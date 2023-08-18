Кыргызы победили казахов в финале клубного ЧМ по кок-бору (козлодранью)

17:29 20.08.2023

Команда Кыргызстана победила участников из Казахстана в финале чемпионата мира по көк бөрү



"Sport АКИpress" - Команда Кыргызстана победила участников из Казахстана в клубном чемпионате мира по көк бөрү.



