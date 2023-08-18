Рустам Эмомали (Рахмон II-й) отправился с официальным визитом в Китай

07:08 21.08.2023

Председатель верхней палаты парламента Таджикистана, мэр Душанбе Рустам Эмомали отправился с официальным визитом в Китайскую Народную Республику.



По данным пресс-службы палаты, в поездке его сопровождают представители правительства, парламента, министертсв и бизнеса.



Визит состоялся по приглашению китайской стороны, и продлится до 23 августа.



Сегодня, 21 августа Рустам Эмомали возложил венок к памятнику "Народные герои" на площади Тяньаньмэнь в Пекине в знак уважения к истории и культуре Китая.



Затем он посетил Музей истории Коммунистической партии Китая и ознакомился с образцами исторических экспонатов и документов.



Музей начал свою деятельность в 2021 году, в нем выставлено более 2500 фотографий, 3500 исторических документов, актов и других экспонатов.



Другие подробности программы визита не сообщаются.



Китай является одним из основных деловых партнеров Таджикистана, который инвестирует в различные отрасли республики - от энергетики до добычи полезных ископаемых и дорожного строительства.