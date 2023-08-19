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|"Узтрансгаз" воглавил Аскар Исаков
14:19 21.08.2023
Назначен новый врио главы "Узтрансгаза"
Новым временно исполняющим обязанности председателя правления "Узтрансгаза" стал Аскар Исаков, работавший замглавы Узнефтегазинспекции. "Газета.uz" выяснила, что предыдущий глава компании Бехзот Норматов покинул свой пост около шести месяцев назад, однако об этом официально не сообщалось.
Аскар Шарифжанович Исаков назначен временно исполняющим обязанности председателя правления "Узтрансгаза", сообщила пресс-служба компании.
До этого назначение Аскар Исаков с апреля 2019 года работал заместителем начальника Инспекции по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики Узбекистана (Узнефтегазинспекция).
"Узтрансгаз" является оператором газотранспортной системы страны и обеспечивает транспортировку природного газа на внутренний рынок, а также экспорт и транзит газа из Узбекистана.
Главой "Узтрансгаза" с августа 2021 года работал Бехзот Норматов, в январе на фоне энергокризиса он вместе с руководителями "Региональных электрических сетей" и "Узбекнефтегаза" стал исполняющим обязанности компании. Сейчас председателем "Узтрансгаза" указан Ахадхон Исокжонов.
По данным "Газеты.uz", Норматов покинул свой пост около шести месяцев назад, однако официально об его уходе не сообщалось.
Напомним, "Узтрансгаз" по итогам 2022 года вошел в список самых убыточных компаний с госдолей (-2,17 трлн сумов).