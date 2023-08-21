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США просят мира, чтобы подготовиться к войне, - Ю.Борисов
06:59 21.08.2023

21.08.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ

Расслабленность ВПК после холодной войны сыграла с США злую шутку – им не хватает снарядов

В США впервые с начала СВО обозначили конкретные сроки передышки в боевых действиях на Украине, которая необходима им для того, чтобы преодолеть свою неспособность поддерживать интенсивность войны с Россией на необходимом им уровне. Пентагон может столкнуться с проблемами в случае намерения радикально пополнить арсеналы боеприпасов, заметно оскудевшие из-за поставок Украине. Иначе говоря, в Штатах начинают признавать не только количественные, но и качественные проблемы в американском военно-промышленном комплексе.

Камиль Гранд, который занимал пост помощника генерального секретаря НАТО по инвестициям в оборону с 2016 по 2022 год, отметил, что недавние конфликты в Афганистане и Ираке не потребляли артиллерийские снаряды такими быстрыми темпами, как в войне на Украине, а это означает, что поставщики не были вынуждены так сильно расходовать свои запасы.

"Мы все заново учимся тому, что значит наладить массовое производство боеприпасов, которое стало... непривычным для многих членов НАТО", – сказал Гранд.

Но проблема, похоже, гораздо глубже, чем простое отсутствие опыта боевых действий такого масштаба. Но Западе сетуют, что у них уже нет достаточного количества материалов, оборудования и специалистов для развертывания массового производства боеприпасов.

По словам экспертов, пополнение арсенала США потребует поиска основных материалов для изготовления оружия, и эта проблема осложняется глобальным дефицитом химикатов и взрывчатых веществ. Соединенные Штаты больше не производят тротил и с тех пор перешли на замену под названием IMX, взрывчатое вещество, которое обеспечивает мощность с меньшим риском случайной детонации. Но резкое увеличение производства снарядов подтолкнуло Соединенные Штаты к поиску новых глобальных поставщиков тротила. Польша была основным поставщиком США, но Пентагон работает со своими союзниками и партнерами, чтобы увеличить свои поставки, возможно, в том числе из Японии.

Война отрезала Соединенные Штаты от источника тротила, поскольку российские войска теперь контролируют район на востоке Украины, где компания по производству взрывчатых веществ под названием "Заря" согласилась в 2020 году на многолетнюю сделку по закупке тротила для американского подрядчика.

Наличие метательного заряда, горючего заряда, который посылает артиллерийский снаряд через ствол, является еще одним препятствием для поддержания и увеличения снарядного производства в США и Европе.

Мартин Венцл, представитель государственной чешской компании Explosia, которая производит метательные заряды, отметил дефицит сопутствующего сырья, такого, как нитроглицерин и нитроцеллюлоза. По словам Венцла, компания работает на полную мощность, чтобы производить топливо для 155-мм снарядов, но необходимы долгосрочные инвестиции, чтобы удвоить объем производства, чего компания надеется достичь к 2026 году.

Острота ситуации достигла такой степени, что в Вашингтоне задумались даже о таком беспрецедентном шаге, как расширение своего элитного мирового геополитического клуба G7 до формата "восьмерки" за счет включения в него Южной Кореи. И это имеет самое прямое отношение к западному снарядному голоду.

"Следующей целью США после сближения Сеула и Токио может стать включение Республики Корея в Группу семи (G7) и превращения этого объединения в "восьмерку". Такие слухи циркулируют в западных СМИ. Хотя Япония ранее выступала против этого, на следующем этапе можно ожидать подключения Южной Кореи не только к G7, но и таким многосторонним механизмам, как Четырехсторонний диалог по безопасности QUAD, который объединяет Австралию, Индию, США и Японию".

Конечно, в первую очередь это поспешная и неуклюжая попытка Запада начать хоть как-то реагировать на угрожающую его благополучию тенденцию к смещению мировых полюсов силы с Запада на Восток. В частности, это реакция на грядущее и весьма вероятное радикальное расширение БРИКС, которое в своем новом качестве может затмить все находящиеся под контролем Запада структуры.

