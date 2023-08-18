Кырпрез Жапаров подарил коня казахскому поэту Калдыбаеву

06:06 21.08.2023

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подарил жеребца казахстанскому поэту



В Администрации президента Кыргызстана сообщили, что 13 августа во время открытия Кубка мира по кок-бору среди клубов президент Садыр Жапаров заявил, что казахского поэта Биржана Калдыбаева в Бишкеке ждет подарок, сообщает Zakon.kz.

Как написал руководитель службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков в Facebook, казахстанскому поэту Биржану Калдыбаеву подарили жеребца.



20 августа управделами президента Каныбек Тумонбаев передал подарок от Садыра Жапарова.



Оказалось, что 13 августа Калдыбаев выступил на церемонии открытия Кубка мира по кок-бору в Чолпон-Ате, где, обращаясь к Жапарову, спел песню о дружбе двух народов.



Елена Вебер