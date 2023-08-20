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Дедолларизация мировой экономики идет полным ходом, - Эмре Эргюль
13:03 21.08.2023

Dünya
Турция
20 августа 2023
Доллар свергают с трона?

Дедолларизация идет полным ходом, пишет Dünya. Так, Индия внесла свой вклад в этот процесс: азиатский гигант начал торговать с ОАЭ в национальных валютах. Такое решение возникло не на пустом месте, отмечает автор статьи. Веских причин отказа от доллара достаточно много.
Новый шаг в направлении дедолларизации: Индия приобрела один миллион баррелей нефти у Объединенных Арабских Эмиратов, впервые использовав свою национальную валюту вместо доллара.
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В рамках усилий по уменьшению господства американской валюты на мировых рынках, известному под названием "дедолларизация", последний гол в ворота доллара забила Индия: азиатский гигант официально начал торговать с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) с использованием национальных валют.

Историческая сделка состоялась в понедельник, 14 августа. Ведущая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp. объявила о закупке одного миллиона баррелей нефти у Национальной нефтяной компании Абу-Даби, при этом было отмечено, что покупка была произведена в местных рупиях, а не в долларах. Цифра не была названа.
Эксперты напоминают, что ранее экспортер золота из ОАЭ продал индийскому покупателю 25 килограммов золота за 128,4 миллиона рупий (1,5 миллиона долларов), и обращают внимание на важность продажи нефти, отмечая: "Это символическая сделка". Большинство сделок по сырьевым товарам по всему миру, как правило, оплачивается в американской валюте.
Однако Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, в прошлом месяце подписала соглашение с ОАЭ. Два гиганта решили использовать национальные валюты в торговле, чтобы снизить транзакционные издержки.

После того как США в прошлом году ввели финансовые санкции против России, дедолларизация набрала обороты. Страны БРИКС форсировали проведение сделок с использованием недолларовых валют. После начала украинского конфликта Россия, Иран, Бразилия, Аргентина и Бангладеш пошли ва-банк против США, используя в торговле китайский юань вместо доллара.

Четыре причины дедолларизации
-Чрезмерная зависимость от единственной валюты, изменения денежно-кредитной политики США и возможные санкции или ограничения с их стороны несут в себе риски. Кроме того, правительство США в течение многих лет имеет большой дефицит бюджета. А это вызывает опасения по поводу инфляции и стоимости доллара.
-США в последние годы были вовлечены во многие геополитические конфликты, прежде всего войны в Ираке и Афганистане. Эти конфликты повлекли за собой усиление напряженности между США и другими странами, в результате чего некоторые государства стали менее охотно использовать доллар.
-Китай, вторая по величине экономика мира и все более влиятельный игрок в мировой торговле, стимулирует использование своей валюты в качестве альтернативы доллару.
-Криптовалюты, такие как биткоин, которые не подлежат государственному контролю, стали привлекательными для тех, кто ищет альтернативу доллару.

Автор: Эмре Эргюль (Emre Ergül)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692612180


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