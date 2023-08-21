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Стоит ли опасаться оттока гастарбайтеров из России, - Дм.Морковкин
12:59 21.08.2023

Экономист Морковкин оценил, стоит ли опасаться оттока гастарбайтеров из России

Экономист Морковкин оценил, стоит ли опасаться оттока гастарбайтеров из России

По оценке доцента Департамента экономической теории, ведущего научного сотрудника Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Дмитрия Морковкина, девальвация рубля не должна вызвать сильного оттока мигрантов из нашей страны.

"Многие из них заинтересованы в получении российского гражданства и весомых российских социальных льгот", - пояснил эксперт, комментируя заявление главы узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова.

Ранее Бахром Исмаилов в беседе с "Ведомостями" сообщил, что из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро и, как следствие, снижения доходов, из России может уехать до трети трудовых мигрантов. Глава узбекской диаспоры пояснил, что среди мигрантов из Узбекистана был проведен опрос, в соответствии с которым 50 процентов респондентов высказались за отъезд из России в связи с ростом курса доллара. При этом 25 процентов опрошенных этого делать не планируют, а еще четверть с ответом не определились.

В свою очередь Дмитрий Морковкин напомнил, что 15 августа Совет директоров Банка России в целях укрепления курса российской национальной валюты и стабилизации ситуации повысил ключевую ставку до 12 процентов годовых: "Скорее всего, в августе-сентябре курс доллара будет варьироваться в диапазоне 90−95 рублей, а евро упадет ниже 100 рублей. Это станет своего рода „холодным душем" для валютного рынка".

Собеседник "Свободной прессы" обратил внимание, что в настоящее время Российская Федерация находится на самом дне демографической ямы, которая стала результатом распада СССР и переходного периода экономической неопределенности 90-х годов: "Следствием этого является ежегодное сокращение экономически активного населения в среднем на 100 тысяч человек, причем хороших специалистов с высокой квалификацией. В то время как замещаются они, как правило, трудовыми мигрантами преимущественно из стран Центральной Азии с низкой квалификацией, которые заняты в основном в сферах доставки, ЖКХ, строительной отрасли, общепите и довольно часто злоупотребляют нормами миграционного и иного законодательства Российской Федерации, что приводит к росту социальной напряженности".

Эксперт уточнил, что российское правительство на нынешний год утвердило квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности в размере 124 тысяч человек: "До недавнего времени иностранцы привлекались на достаточно тяжелую работу со сравнительно низкой зарплатой. С одной стороны, это, безусловно, было выгодно работодателям, а с другой - создавалась конкуренция на локальном рынке труда, причем, прежде всего, в регионах. Хочу напомнить, что централизованное оформление заявок на квоты на иностранную рабочую силу в России традиционно имеет распространение в таких сферах как ритейл, строительный комплекс и логистика, в которых еще со времен начала пандемии COVID-19 ощущается острая нехватка рабочих рук. Но в последнее время, с ростом средних зарплат в регионах и по стране в целом, ситуация с привлечением мигрантов на рынок труда стала меняться".

Уже сейчас многие крупные отечественные компании стали отказываться от услуг работников-иностранцев, нанимая на работу российских граждан, полагает экономист.

"Думаю, в дальнейшем компании станут делать это чаще и в больших масштабах. И причина проста - работодателям выгоднее и проще нанимать собственных граждан, зачастую приезжающих из разных регионов нашей страны. В этом случае, работодатель экономит на высоких трансакционных издержках, связанных с приемом трудовых мигрантов, их размещением, обеспечением спецодеждой и организацией питания. То есть - работодателям финансово становится выгоднее привлекать на работу именно россиян", - резюмировал Дмитрий Морковкин.

Ранее депутат Государственной Думы Анастасия Удальцова заявила, что уважение к рабочим профессиям из болота 90-х годов, увы, не выплыло, его придется воспитывать заново. Так она прокомментировала новость о возможном оттоке из России до трети трудовых мигрантов.

21 авг. 23

Источник - svpressa.ru
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