 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рустам Эмомали (Рахмон II-й) отправился с официальным визитом в Китай
07:08 21.08.2023

Председатель верхней палаты парламента Таджикистана, мэр Душанбе Рустам Эмомали отправился с официальным визитом в Китайскую Народную Республику.

По данным пресс-службы палаты, в поездке его сопровождают представители правительства, парламента, министертсв и бизнеса.

Визит состоялся по приглашению китайской стороны, и продлится до 23 августа.

Сегодня, 21 августа Рустам Эмомали возложил венок к памятнику "Народные герои" на площади Тяньаньмэнь в Пекине в знак уважения к истории и культуре Китая.

Затем он посетил Музей истории Коммунистической партии Китая и ознакомился с образцами исторических экспонатов и документов.

Музей начал свою деятельность в 2021 году, в нем выставлено более 2500 фотографий, 3500 исторических документов, актов и других экспонатов.

Другие подробности программы визита не сообщаются.

Китай является одним из основных деловых партнеров Таджикистана, который инвестирует в различные отрасли республики - от энергетики до добычи полезных ископаемых и дорожного строительства.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
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