Передача четырех пансионатов Узбекистану. От Кырвласти требуют раскрыть документы

09:54 21.08.2023

21 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Правительство должно раскрыть все документы касательно передачи четырех пансионатов Узбекистану в долгосрочную аренду. С таким требованием выступил один из фигурантов так называемого кемпир-абадского дела Равшан Джеенбеков.



В письме, опубликованном на Facebook, политик указал, что собственником земли, государства и власти является кыргызский народ. Народ вправе знать о принимаемых решениях, особенно в вопросах земли.



"Кемпир-Абад был собственностью Кыргызстана. Власть обманула народ и, искажая факты, передала ее Узбекистану. Передача четырех пансионатов создает много вопросов", - написал Равшан Джеенбеков.



Поэтому, по его мнению, правительство должно показать:



- решение вашингтонского суда;



- решение о мировом соглашении между кыргызской и узбекской стороной;



- договор о предоставлении четырех пансионатов на 49 лет и его условия.



Facebook

Фото Facebook. Письмо Равшана Джеенбекова

Отметим, ранее фигуранты так называемого кемпир-абадского дела обратились к президенту Садыру Жапарову по поводу передачи четырех пансионатов на Иссык-Куле инвесторам из Узбекистана и потребовали от власти прекратить раздавать земли.

Напомним, четыре пансионата: "Дилором" ("Энесай"), "Золотые пески" ("Бостери"), "Рохат" ("Алтын-Жай") и "Бустон" отдадут Узбекистану в долгосрочную аренду.



Ранее Садыр Жапаров прокомментировал передачу пансионатов: "Мы ближайшие 15-20 лет не сможем вкладывать в эти пансионаты деньги, потому что не можем залатать другие дыры".



Рассмотрение спора в Международном центре по урегулированию споров завершилось в мае 2023-го. Сообщается, что судья вынес решение. Есть также особое мнение арбитра Закари Дугласа. В Центре судебного представительства 24.kg сообщили, что спор действительно прекращен. Но стороны договорились пока не разглашать решение. Кыргызстан и Узбекистан подписали документы о конфиденциальности. Поэтому ни одна из сторон на сегодня не может комментировать итоги арбитражного разбирательства.