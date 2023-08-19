Новый кыргызский "Белый дом" строят из золота? - депутат Бекешев

12:52 21.08.2023

21 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Новый "Белый дом". Депутат о расходах: вас бы хватил сердечный приступ



Депутат Дастан Бекешев прокомментировал в своем Telegram-канале постановление кабмина о передаче земельных участков площадью 26 гектаров в обмен на строительство нового "Белого дома" на месте снесенной гостиницы "Иссык-Куль".



По словам нардепа, эти 26 гектаров, принадлежащих гражданам, отданы частной строительной компании взамен возведения нового административного здания для президента.



Вы еще не знаете, сколько ушло средств из бюджета на начатое строительство, а сколько ушло на демонтаж гостиницы "Ыссык-Куль", - вас бы хватил сердечный приступ. Ради вашего же здоровья информация о реальных расходах по строительству "Белого дома" засекречена.



Дастан Бекешев

Он добавил, что комфорт государственного аппарата и прибыль одной частной компании оказались выше общественных интересов.



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"А ведь на этих общих землях могли быть парки, скверы, школы, многоярусные парковки и другие общественные пространства, которых не хватает в столице. Раз уже начали выделять деньги из бюджета на строительство здания "Белого дома", то следовало бы продолжить стройку за счет молчаливых налогоплательщиков, а не придумывать всякие схемы под отдельные компании, не прозрачным образом хапающих такой кусок земли горожан. От налогоплательщиков можно было бы отмазаться теми же парками. Но налогоплательщикам показали большой кукиш: общественные земли отдали одной непонятной компании, а деньги потратили на здание "Белого дома", а не на школы и детские сады", - возмутился Дастан Бекешев.



Напомним, в случае превышения стоимости строительных работ по возведению объекта над рыночной стоимостью земельных участков управделами президента должно найти средства на покрытие разницы для завершения строительства объекта. Если же участки будут стоить больше, чем компания потратит на возведение нового "Белого дома", то разницу выплатит "Иншаат строй Билдинг".