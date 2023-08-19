"Пятая колонна" в России: они не сдадутся и не сбегут, - А.Уральский

14:23 21.08.2023 Господствующие высоты около Кремля: Кто на них в России закрепился?

"Пятая колонна" пристреляла все подступы к своим окопам и траншеям



Александр Уральский



Сегодня политики в России нет. Есть Путин, есть силовики, напрямую подчиняющиеся президенту и его администрация, есть выстроенная за много лет вертикаль власти. И все, остальное - аппаратные игры "кровавого режима". Эту тему уже больше десятка лет окучивают либералы - и давно покинувшие страну и недавно. Тема "удушения свобод" и всех либеральных ценностей, конечно же, западного образца, для них, как конфетка "Мишка косолапый" для ребенка.



Парламентской и системной оппозиции для либералов не существует априори. Вот когда они за Кремль боролись, политика была. Как только Путин прижал "революционеров" к ногтю, ее не осталось. Одно зачищенное поле. Без либералов, считают они, на этом поле ничего путного взрасти не может. Потому политики внутри России и нет.



Вот на Украине - другое дело, политика есть, Зеленский - красавчик. А вот Лукашенко в Белоруссии - вражина, как коммунисты и все российское левое движение вместе взятые. Страшнее Лукашенко только Путин и Ким Чен Ын. Возможно, еще Пригожин - либералы вмиг притихли, когда лидер "Вагнера", взяв автомат в руки, пригрозил разобраться с крикливой "пятой колонной" и олигархами. "Калаш" для либерастов - очень серьезный аргумент. Даже для тех, кто считает, что деньгами можно откупиться абсолютно от всего…



"Пятая колонна" считает патриотическое движение, резко усилившееся после начала СВО, в лучшем случае, сборищем зомбированных недоумков, в худшем - просто "быдляком". Ну, а с недоумками спорить - только время терять. Это ни разу не политика. Политика, когда, например, президентом в стране экс-министр финансов Кудрин или "наш Алеша".



"Пятая колонна" пустила в России глубокие корни. "Ты их в дверь, они в окно" - это не только про "шпионок с крепким телом", о которых пел Высоцкий, это еще про тех, кто не оставляет надежд на "демократический реванш". Не сразу, но шаг за шагом. Ресурсная база у них очень даже неплохая.



Вспомните пенсионную реформу. Кто ее инициировал и активнее других продавливал? Финансовый блок правительства, чисто либеральный. Это они громче всех кричали, что надо с Запада брать пример, где на пенсию в 70 с лишним лет уходят. Сколько денег ушло на создание "позитивного мнения" - сюжеты по ТВ, статьи на "бумаге", в интернете? Наверное, сотни миллионов, если не больше. "Наварились" все, кто мог. Промывание мозгов - дело прибыльное.



А как "быдляк" будет после реформы жить - было делом десятым, как-нибудь выкрутятся.



А кто призывал хранить деньги за наши нефть, газ, лес, металл и много чего еще в западных банках? Все те же лица. В итоге 300 миллиардов долларов, как корова языком слизнула. На секундочку - народных денег.



Теперь на очереди - вторая волна приватизация. Чубайс в свое время, время "большого хапка", видимо, проглядел что-то из лакомых кусков. Или не смог тогда "переварить".



Чубайс давно махнул России ручкой, но дело его живет, преемственность в "пятой колонне" сильнее, чем у арабских шейхов. Только шейхи за три-четыре десятка лет в пустыне смогли построить города-сказки - Дубай, Абу-Даби, не говоря уже о коммунистическом Китае. У нас же процесс обратный - города, заводы, села в пустыню превращаются. Открыли цех по сборке вентиляторов - уже в стране праздник.



Прямо сейчас проводить распродажу остатков госимущества стремно - народ и так злой, "прихватизация 2.0" разозлит еще больше. Поэтому пока тянут, но от цели не отказываются.



В середине 90-х родилось очень емкое слово - "распил". И само словечко, а главное, сам процесс оказались очень живучими. "Правило распила" никто не отменял, сказал мне как-то знакомый журналист на излете "десятых". Был прав.



Казнокрадство, конечно, не изобретение либералов, но они поставили в современной России это дело на поток, который вполне соответствует масштабу страны. "Сталина на них нет", вздыхает моя старушка-мать. Точно также думают не только пенсионеры.



Можно по-разному относиться к личности генералиссимуса, но то, что воровали тогда в тысячи раз меньше - факт. И уж совсем трудно представить, чтобы в то время огроменные взятки брали чинуши из правительственных и около правительственных кругов.



В конце 80-х- начале 90-х либералы из "вождя всех народов" сделали монстра. Кто выступал против - клеймили. Брезгливо называли "красно-коричневыми". Сегодня в России начинают Сталину памятники ставить, последний совсем недавно, 13 августа, установили в Великих Луках, это Ленинградская область, там во время войны шли ожесточенные бои. До этого открыли монумент в далеком дальневосточном Комсомольске-на-Амуре, и еще в нескольких городах. Симптоматично. Допекло потому что. А почему допекло, никто не скажет? Может потому, что, сейчас, например, главное в нашем бизнесе не мозги иметь, а знать, в какой кабинет и сколько "занести"? Или потому, что первое дело для любого госуправленца - понимать, куда своих людей поставить, и неважно, соображают они в чем-то или нет?



