Путчисты Нигера отмежевались от России

22:05 20.08.2023

Пришедшие к власти военные не идут на уступки, но просят не забывать, что Париж для них ближе Москвы

Геннадий Петров Данила Моисеев

20.08.2023



В столице Нигера очертания страны и портрет генерала Тчиани рисуют художники, но что собираются делать новые власти, не знает никто.

Неудачей закончились переговоры между делегацией Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) и совершившими переворот в Нигере военными. Судя по сообщениям СМИ, путчисты отказались немедленно вернуть власть свергнутому демократически избранному президенту Мохамеду Базуму. Это повышает вероятность военной интервенции в страну. Для РФ же примечательно то, что путчисты впервые отмежевались от России и ЧВК "Вагнер", заверив Запад в том, что они готовы вести с ним политическое и экономическое сотрудничество.



О провале миссии ЭКОВАС первым сообщил телеканал Al Arabiya. По его данным, в воскресенье, после двухдневных переговоров делегация вылетела из столицы Нигера, города Ниамей, в Нигерию, признав, что переговоры не дали результатов.



Глава Национального совета по охране родины генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий путчистов, отдавать власть не собирается. Он лишь выступил по телевидению, сообщив, что военные будут править в течение максимум трехлетнего переходного периода. Генерал пообещал, что "не собирается конфисковывать власть". Правда, какой-либо конкретики относительно того, как будет выглядеть этот переход к гражданскому правлению – пройдут ли новые выборы и кто будет до них допущен – из уст Тчиани не прозвучало. Лидер путчистов лишь заявил о том, что в течение последующего месяца пройдет "национальный диалог" о переходном периоде. В его речи была угроза: он пообещал, что интервенция в страну, пусть даже поддерживаемая Западом, не будет "легкой прогулкой". В подтверждение своих слов в день визита делегации ЭКОВАС генерал объявил набор добровольцев в армию.



Интересно, что Тчиани не повторил обещание устроить суд над Базумом. Возможно, сказалось то, что ему четко дали понять: безопасность президента – одна из красных линий, прочерченных ЭКОВАС и Западом. А, судя по недавним действиям и заявлениям нигерских военных, им очень не хочется разрывать все возможности диалога с Францией, США и поддерживаемыми ими организациями. Представителям ЭКОВАС даже позволили удостовериться, что демократически избранному лидеру страны, находящемуся под фактическим арестом у себя во дворце, пока ничего не угрожает. Делегация, которая встретилась с Базумом, возглавлялась 81-летним бывшим лидером Нигерии Абдусаламом Абубакаром. По его словам, свергнутый президент Нигера здоров, и его состояние относительно нормальное. Вот только связываться с внешним миром Базум не может: средств связи путчисты ему не предоставляют. После общения с президентом Абубакар встретился с представителями новых властей, а возможно, и с самим Тчиани, но СМИ ни деталей переговоров, ни состава их участников не знают.



А сами путчисты четко поделили сферы медийной активности: все, что, так или иначе касается внутренней политики, комментируют сами военные. В том числе – непосредственно Тчиани. А внешнеполитическую тематику, по-видимому, решено препоручить Али Махаману Ламину Зейну. Его путчисты назначили премьер-министром. Именно Зейн дал интервью New York Times (оно вышло 18 августа), где наконец-то обрисовал представления новых властей Нигера о приоритетах внешней политики этой страны. В частности, он категорически отверг предположения и утверждения, будто бы за переворотом стоит Москва. "Я не вижу никаких намерений у военного правительства Нигера сотрудничать с Россией или с группой Вагнера", – сказал Зейн. В своем интервью он слегка поругал некие неназванные им силы, которые "подталкивают" страну к сотрудничеству с теми, кого Запад не хочет видеть в Африке. Зейн четко заявил, что профранцузский внешнеполитический вектор останется для Нигера неизменным и при новых властях. "Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции", – сказал он. Судя по интервью, единственное, чего добиваются Тчиани и его соратники, – это пересмотра условий сотрудничества с бывшей метрополией. Как выразился Зейн, "мы просто хотим, чтобы нас уважали". Возможно, имеется в виду пересмотр условий добычи урана и золота на территории страны. И то и другое сейчас приостановлено.



Готова ли Франция пойти на уступки новым властям Нигера, остается открытым вопросом. Тем не менее подготовка к войне уже ведется. ЭКОВАС утверждает, что день, когда совместные войска стран – членов организации войдут в Нигер, уже определен. Следует заметить, что в воскресенье британское посольство объявило о вывозе своих сотрудников из Ниамея. Это можно трактовать как признак приближающихся силовых акций. Впрочем, автор Telegram-канала о Черной Африке "Zangaro Today" Алексей Целунов в разговоре с "НГ" предостерег от категоричных выводов. Он обратил внимание на то, что все заинтересованные стороны не дают пока прямой информации о своих намерениях, поэтому делать прогноз относительно того, будет интервенция или нет, нельзя. "Твердо можно утверждать лишь то, что у хунты есть минимальный набор уступок, на который они готовы пойти, чтобы "сохранить лицо". Это в первую очередь освобождение Базума, разумеется, с его отъездом из страны, если он, конечно, согласится уехать", – считает Целунов.