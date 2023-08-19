 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава российских буддистов лама Дамба Аушеев: "Буддисты воюют за русский мир, чтобы сохранить свой монгольский"
16:48 21.08.2023

Глава российских буддистов: "Буддисты воюют за русский мир, чтобы сохранить свой монгольский"

CentralAsia (MNG) - Лидер российских буддистов сделал заявление на полях международного буддийского форума.



Российские буддисты, в том числе уроженцы Бурятии, достойно участвуют в СВО и защищают интересы страны в борьбе с Западом. Об этом заявил глава Буддийской традиционной сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев во время открытия конференции "Феномен Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова", которая проходит в Иволгинском дацане.

- Наши буддисты сегодня воюют за русский мир, за славянский мир, чтобы сохранить свой монгольский. И когда страна находится в тяжелейшей ситуации, наши буддисты, в том числе воинские части из Бурятии, достойно защищают интересы нашей страны против всей Европы и Запада. Мы этим гордимся, - сказал глава российских буддистов перед иностранной делегацией

Источник - centralasia.media
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