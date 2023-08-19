 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.08.2023
17:29  Проект Стратегии "Узбекистан-2030" нуждается в экспертной оценке. На предмет бреда
17:25  Российский "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан
17:16  Туркменистан и Венгрия заключили политическое соглашение о поставках газа
17:10  Зеленский получил истребители F-16: Путину больше незачем ждать Киевский режим уже не вылечить, - МК
16:48  Глава российских буддистов лама Дамба Аушеев: "Буддисты воюют за русский мир, чтобы сохранить свой монгольский"
14:23  "Пятая колонна" в России: они не сдадутся и не сбегут, - А.Уральский
14:19  "Узтрансгаз" воглавил Аскар Исаков

13:27  Как отважные Буры бились с Британской империей (история), - В.Бурт
13:05  "Великое замещение" рас. В 2045 году белые в США станут меньшинством, - Робер Семонсен
13:03  Дедолларизация мировой экономики идет полным ходом, - Эмре Эргюль
12:59  Стоит ли опасаться оттока гастарбайтеров из России, - Дм.Морковкин
12:52  Новый кыргызский "Белый дом" строят из золота? - депутат Бекешев
11:28  К 150-летию завоевания Россией Хивинского ханства, - Ильга Мехти
11:23  "Украинская идея имеет свойство только в ненависти к русским..." (интервью), - А.Дугин
10:30  Газовый альянс и Туркменистан: конфликт или сотрудничество? - Ст.Ткаченко
09:54  Передача четырех пансионатов Узбекистану. От Кырвласти требуют раскрыть документы
09:30  "Мировое правительство" нового типа для сдерживания ИИ? старая сказка на новый лад (ответ Яну Бреммеру)
07:13  У миграционных рейдов в России появилась новая опция. Увозят не только в полицию, но и в военкомат
07:08  Рустам Эмомали (Рахмон II-й) отправился с официальным визитом в Китай
06:59  США просят мира, чтобы подготовиться к войне, - Ю.Борисов
06:42  Остановить стихийное и беспорядочное строительство в городе Бишкек! (петиция)
06:15  В Кыргызстане задержан чеченский активист, критик Рамзана Кадырова Мансур Мовлаев
06:06  Кырпрез Жапаров подарил коня казахскому поэту Калдыбаеву
00:38  Агония режима Зеленского, - И.Скрипка
00:03  Мигрантов в России принуждают отдать воинский долг новой родине, - НГ
Воскресенье, 20.08.2023
22:05  Путчисты Нигера отмежевались от России
17:29  Кыргызы победили казахов в финале клубного ЧМ по кок-бору (козлодранью)
15:59  С кем больше всего торгует Казахстан в Центральной Азии?
15:53  Время собирать Каспий: как спасти погибающее море
15:51  Фергана: "генеральский город", ставший колыбелью цивилизаций
15:43  Рефлексия о деколонизации Центральной Азии, или Как великие укры казахскому хану Каспийское море копать помогали, - Р.Алимова
15:26  Токаев прилетел с госвизитом во Вьетнам
12:11  Новая структура администрации президента Узбекистана
12:05  РосРакета удачно посетила совещание НАТОвских противоракетчиков в Черниговском драмтеатре
10:10  Шавкат Мирзиеев прибыл с визитом в Венгрию
06:06  Четвертая мировая война: линия раздела, - Сергей Лисичкин
05:55  Земля в иллюминаторе... Роскосмостанция "Луна-25" улетела неизвестно куда
05:07  На шахте "Казахстанская" нашли тело последнего пятого погибшего горняка
00:50  Вашингтон хочет заставить Турцию окончательно порвать с Россией, - Г.Мирзаян
00:41  В Германии наступает Альтернатива, - Владимир Можегов
00:39  "Сахаровский центр" закрыт, очередь за "Ельцинским"? - СП
Суббота, 19.08.2023
18:06  Шейхантаур. Как была спасена мусульманская святыня Ташкента, - Ю.Флыгин
18:01  Туркменбаши: Отец нации или Великий диктатор? (штрихи к портрету)
14:45  Казпремьер Смаилов позволил себе покритиковать "АрселорМиттал". Куснул руку...
14:10  Сменилось руководство ГУВД Бишкека. Новый шеф - полковник Токтоналиев
13:54  Как в США занимались племенным разведением... рабов (история)
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:29  "Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"
10:25  "Мини-НАТО" в Азии: названа цель устроенной Байденом встречи в Кэмп-Дэвиде, - А.Яшлавский
09:21  Трампу "насчитали" 717 лет тюрьмы: что ждет экс-президента США, - МК
07:54  Индикатор вырос на 16%! Чудесатая чудесня. Алматинский аким Досаев отчитался казпрезу Токаеву
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Туркменистан и Венгрия заключили политическое соглашение о поставках газа
17:16 21.08.2023

Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках туркменского газа в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает Интерфакс.

"Со стороны Туркменистана совершенно ясна политическая воля и политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран. Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры", - сказал он в видеообращении, которое транслировалось в воскресенье в соцсетях.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился в воскресенье в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По сообщению венгерского агентства MTI, речь шла не только об энергетике, но и расширении сотрудничества в сферах здравоохранения, фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, пищевой индустрии, водного хозяйства, а также в области образования и культуры.

Глава Туркменистана в воскресенье прибыл в Будапешт с рабочим визитом по приглашению Орбана для участия в мероприятиях главного государственного праздника Венгрии - Дня святого Иштвана.

Бердымухамедов также будет в числе почетных гостей чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в венгерской столице.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находившийся в Будапеште 20 августа с рабочим визитом, и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили вопросы развития двустороннего партнерства.

В числе перспективных направлений сотрудничества были обозначены энергетика, транспорт, промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, ряд других отраслей.

Наряду с этим, большое значение на переговорах было уделено вопросам расширения туркмено-венгерских гуманитарных связей. В этой связи было отмечено, что обогащению содержания традиционных двусторонних отношений также будет способствовать стимулирование взаимополезныx контактов в области спорта.

Источник - CentralAsia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692627360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области
- О вопросах Алматы
- В Правительстве рассмотрели проблемные вопросы бизнеса
- Казахстан и Узбекистан укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества
- Серик Жумангарин встретился с вице-президентом корпорации Jingdong Group Ларри Ли
- О проблемах энергетики
- Мажилисмен встретился с коллективом завода "Зенит" в Уральске
- Украина – полигон для мирных инициатив
- Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  