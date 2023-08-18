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У миграционных рейдов в России появилась новая опция. Увозят не только в полицию, но и в военкомат
07:13 21.08.2023

В России сотрудники полиции ввели дополнительную "новую опцию" в свою работу по проверке мест пребывания мигрантов.
Отныне рейды по выявлению нелегалов совмещаются с "дополнительным просвещением" об обязанности воинской службы.

Напомним, во время недавнего рейда на Софийской овощебазе в Петербурге проверяющие обнаружили несколько мигрантов-нарушителей, а также выявили свыше 100 уроженцев иностранных государств, которые уже успели получить гражданство РФ.

"Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", - пояснили в МВД.

Согласно изменениям, внесенным в действующее законодательство, с 1 января 2024 года подлежать призыву на срочную службу в армии будут граждане в возрасте от 18 до 30 лет, а время нахождения в запасе для военнообязанных вырастет на пять лет. Так, например, для граждан, отнесенных к третьему разряду предельный возраст призыва в войска при объявлении мобилизации или военного положения будет увеличен с 50 до 55 лет.
По линии миграционных нарушений проверили почти 400 иностранцев, проблемы с документами нашлись у каждого седьмого, сообщает Фонтанка.ру.

Правозащитники отметили, что у полицейских, которые привезли мигрантов с российским гражданством в военкомат, были основания для этого.

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"Как только мигрант принял гражданство России, он уже и не мигрант, а гражданин России. В статье 59 Конституции РФ сказано, что каждый гражданин должен выполнять обязанности по защите отечества, если подлежит призыву по возрасту, здоровью. В этом нет ничего незаконного, ничего необычного", - заявил РБК председатель коллегии адвокатов "Старинский и партнеры" Владимир Старинский.

При этом он отметил, что действия полицейских можно обжаловать в судебном порядке, в частности по статье 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий).

Независимый эксперт в сфере миграции Вадим Кожено, в свою очередь, сказал, что "обжаловать тут нечего".

"Действия полиции в данном случае абсолютно законны. У граждан, приобретших гражданство России, появляются не только права, но и обязанности, в том числе постановка на воинский учет", - сказал Коженов.

Рейды продолжаются
Между тем, среди мигрантов в социальных сетях распространяется предупреждение о том, что рейды продолжаются.

"В период с 14 по 21.08.23 проводится операция "Мигрант" по линии ФМС. Прошу ориентировать подрядчиков. Кроме того у кого имеются свои рабочие из числа иностранных граждан проверить у них действие патентов и чеки по ежемесячной оплате, а также трудовые договора", - говорится в сообщении в одном из чатов по вопросам миграции в WhatsApp.

Как сказал Радио Озоди Шухрат Кудратов, адвокат и защитник прав таджикских мигрантов, рейды проводятся на основании постановления МВД России, копию которого он сам видел.

"Рейды начались в понедельник, 14 августа, и продолжатся до 27 августа. Причем, согласно документу, будут проходить рейды не только на улицах и по местам работы, но и по месту жительства. Будут проверять сколько человек продивают и на каком основании и т.д.", - сказал Кудратов.

В документе отмечается, что основная цель оперативно-профилактического мероприятия - противодействие незаконной миграции. Полицейскими проводятся массированные проверки мест концентрации, компактного пребывания (проживания) и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. В ходе мероприятий у иностранных граждан проверяются адреса фактического проживания, а также наличие документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Он также отметил, что в связи с этим с 15 августа число обращений к правозащитникам увеличилось в четыре раза.

"В основном, обращаются с тем, что все их документы в порядке, в том числе и регистрация по месту проживания, но их все равно забирают в полицию для проверки документов. И в большинстве случаев выявляется, что этой самой регистрации нет в базе данных МВД. Поэтому мигранты привлекаются к административному наказанию", - сообщил адвокат.

Судя по сообщениям российских СМИ, деятельность полиции по проведению рейдов в отношении мигрантов автивизировалась практичпски по всей стране.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692591180


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