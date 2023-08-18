 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.08.2023
09:30  "Мировое правительство" нового типа для сдерживания ИИ? старая сказка на новый лад (ответ Яну Бреммеру)
07:13  У миграционных рейдов в России появилась новая опция. Увозят не только в полицию, но и в военкомат
07:08  Рустам Эмомали (Рахмон II-й) отправился с официальным визитом в Китай
06:59  США просят мира, чтобы подготовиться к войне, - Ю.Борисов
06:42  Остановить стихийное и беспорядочное строительство в городе Бишкек! (петиция)
06:15  В Кыргызстане задержан чеченский активист, критик Рамзана Кадырова Мансур Мовлаев
06:06  Кырпрез Жапаров подарил коня казахскому поэту Калдыбаеву

00:38  Агония режима Зеленского, - И.Скрипка
00:03  Мигрантов в России принуждают отдать воинский долг новой родине, - НГ
Воскресенье, 20.08.2023
22:05  Путчисты Нигера отмежевались от России
17:29  Кыргызы победили казахов в финале клубного ЧМ по кок-бору (козлодранью)
15:59  С кем больше всего торгует Казахстан в Центральной Азии?
15:53  Время собирать Каспий: как спасти погибающее море
15:51  Фергана: "генеральский город", ставший колыбелью цивилизаций
15:43  Рефлексия о деколонизации Центральной Азии, или Как великие укры казахскому хану Каспийское море копать помогали, - Р.Алимова
15:26  Токаев прилетел с госвизитом во Вьетнам
12:11  Новая структура администрации президента Узбекистана
12:05  РосРакета удачно посетила совещание НАТОвских противоракетчиков в Черниговском драмтеатре
10:10  Шавкат Мирзиеев прибыл с визитом в Венгрию
06:06  Четвертая мировая война: линия раздела, - Сергей Лисичкин
05:55  Роскосмостанция "Луна-25" улетела неизвестно куда
05:07  На шахте "Казахстанская" нашли тело последнего пятого погибшего горняка
00:50  Вашингтон хочет заставить Турцию окончательно порвать с Россией, - Г.Мирзаян
00:41  В Германии наступает Альтернатива, - Владимир Можегов
00:39  "Сахаровский центр" закрыт, очередь за "Ельцинским"? - СП
Суббота, 19.08.2023
18:06  Шейхантаур. Как была спасена мусульманская святыня Ташкента, - Ю.Флыгин
18:01  Туркменбаши: Отец нации или Великий диктатор? (штрихи к портрету)
14:45  Казпремьер Смаилов позволил себе покритиковать "АрселорМиттал". Куснул руку...
14:10  Сменилось руководство ГУВД Бишкека. Новый шеф - полковник Токтоналиев
13:54  Как в США занимались племенным разведением... рабов (история)
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:29  "Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"
10:25  "Мини-НАТО" в Азии: названа цель устроенной Байденом встречи в Кэмп-Дэвиде, - А.Яшлавский
09:21  Трампу "насчитали" 717 лет тюрьмы: что ждет экс-президента США, - МК
07:54  Индикатор вырос на 16%! Чудесатая чудесня. Алматинский аким Досаев отчитался казпрезу Токаеву
07:48  Россия, пережив великие потрясения девяностых годов, вновь движется к своему величию, - Александр Проханов
07:13  На театре Черного моря: тайна фальшивого "зерновоза", - Ю.Борисов
07:01  Творение империи и скорость войны, - Александр Дугин
06:57  Племянник замакима Карагандинской области Басина не воюет в российской ЧВК "Вагнер". Опровергает акимат
06:53  Украинское "контрнаступление" как путь на кладбище, - В.Овчинский
06:46  РосАрхеологи продолжают раскопки Мангупской крепости в Крыму
06:41  Нет партии – нет проблемы "Альтернатива для Германии" – под прессом абсурдных обвинений, - Д.Седов
00:58  Ликвидация "халифа" аль-Курайши вбила клин в отношения США и Турции
00:54  США сколачивают "мини-НАТО" в Азии, - В.Скосырев
00:51  В Таджикистане переименовали ледник Федченко и еще тысячи топонимов
Пятница, 18.08.2023
16:20  "Шахеды" в Кубинке. Иран впервые выставил на продажу новейшие ударные дроны
16:14  Каспий отступает от берега в Туркменбаши все дальше
16:05  Россия не падет перед Западом на колени, и вот почему, - Беньямин Биддер
16:03  Турция перевооружает Казахстан и втягивает в орбиту НАТО
14:32  Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"
12:51  Двух экс-губернаторов вилоятов (областей) Туркмении Аннабердиева и Гурбанова посадили на 25 лет каждого
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Остановить стихийное и беспорядочное строительство в городе Бишкек! (петиция)
06:42 21.08.2023

