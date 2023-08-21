"Великое замещение" рас. В 2045 году белые в США станут меньшинством, - Робер Семонсен

13:05 21.08.2023

Atlantico

Франция

21 августа 2023

США: среди лиц моложе 18 лет белые составляют меньшинство



Молодое поколение "альфа" откроет дверь в новую эпоху США, пишет Atlantico, ссылаясь на анализ Брукингского института. Согласно полученным данным, через 20 лет белые в Соединенных Штатах станут меньшинством - их вытеснит "цветное" население.

Белые американцы, которые сегодня составляют чуть менее 60% населения США, впервые в истории станут меньшинством примерно к 2045 году.



Поколение Z - американцы, родившиеся между 1997 и 2012 годами, - будет последним в истории США, в котором население преимущественно белое. А вот поколение "альфа" (те, кто родился после 2010 года) откроет новую эру "преобладающего меньшинства" примерно к середине 2040-х годов, согласно анализу данных переписи населения.



Этнические меньшинства составляют уже более половины населения США, если рассматривать лиц в возрасте до 18 лет, показывают цифры.

Анализ данных переписи, проведенный Брукингским институтом США, предполагает, что неиспаноязычные белые - в настоящее время их доля в общем числе жителей страны чуть менее 60% - впервые в истории станут меньшинством примерно к 2045 году, что свидетельствует о быстро меняющемся составе населения Соединенных Штатов.

Этот отчет под редакцией Уильяма Фрея (William Frey) демонстрирует резкие демографические различия между старшим и молодым американскими поколениями.



В анализе отмечено, например, что неиспаноязычные белые составляют 77% населения в возрасте 75 и более лет, 67% - в возрасте 55-64 лет, 55% среди людей 35-44 лет и едва ли половину в возрастной группе 18-24 лет. А среди граждан моложе 18 лет доля белых достигает только 47%.



Эта тенденция привела к "расовому разрыву между поколениями", при котором более молодые группы, сильнее подверженные влиянию иммиграции в последние десятилетия, гораздо более разнообразны, чем старшие возрастные", отмечает господин Фрей.



Согласно анализу, чуть более чем через 20 лет большая часть населения Америки будет состоять из следующих этнических меньшинств: латиноамериканцы (24,6%), афроамериканцы (13%), азиаты (7,9%), еще 3,8% будут относиться к межрасовой категории. Для некоторых, в том числе интеллектуалов, философов, писателей и политиков во Франции и на всем Западе, этот демографический прогноз - подтверждение идеи "великого замещения", согласно которой коренные европейцы со Старого континента и из Северной Америки постепенно вытесняются в результате массовых миграций из Азии и Африки.



Автор: Робер Семонсен (Robert Semonsen)