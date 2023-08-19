 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский получил истребители F-16: Путину больше незачем ждать Киевский режим уже не вылечить, - МК
17:10 21.08.2023

Зеленский, получив очередную дозу в виде обещаний поставок F-16, засиял и изрек: "Мы готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО". Веселый и находчивый. Следующим "чудо-оружием", кстати, будут корабли для ВМС Украины. Неинтересно и неважно, что скажет по этому поводу Зеленский. Важно другое – опять будем дожидаться поставок? Самолетов-то дождались.

Сейчас военные эксперты на все лады обсуждают поставки истребителей. И то, что Зеленский сказал про 42 самолета, а потом произошел отрицательный рост и их стало 19. И что в этом году будет только 6, если успеют пилотов научить, в следующем еще немного и так до 2025 года. Обсуждают и то, что самолеты восьмидесятых годов, и дальность оружия у них не такая и прочая, и прочая. Ничего, мол, это не изменит в ходе конфликта.

А вы в курсе, что на прошлой неделе в Турции состоялась закладка уже второго корвета для ВМС Украины, который, скорее всего, получит название "Гетман Павел Скоропадский", а первый корвет, "Гетман Иван Мазепа", уже спущен на воду? Если спросить военных экспертов, они и про возрождение украинского флота скажут, что это не изменит ход конфликта. И будут правы.

Вот только есть и другая логика. В игру "сдавайтесь, потому что мы перемелем и это" можно играть, если противник хотя бы относительно вменяем. Если есть надежда, что он пойдет на капитуляцию, осознав, что с каждым своим агрессивным шагом (получением нового вида оружия) он будет терять все больше и больше.

А если он "меняет Белгород на членство в НАТО"? Если готов в буквальном смысле убить об российскую армию весь свой народ?

Там, на Украине, сейчас прочат в нового министра обороны руководителя Центра поддержки аэроразведки Марию Берлинскую. Так вот, по ее мнению, Россия готова играть вдолгую и Украину не спасет даже тотальная мобилизация. С цифрами у нее выкладки. Знаете, какой вывод она делает? Украине для победы нужна тотальная мобилизация. Это не лечится.

Когда-то Путин заявлял, что у России нет цели сменить режим на Украине и даже (если верить премьеру Израиля) говорил, что не будет убивать Зеленского. Вполне вероятно, что расчет был как раз на хотя бы относительную вменяемость. С тех пор, однако, получена масса доказательств обратного. Да и Песков как-то обмолвился, что стратегические цели СВО остаются неизменны, а вот тактические корректировки возможны.

Очевидно, что каждое новое усиление Украины западным оружием если и не влияет глобально на исход конфликта, то увеличивает количество жертв, затягивает противостояние. Очевидно, что затягивание конфликта (а Запад "оптимистично" просчитывает поставки оружия на годы вперед) нам хоть и по силам, но не на руку. Очевидно, что нынешний киевский режим на капитуляцию (если только США не прикажут, на что мало надежды, а вариант "заморозки" для нас неприемлем) не пойдет.

Может, пора уже вносить корректировки? Не ждать, когда Зеленский получит истребители, а послать к нему своих истребителей? Не только к нему, да и не обязательно лично к нему. Но нынешний киевский режим должен быть снесен. Если враг не сдается, его уничтожают. Нечего дожидаться. Да и незачем.

Дм.Попов

Источник - МК
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