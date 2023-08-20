Агония режима Зеленского, - И.Скрипка

00:38 21.08.2023

20.08.2023 | ИГОРЬ СКРИПКА



Трудно не согласиться с прогнозом Кулебы, что Украину ждет тяжелая осень



Ситуация на фронтах для киевского режима все более безрадостная: катастрофическое положение в экономике, депопуляция из-за массового выезда из страны, полная неготовность энергетической и коммунальной инфраструктуры к зимнему сезону. Даже The Washington Post, разместившая серию репортажей из Киева, Смелы, Кривого Рога и оккупированных Украиной районов ДНР, признает, что с провалом контрнаступления на Украине растет разочарование и апатия. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опасается не этого, а того, "что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта".



Элита Украины не испытывает лишений, их близкие не гибнут под Артемовском и островах под Херсоном, а детки секретаря Совбеза Украины Данилова не стесняются публиковать в соцсетях фото своей красивой жизни в Майами. Как не вспомнить классический советский сериал "Семнадцать мгновений весны": "Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит, как сволочь в безопасном месте, и смотрит кинокартины вместе со своей бандой".



В 1945 г. фюрер ценой жизней миллионов соотечественников пытался продлить свое физическое существование. Близкие мотивы движут и Зеленским. Днями украинские тг-каналы распространили инсайд о закрытом исследовании некоего аналитического центра, спрогнозировавшего обвальное падение популярности Зеленского в случае заключения мира. В случае прекращения войны нужно сразу же проводить выборы (срок его полномочий заканчивается), и даже в случае победы он окажется с полностью разоренной страной, о которой остальной мир тут же забудет (как и о ее лидере), и возможная помощь будет носить характер жалких крох.



Лишившись власти, Зеленский окажется в положении знакомого шефа из "Бриллиантовой руки", который "слишком много знал" и как отработанному материалу ждать "снисхождения" ему не приходится.



Любой мир, кроме как с выходом на "границы 1991", национал-патриоты немедленно объявят "зрадой", а он, хоть и "нелох", судя по всему, их боится больше всех. На днях пресс-служба Зеленского распространила видео, где ему докладывает оперативную обстановку командир 3-й штурмовой бригады ВСУ (очередной "реинкарнации" Азова) Андрей Билецкий – основатель и командир батальона "Азов", самый известный и "патентованный" украинский неонацист, откровенный расист и антисемит.



Ранее (с 2014 г.) украинские политики, несмотря на все "заслуги" Билецкого, старались "на одном гектаре" с ним не появляется. И вот такая высокая честь. Судя по всему, если раньше Зеленский заискивал перед радикалами и нацистами из страха, то теперь он рассматривает их как главную опору его режима.



Ведь их текущая политическая программа полностью совпадает - война до "победного конца", тоталитарная идеология, "одна страна, одна мова, одна вера…" и т. д, не допуская никакого инакомыслия, плюс жесточайшее подавление любых проявлений "пораженчества" и "саботажа" в тылу и на фронте. Кто, кроме отмороженных националистов, с этим справится, учитывая все более явственные признаки морального надлома в украинском обществе, кто сможет самыми жесткими методами держать общество в узде?



Пока идет война, западные "демократические" политики не будут замечать диктатуру откровенно нацистского толка, пилить западную помощь и наконец просто чувствовать себя в центре мирового внимания (мечта лицедея).



Польский президент Анджей Дуда сказал прямо: "Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают". "Дешево" – это жизнями украинцев, которые волнуют западных политиков (да и Зеленского) неизмеримо меньше, чем Гитлера его соплеменники-арийцы в 1945-м.



И тотальная "могилизация" на Украине принимает формы и масштабы, немыслимые даже в Третьем рейхе перед его крахом. Там, к примеру, мужчин от 45 до 60 лет призывали только в фольксштурм, действовавший в пределах или окрестностях населенного пункта их проживания, на Украине – отягощенный кучей болячек мужчина под шестьдесят считается полноценной боевой единицей.



Понятно, что эта "единица" одноразового использования. В том же репортаже The Washington Post признает: "…на фронт отправляют мобилизованных, совершенно неподготовленных людей, чье пребывание на фронте длится 2-3 дня".



Для отлова "исчезнувших" мужчин принимаются беспрецедентные меры. На рассмотрение в Раду внесен и наверняка будет принят в кратчайшие сроки новый законопроект о мобилизации, которым вводится обязанность призывников, военнообязанных и резервистов явиться в течение семи суток в ТЦК в случае объявления общей мобилизации даже без получения повестки.



Национальной полиции дано право доставлять в ТЦК "нарушителей правил военного учета". Проект возлагает обязанность на ЖЭКи и ОСМД подавать в ТЦК сведения о призывниках и военнообязанных, а также предусматривает полномочия вручать призывникам и военнообязанным повестки о вызове в ТЦК и содействовать прибытию по вызову.



А еще "явочным порядком" обещают скидку на оплату услуг ЖКХ тем, кто сдаст "коллаборанта" или уклониста. Действительно, соседи и управдомы знают о жильцах все – можно не выходить из дому, не открывать никому двери, даже перебраться к родственникам или знакомым, но от соседа не скроешься. Еще одним "креативом" стали уведомления семьям уклонистов, что в случае его неявки на призывной пункт им будут отключены горячая вода и газ.



Другим законопроектом предполагается запретить выезжать из страны подросткам от 16 до 18 лет. И они не должны избежать попадания в мясорубку во имя интересов кошелька Зеленского и его забугорных хозяев. На стадии решения вопрос о мобилизации украинцев, успевших выехать за пределы страны. Ряд стран-"друзей" уже выразили готовность оказать полную поддержку в их отправке на родину.



Одновременно Зеленский объявил кампанию по борьбе с коррупцией в ТЦК – всех старых военкомов отправят на фронт, а на их место поставят "заслуженных" вояк (подозреваю, что для последних такое назначение станет куда более весомой наградой, чем побрякушки на грудь – и жизнь, и возможность обеспечить "достойную старость").



Но главная "фишка" этой кампании – пересмотр 170 тысяч решений об освобождении от призыва по состоянию здоровья.



Это действительно самая "тотальная" мобилизация в истории. Только вот не знает история и случаев, чтобы такая "тотальность" спасла вынужденный к ней прибегнуть режим. Это уже конвульсии.