 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.08.2023
13:05  "Великое замещение" рас. В 2045 году белые в США станут меньшинством, - Робер Семонсен
13:03  Дедолларизация мировой экономики идет полным ходом, - Эмре Эргюль
12:59  Стоит ли опасаться оттока гастарбайтеров из России, - Дм.Морковкин
12:52  Новый кыргызский "Белый дом" строят из золота? - депутат Бекешев
11:28  К 150-летию захвата Россией Хивинского ханства, - Ильга Мехти
11:23  "Украинская идея имеет свойство только в ненависти к русским..." (интервью), - А.Дугин
10:30  Газовый альянс и Туркменистан: конфликт или сотрудничество? - Ст.Ткаченко

09:54  Передача четырех пансионатов Узбекистану. От Кырвласти требуют раскрыть документы
09:30  "Мировое правительство" нового типа для сдерживания ИИ? старая сказка на новый лад (ответ Яну Бреммеру)
07:13  У миграционных рейдов в России появилась новая опция. Увозят не только в полицию, но и в военкомат
07:08  Рустам Эмомали (Рахмон II-й) отправился с официальным визитом в Китай
06:59  США просят мира, чтобы подготовиться к войне, - Ю.Борисов
06:42  Остановить стихийное и беспорядочное строительство в городе Бишкек! (петиция)
06:15  В Кыргызстане задержан чеченский активист, критик Рамзана Кадырова Мансур Мовлаев
06:06  Кырпрез Жапаров подарил коня казахскому поэту Калдыбаеву
00:38  Агония режима Зеленского, - И.Скрипка
00:03  Мигрантов в России принуждают отдать воинский долг новой родине, - НГ
Воскресенье, 20.08.2023
22:05  Путчисты Нигера отмежевались от России
17:29  Кыргызы победили казахов в финале клубного ЧМ по кок-бору (козлодранью)
15:59  С кем больше всего торгует Казахстан в Центральной Азии?
15:53  Время собирать Каспий: как спасти погибающее море
15:51  Фергана: "генеральский город", ставший колыбелью цивилизаций
15:43  Рефлексия о деколонизации Центральной Азии, или Как великие укры казахскому хану Каспийское море копать помогали, - Р.Алимова
15:26  Токаев прилетел с госвизитом во Вьетнам
12:11  Новая структура администрации президента Узбекистана
12:05  РосРакета удачно посетила совещание НАТОвских противоракетчиков в Черниговском драмтеатре
10:10  Шавкат Мирзиеев прибыл с визитом в Венгрию
06:06  Четвертая мировая война: линия раздела, - Сергей Лисичкин
05:55  Земля в иллюминаторе... Роскосмостанция "Луна-25" улетела неизвестно куда
05:07  На шахте "Казахстанская" нашли тело последнего пятого погибшего горняка
00:50  Вашингтон хочет заставить Турцию окончательно порвать с Россией, - Г.Мирзаян
00:41  В Германии наступает Альтернатива, - Владимир Можегов
00:39  "Сахаровский центр" закрыт, очередь за "Ельцинским"? - СП
Суббота, 19.08.2023
18:06  Шейхантаур. Как была спасена мусульманская святыня Ташкента, - Ю.Флыгин
18:01  Туркменбаши: Отец нации или Великий диктатор? (штрихи к портрету)
14:45  Казпремьер Смаилов позволил себе покритиковать "АрселорМиттал". Куснул руку...
14:10  Сменилось руководство ГУВД Бишкека. Новый шеф - полковник Токтоналиев
13:54  Как в США занимались племенным разведением... рабов (история)
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:29  "Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"
10:25  "Мини-НАТО" в Азии: названа цель устроенной Байденом встречи в Кэмп-Дэвиде, - А.Яшлавский
09:21  Трампу "насчитали" 717 лет тюрьмы: что ждет экс-президента США, - МК
07:54  Индикатор вырос на 16%! Чудесатая чудесня. Алматинский аким Досаев отчитался казпрезу Токаеву
07:48  Россия, пережив великие потрясения девяностых годов, вновь движется к своему величию, - Александр Проханов
07:13  На театре Черного моря: тайна фальшивого "зерновоза", - Ю.Борисов
07:01  Творение империи и скорость войны, - Александр Дугин
06:57  Племянник замакима Карагандинской области Басина не воюет в российской ЧВК "Вагнер". Опровергает акимат
06:53  Украинское "контрнаступление" как путь на кладбище, - В.Овчинский
06:46  РосАрхеологи продолжают раскопки Мангупской крепости в Крыму
06:41  Нет партии – нет проблемы "Альтернатива для Германии" – под прессом абсурдных обвинений, - Д.Седов
00:58  Ликвидация "халифа" аль-Курайши вбила клин в отношения США и Турции
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Великое замещение" рас. В 2045 году белые в США станут меньшинством, - Робер Семонсен
13:05 21.08.2023