"Не дайте олигархам захватить очередной кусок земли!"
18 августа 2023 - Виктория Гунгер

"Не дайте олигархам захватить очередной кусок земли!"

В Кыргызстане появилась новая петиция. Граждане страны просят власти остановить стихийное и беспорядочное строительство в городе Бишкек. По их словам, если этого не сделать сейчас, люди попросту начнут задыхаться, а заболеваемость сердца и органов дыхания расти.

В открытом обращении к главе государства Садыру Жапарову, говорится:

"Уважаемый Президент КР Садыр Нургожоевич, уважаемые депутаты и мэрия города Бишкек!

Обращаемся к вам в связи с предстоящим сносом СИЗО-1. Некоторое время назад многие чиновники говорили, что на этом месте будет сквер, посажены деревья, построена зона отдыха. Всем известно, что в районе пересечения улиц Горького, Ж.Пудовкина, Элебаева и Кулатова интенсивное транспортное движение, пробки с утра до ночи. Сильная загазованность бьет по здоровью горожан. Кроме того, на углу улиц Горького и Ж.Пудовкина расположена автозаправка. Деревья в этом районе давно были вырублены еще при строительстве торгового центра и АЗС. Все это создает тяжелую экологическую ситуацию. Разбитие сквера помогло бы решить хотя бы частично проблему загазованности и загрязнения воздуха в городе, которым мы вынуждены дышать!

В последнее время до горожан доходит информация из СМИ и интернет ресурсов, что на этом месте будут построены высотные жилые дома. Строительство высотных домов не только не улучшит экологическую обстановку, но и принесет дополнительные проблемы с водой и электричеством, так как при строительстве новых домов используются имеющиеся коммуникации. В связи со стихийным строительством высотных домов в этом районе давно была нарушена роза ветров.

Все помнят, как еще совсем недавно наш город занимал одно из первых мест в ряду самых экологически грязных городов мира! Сколько было разговоров об этом в правительстве, Жогорку Кенеш, в мэрии. А где реальные шаги для улучшения ситуации? Очень мало сделано для улучшения экологии. Поэтому мы предлагаем реальный шаг для улучшения экологии города!

Наше предложение: сделать на территории СИЗО-1 сквер, посадить деревья, разбить клумбы, в центре сквера можно поставить памятник одному из выдающихся сынов Кыргызстана, сделать современную детскую площадку, поставить небольшую сцену, на которой можно будет проводить концерты, лекции. Это место станет центром притяжения для культурного отдыха большого количества населения нашего города!

Это обращение писали простые жители нашего родного города! Не дайте олигархам захватить очередной кусок земли и наживаться на здоровье тысяч и тысяч простых людей! Просим услышать нашу просьбу, наш крик души!".

Всем неравнодушным гражданам и жителям столицы можно подписать петицию на платформе https://chng.it/5QbDshfMXM. Единственное, что сейчас хотят граждане КР, чтобы власти услышали их.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692589320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области
- О вопросах Алматы
- В Правительстве рассмотрели проблемные вопросы бизнеса
- Казахстан и Узбекистан укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества
- Серик Жумангарин встретился с вице-президентом корпорации Jingdong Group Ларри Ли
- О проблемах энергетики
- Мажилисмен встретился с коллективом завода "Зенит" в Уральске
- Украина – полигон для мирных инициатив
- Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  