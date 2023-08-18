В Кыргызстане задержан чеченский активист, критик Рамзана Кадырова Мансур Мовлаев

06:15 21.08.2023

В аэропорту "Манас" 20 августа задержан 27-летний чеченский активист Мансур Мовлаев, сообщает в соцсетях правозащитница Толекан Исмаилова.



По ее данным, его водворили ИВС СИЗО ГКНБ. Она отметила, что Мовлаев - "жертва пыток в России".



Мовлаев критиковал президента Чечни Рамзана Кадырова. Как отмечают чеченские оппозиционные паблики, Мовлаев выступал против нарушений прав человека и политической репрессии в Чечне. В своих высказываниях и публикациях активист поднимал вопросы о нарушениях свободы слова, произволе правоохранительных органов и других проблемах в регионе.



B 2020 году был осужден на 3 года лишения свободы. По мнению оппозиции, дело было сфабриковано. В 2022 году условно-досрочно освободился, но был задержан сотрудниками ОВД Шалинского района. Парню удалось сбежать из России и его объявили в федеральный розыск.



Аккаунт "Гражданин Ч.Р.И." сообщает, что на протяжении года Мовлаев находился в Кыргызстане, где его и задержали.