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|Кырпрез Жапаров подарил коня казахскому поэту Калдыбаеву
06:06 21.08.2023
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подарил жеребца казахстанскому поэту
В Администрации президента Кыргызстана сообщили, что 13 августа во время открытия Кубка мира по кок-бору среди клубов президент Садыр Жапаров заявил, что казахского поэта Биржана Калдыбаева в Бишкеке ждет подарок, сообщает Zakon.kz.
Как написал руководитель службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков в Facebook, казахстанскому поэту Биржану Калдыбаеву подарили жеребца.
20 августа управделами президента Каныбек Тумонбаев передал подарок от Садыра Жапарова.
Оказалось, что 13 августа Калдыбаев выступил на церемонии открытия Кубка мира по кок-бору в Чолпон-Ате, где, обращаясь к Жапарову, спел песню о дружбе двух народов.
Елена Вебер