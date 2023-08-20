Мигрантов в России принуждают отдать воинский долг новой родине, - НГ

00:03 21.08.2023

Перспектива отправки в зону СВО заставит претендентов на российский паспорт ограничиться видом на жительство

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

20.08.2023



Получившим гражданство гастарбайтерам придется доказать любовь к России.

В регионах РФ начались полицейские рейды, в ходе которых выходцев из стран бывшего СССР, получивших российские паспорта, массово свозят в военкоматы для принудительной постановки на воинский учет. Многие мигранты предпочитают забывать, что с приобретением гражданства они получают не только те же права, что и россияне по рождению, но и те же обязанности, и не торопятся отдавать долг новой родине. Попытки силовиков изменить ситуацию могут привести к тому, что часть мигрантов предпочтет повременить с получением гражданства РФ, довольствуясь видом на жительство. Его обладатели могут пользоваться многими правами граждан РФ, но им не грозят срочная служба в армии и перспектива мобилизации для участия, например, в СВО.



В Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе полиция недавно задержала около 100 мигрантов, которые обзавелись паспортами РФ, но, как выяснилось, не потрудились встать на воинский учет (ВУ). В итоге их отвезли в районный военкомат, где внесли в картотеку и объяснили права и обязанности призывника. Затем новоиспеченные российские граждане, не вставшие на ВУ, были выявлены в ходе профилактической проверки в Чебоксарах и Новочебоксарске. В Орловской области 50 мужчинам, работающим на мусороперерабатывающем заводе, вручили повестки из военкомата. Облавы прошли и на рынках в Калуге и Белгороде, откуда мигрантов с российскими паспортами также доставляли в военные комиссариаты.



Как говорит доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, подобные рейды становятся традицией правоохранительных органов. "Идея прекрасная, предлагаю ее всем отделам полиции взять на вооружение. Хочешь права, пенсии, медицину, образование – иди отработай", – говорит юрист, который надеется, что новация заставит выходцев из бывших республик СССР задуматься при получении российского гражданства.



Рейды, по словам Бурды, начаты, "потому что на них есть общественный запрос". Как только выходец другого государства получил российский паспорт, он уже не мигрант, а гражданин РФ. А в ст. 59 Конституции четко прописано: каждый гражданин должен выполнять обязанности по защите отечества, если подлежит призыву по возрасту и состоянию здоровья. Мужчина, получивший российский паспорт, по закону должен зачисляться в военный резерв и быть поставлен на ВУ. "Если же призывают лишь граждан по рождению, а новичков не трогают – это явная дискриминация", – говорит Бурда. Поскольку мигранты, получившие российский паспорт, обычно игнорировали военкоматы, они остались не замечены, например, в ходе частичной мобилизации в 2022 году, что вызвало раздражение у коренного населения, особенно в субъектах Федерации с большим количеством приезжих, таких как Питер.



Если в России нынешние действия полиции скорее поддерживают, то в странах исхода мигрантов, продолжает эксперт, негативно смотрят на вероятность участия своих бывших сограждан в СВО. "Их власти боятся попасть под санкции и испортить отношения с международным сообществом, если будет афишироваться тот факт, что представители конкретной этнической группы массово участвуют в спецоперации", – говорит Бурда.



По словам эксперта, миграционное сообщество внутри России тоже негодует от открывшейся перспективы – мол, ехали зарабатывать в России, а не служить в армии. Некоторые мигранты считают, что препятствием для прохождения службы в рядах Вооруженных сил РФ является наличие второго гражданства – по месту рождения. Но оно, заверил Бурда, не освобождает от прохождения срочной службы.



Как пояснил "НГ" ситуацию член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод, если мигранты получили гражданство РФ, теперь их ускоренными путями ставят на ВУ. Хотя в законе "О воинской обязанности и военной службе" четко прописаны обязанности сотрудников органов внутренних дел. Там не сказано о принудительном доставлении граждан в военкомат для постановки на ВУ. "В случае, если гражданин встал на воинский учет и уклоняется от явки в военкомат по повестке, для его розыска могут быть привлечены правоохранительные органы. Как известно, уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований влечет административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы", – говорит правозащитник. В условиях СВО, очевидно, полиция решила сократить этапы появления новых граждан в военкоматах.



177-3-1480.jpg

Получая паспорт РФ, новые граждане

не только получают дополнительные права,

но и отягощаются обязанностями.

Фото с сайта www.мвд.рфБрод планирует обсудить обоснованность таких действий полицейских с федеральным омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой. "Судя по тому, как развивается ситуация, такие рейды будут повторяться", – подытожил он.

Ранее, кстати, глава СПЧ Валерий Федоров призвал ставить на ВУ новых граждан в момент получения ими паспортов РФ. По принципу "получил гражданство, получи и военный билет".



Согласно официальной статистике силовых ведомств, в 2022 году гражданами РФ стали около 691 тыс. иностранцев. В 2021 году в российское гражданство приняли около 735 тыс. человек. При этом за последние пять лет россиянами официально стал 1 млн жителей бывших советских республик, главным образом из Средней Азии. Половозрастной статистики в открытом доступе нет, однако, по мнению экспертов, значительная часть из них – мужчины в возрасте от 30–40 лет, вполне способные держать в руках не только рабочий инструмент, но и оружие.



Лишь единицы вчерашних мигрантов после получения гражданства добровольно встают на воинский учет, говорит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Остальные, с его слов, "понимают, что ничего им за это (игнорирование требований законодательства. – "НГ") не будет, максимум – маленький штраф", и пользуются этим.



Отметим, что с 1 октября в РФ будет ужесточена ответственность за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Штраф, который раньше составлял сумму до 3000 руб., увеличится до 10–30 тыс. руб. Если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его оштрафуют на 1–5 тыс. руб. (раньше – до 3 тыс).



Есть вероятность, что в случае получения повестки новоиспеченные россияне могут попытаться выехать из страны по старому паспорту, который не изымается при получении российского. "Поэтому органы ФСБ и пограничного контроля должны заняться отслеживанием таких случаев. Для этого нужно вводить биометрию", – говорит Михаил Бурда.



Некоторые эксперты "НГ" полагают, что мигранты, не успевшие стать россиянами и не желающие отправляться на срочную службу или быть мобилизованными, какое-то время поживут в России в статусе обладателя вида на жительство (ВНЖ), считающегося последним шагом до гражданства. ВНЖ обеспечивает его обладателям широкий набор прав (например, право на пенсию, пособие по безработице, выплаты на детей), но не налагает на них воинские обязанности. Председатель исполкома Форума переселенческих организаций Евгений Бобров отметил "НГ", что при обсуждении вопроса перспективы пополнения Вооруженных сил недавними мигрантами надо различать постановку на ВУ и несение службы. Встать на ВУ – обязанность каждого военнообязанного россиянина независимо от оснований приобретения гражданства. Возьмут ли его на службу по призыву или в рамках мобилизации – это в компетенции военкоматов (и вышестоящих ведомств), которые определяют, на что годен человек. "Нежелание приобретших российское гражданство вставать на воинский учет обусловлено стремлением избежать получения повестки при мобилизации", – полагает правозащитник. Рейды, в ходе которых экс-мигрантов будут привозить для постановки на воинский учет, уверен Бобров, могут привести к тому, что претенденты на гражданство предпочтут довольствоваться видом на жительство.