У нас "блатной феодализм", говорит известный экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин. Эмоционально, но, по сути, верно.



Либералов - и тех, кто при власти, и те, которые еще нет, такая оценка бесит. Дескать, никакие мы не блатные и тем более не феодалы. Мы за свободу, равенство и братство. За народное счастье.



Лозунги почти как у французских робеспьеров. Только "светлые российские умы" стесняются как-то вспоминать, что при их прямом участии российскую экономику делил на куски Запад, интересы которого как раз и продвигали "блатные феодалы". Когда иностранные корпорации сделали из России ноги, оказалось, что у нас своего - кот наплакал. Мало собственных научно-технических наработок, мало тех, кто их способен в жизнь воплощать. Инженеров, конструкторов, летчиков гражданской авиации, врачей катастрофически не хватает. В итоге кадровые голод, "параллельный" импорт, так официально называют серые схемы, и таджики на стройке.



Как назло, и кредиты, подлецы-буржуи, перестали давать. Кто бы мог подумать, что так будет?



Если набрать в Яндексе словосочетание "российские либералы" вылезет длиннющий список: Чубайс (бывший вице-премьер), Герман Греф (экс-министр, ныне глава Сбера), Михаил Ходорковский (Бывший олигарх. В 1995-2003 годах был совладельцем и главой нефтяной компании "ЮКОС), Михаил Касьянов (экс-премьер), Алексей Кудрин (экс-министр), Ксения Собчак (кандидат в президенты, с треском провалившая выборы), Михаил Прохоров (крупный предприниматель, живущий сейчас зарубежом), Александр Шохин (бывший вице-премьер, ныне глава РСПП), Мария Гайдар (получила паспорт Украины из рук Порошенко, была замом Саакашвили, когда тот был главой Одесской области, сейчас живет в Израиле), Алексей Улюкаев (экс-министр экономического развития, до этого в течение 4-х лет был первым замом у Кудрина. В декабре 2018 года осужден на 8 лет за взятку, весной 2022 года освобожден по УДО), Игорь Шувалов (бывший в течение 10 лет вице-премьером, ныне председатель ВЭБ).



Удивительно, но в этом списке не оказалось Владимира Жириновского, хотя он создал в России первую либеральную партию, ЛДПР. Жириновский был по своей сути "державником", а значит, не с того поля ягода…



Вернемся к интернет-списку. В нем - один бывший премьер, шесть бывших вице-премьеров и министров. Это верхушка. Ниже по иерархической лестнице - замы министров, главы департаментов и т. д.



Взять, для примера наш Минфин. У главы самого денежного российского министерства Силуанова - восемь замов, еще в структуре Минфина три десятка различных департаментов. По некоторым данным, численность ведомства - плюс-минус полторы тысячи чиновников. По армейским меркам - полк заточенных под стратегические задачи "штыков".



Силуанов преемник Кудрина, Кудрин - Касьянова. То есть традиции крепкие. Либеральные.



В Минэкономразвития, которым до судебного приговора рулил Улюкаев, а сейчас Решетников, у министра 11 замов, они курируют деятельность более 30-и департаментов. Куют экономический щит Родины, опять же плюс-минус, 1700 бойцов и командиров. Еще один полк.



Если прикинуть по всем федеральным министерствам и ведомствам, наверное, дивизия идейно подкованных, мотивированных служак наберется. В масштабах страны, вроде, небольшая боевая единица, но это хорошо обученное подразделение цепко держит под контролем господствующие высоты. То есть занимает ключевые позиции. Уже много лет. Полагаю, что многие не прочь опять с Западом задружиться. Отсюда и народная характеристика - "партия договорняка",



Пытаюсь вспомнить, кто за последние лет двадцать из левого лагеря попал в штаб, где принимают важнейшие для государства решения, но не могу. Лишь академик Глазьев, бывший экономический советник Путина, на ум приходит. Но сейчас и он в тени. Так что "демократический реванш" - это не такая уж далекая мечта либерального блока. Или "пятой колонны" - разница небольшая, те же яйца, вид сбоку.



Президент балансирует между интересами либералов и левых сил. В общем, это и есть политика, какое государство не возьми. Другое дело, что "пятая колонна" отстреливает своих противников на дальних подступах. Рука еще с октября 1993 года набита. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692616980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области

- О вопросах Алматы

- В Правительстве рассмотрели проблемные вопросы бизнеса

- Казахстан и Узбекистан укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества

- Серик Жумангарин встретился с вице-президентом корпорации Jingdong Group Ларри Ли

- О проблемах энергетики

- Мажилисмен встретился с коллективом завода "Зенит" в Уральске

- Украина – полигон для мирных инициатив

- Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы

