркменбаши все дальше
16:05  Россия не падет перед Западом на колени, и вот почему, - Беньямин Биддер
16:03  Турция перевооружает Казахстан и втягивает в орбиту НАТО
14:32  Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"
12:51  Двух экс-губернаторов вилоятов (областей) Туркмении Аннабердиева и Гурбанова посадили на 25 лет каждого
12:41  Администрацию Шавката Мирзиеева возглавит, де-факто, Саида Мирзиеева?
12:02  Что нам готовят новые хозяева мира: предсмертный рев уходящего класса, - Андрей Фурсов
11:45  "Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно", - Ш.Мирзиеев
11:38  Арман Мангитов стал главой скандально-криминального Jusan Bank (Казахстан)
11:23  Эпоха дешевой нефти закончилась. Совсем! - Мухаммед аль-Асуми
11:19  "Мы не можем выплатить им $40 млн". Президент Садыр Жапаров о передаче 4 пансионатов Узбекистану на 49 лет
10:36  Рахмон объявил 21-й век - "столетием развития и прогресса ГБАО"!
10:33  Талибы запретили деятельность всех политических партий в Афганистане
10:18  В Кибрайском районе Ташкентской области разом уволены все VIP-чиновники. Они - "грязные"
09:55  Украина в наглую прорвала российскую блокаду зерновозов. Путин опять боится обидеть "друзей" и "партнеров"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   | 
Кыргызы победили казахов в финале клубного ЧМ по кок-бору (козлодранью)
17:29 20.08.2023

Команда Кыргызстана победила участников из Казахстана в финале чемпионата мира по көк бөрү

"Sport АКИpress" - Команда Кыргызстана победила участников из Казахстана в клубном чемпионате мира по көк бөрү.



Как пишет Федерация көк бөрү Кыргызстана, места в высшей лиге следующие:
первое место - команда "Ынтымак" (Кыргызстан);
второе место - "Астана";
третье место - "Достук";
четвертое место - "Түркестан".

Первая лига:
1 место - "Жаштык";
2 место - "Красноярск";
3 место - "Өзбекстан";
4 место - "Алтай".

Команды с игроками старше 45 лет:
1 место - "Кыргызстан";
2 место - "Казахстан".

Лучшим игроком в высшей лиге стал Эсен уулу Өмүрбек из "Ынтымак". А лучшим аргымаком - Хан-Көк.

А лучшим игроком в первой лиге стал Абдыллаев Арген из "Жаштык". Лучшим аргымаком в данной лиге стал конь по прозвищу Чикаго (Красноярск).

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692541740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов потребовал ускорить запуск важных проектов в сфере энергетики в Мангистауской области
- К итогам прошлого послания
- Серик Жумангарин провел встречу с секретарем парткома провинции Шаньдун
- Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности РГП "Казводхоз"
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам профилактики бытового насилия
- Заявление касательно включения компании "Defence Engineering" в санкционный список США
- Рейтинги казахстанского АО "Нурбанк" подтверждены на уровне "В-/В" на фоне продолжающегося восстановления качества активов; прогноз – "Стабильный"
- Алихан Смаилов встретился с правительственной делегацией Башкортостана в Астане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  