Кроме того, у Запада есть в этой связи еще и сугубо утилитарная, а точнее стратегическая задача. Заманчивыми посулами он пытается окончательно сделать Южную Корею частью своего антироссийского фронта, что для теряющего хватку гегемона крайне важно, прежде всего, потому, что у этой страны мощная военная промышленность и огромное количество накопленных за десятки лет подготовки войны с КНДР артиллерийских боеприпасов. Которые США, кстати, уже успели распечатать в виду продолжения украинской войны.

В одном из просочившихся бюллетеней, помеченным грифом "Совершенно секретно" и почему-то попавшем в распоряжение агентства Reuters, говорится, что Сеул по состоянию на начало марта столкнулся с просьбой США предоставить Украине артиллерийские боеприпасы. Бывший советник по национальной безопасности Ким Сон Хан "предложил возможность продажи 330 000 снарядов калибра 155 мм в Польшу, поскольку быстрая доставка боеприпасов в Украину была конечной целью Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

Но даже южнокорейские арсеналы могут дать Западу только временную и частичную разрядку ситуации, особенно с учетом других очагов военно-политического противостояния, в которые вовлечен Запад, а их на планете немало. Вот почему Вашингтон и его сателлиты находятся сегодня в процессе интенсивного поиска более масштабных и перспективных решений, в рамках которых будут реализованы как сугубо экономические и технологические меры, так и военно-стратегические задачи.

По мнению Камиля Гранд, самым большим препятствием являются временные рамки. "Приятно осознавать, что через пять лет мы сможем увеличить производство и пополнить запасы, – сказал он. – Но в то же время Украине не хватает, и у нас будут проблемы".

Эксперты говорят, что важно избежать того, что один представитель министерства обороны назвал циклом "взлетов и падений", обеспечив ситуацию, чтобы западные военные продолжали эффективно сигнализировать о спросе на это оружие. Невыполнение этого требования может привести к остановке заводских линий, как это произошло с ракетами Stinger, а производителю этих ракет придется привлекать пенсионеров, чтобы помочь возобновить производство.

Проблема выходит за рамки ускорения производства в ближайшей перспективе. "Пентагону необходимо продолжать закупки на таком уровне в течение более длительного периода времени, чтобы у нас были не только здоровые запасы, но и здоровая производственная база, способная их удовлетворить", – сказал второй представитель министерства обороны.

"Мы хотим убедиться, что мы в состоянии сосредоточить внимание всего правительства и, действительно, союзников и партнеров на необходимости поддержания стабильно высокого спроса на это оружие", – сообщил чиновник.

Ключевыми в этом наборе пентагоновских изысканий являются два пункта:

1. В данный момент боеприпасов для снабжения киевского режима у Запада не хватает и это достаточно критичное обстоятельство с точки зрения продолжения войны.

2. Западу необходимо примерно пять лет, чтобы преодолеть военно-техническую "дистрофию", особенно в части вооружения сухопутных войск. Эта проблема возникла вследствие того, что в предыдущую эпоху т.н. "конца истории" приоритет в США отдавался не сухопутным, а военно-морским и военно-воздушным операциям.

Иначе говоря, США и Западу в целом требуется достаточно длительная передышка в боевых действиях на Украине, чтобы за счет этой паузы восстановить полноценное военное производство в интересах сухопутных войск, которые как выяснилось, играют ключевую роль в современной большой войне европейского типа.

На крайнюю желательность такого варианта для Запада мы неоднократно указывали ранее, например: "Замораживание конфликта с имитацией переговорного процесса. Это именно то, чего сейчас добивается Запада своими угрозами и ультиматумами. Западу кровь из носу необходима стратегическая передышка для радикального изменения соотношения военных сил в свою пользу. Он понимает, что при нынешнем развитии событий, Россия неизбежно добьет киевский режим. Поэтому заморозка в его интересах".

На данном этапе американские военные деятели вполне открыто обозначают необходимый для этого промежуток времени в пять лет. Именно на решение этой задачи, скорее всего, будут нацелены их основные усилия в ходе так называемых "мирных переговоров", заинтересованность в которых они все более активно симулируют. На деле "прочный мир" с Россией они рассматривают только в формате своей победы и полной капитуляции Москвы. А принудить Россию к такому миру они собираются через пять лет, когда накопят достаточное количество оружия. Никаких других "миротворческих идей" в их переговорном арсенале нет и не предвидится.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692590340


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