Atlantico
Франция
21 августа 2023
США: среди лиц моложе 18 лет белые составляют меньшинство

Молодое поколение "альфа" откроет дверь в новую эпоху США, пишет Atlantico, ссылаясь на анализ Брукингского института. Согласно полученным данным, через 20 лет белые в Соединенных Штатах станут меньшинством - их вытеснит "цветное" население.
Белые американцы, которые сегодня составляют чуть менее 60% населения США, впервые в истории станут меньшинством примерно к 2045 году.

Поколение Z - американцы, родившиеся между 1997 и 2012 годами, - будет последним в истории США, в котором население преимущественно белое. А вот поколение "альфа" (те, кто родился после 2010 года) откроет новую эру "преобладающего меньшинства" примерно к середине 2040-х годов, согласно анализу данных переписи населения.

Этнические меньшинства составляют уже более половины населения США, если рассматривать лиц в возрасте до 18 лет, показывают цифры.
Анализ данных переписи, проведенный Брукингским институтом США, предполагает, что неиспаноязычные белые - в настоящее время их доля в общем числе жителей страны чуть менее 60% - впервые в истории станут меньшинством примерно к 2045 году, что свидетельствует о быстро меняющемся составе населения Соединенных Штатов.
Этот отчет под редакцией Уильяма Фрея (William Frey) демонстрирует резкие демографические различия между старшим и молодым американскими поколениями.

В анализе отмечено, например, что неиспаноязычные белые составляют 77% населения в возрасте 75 и более лет, 67% - в возрасте 55-64 лет, 55% среди людей 35-44 лет и едва ли половину в возрастной группе 18-24 лет. А среди граждан моложе 18 лет доля белых достигает только 47%.

Эта тенденция привела к "расовому разрыву между поколениями", при котором более молодые группы, сильнее подверженные влиянию иммиграции в последние десятилетия, гораздо более разнообразны, чем старшие возрастные", отмечает господин Фрей.

Согласно анализу, чуть более чем через 20 лет большая часть населения Америки будет состоять из следующих этнических меньшинств: латиноамериканцы (24,6%), афроамериканцы (13%), азиаты (7,9%), еще 3,8% будут относиться к межрасовой категории. Для некоторых, в том числе интеллектуалов, философов, писателей и политиков во Франции и на всем Западе, этот демографический прогноз - подтверждение идеи "великого замещения", согласно которой коренные европейцы со Старого континента и из Северной Америки постепенно вытесняются в результате массовых миграций из Азии и Африки.

Автор: Робер Семонсен (Robert Semonsen)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692612300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области
- О вопросах Алматы
- В Правительстве рассмотрели проблемные вопросы бизнеса
- Казахстан и Узбекистан укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества
- Серик Жумангарин встретился с вице-президентом корпорации Jingdong Group Ларри Ли
- О проблемах энергетики
- Мажилисмен встретился с коллективом завода "Зенит" в Уральске
- Украина – полигон для мирных инициатив
- Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  