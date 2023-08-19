Российский "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан

17:25 21.08.2023

Российская компания "Яндекс" согласилась перенести в Казахстан серверы местного домена yandex.kz. В начале августа власти страны временно отключали домен из-за размещения вне страны.



Российская компания "Яндекс" перенесет в Казахстан серверы, обслуживающие домен yandex.kz. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (Минцифры).



Как отмечает издание, несколько дней назад руководство министерства встретились с представителями "Яндекса", чтобы обсудить защиту персональных данных граждан Казахстана, и договорились разработать план по размещению серверов на территории страны.



"В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов „Яндекс" подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz - так уже ранее было сделано для сервиса „Яндекс Go"", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит Nur.kz.



9 августа работа домена yandex.kz была приостановлена "за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан". В Минцифры объяснили, что тем самым российская компания нарушает законодательство страны.



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В ответ "Яндекс" заверил, что готов соблюдать законодательство Казахстана и попросил Минцифры продлить сроки переноса домена в страну. По данным компании, ежемесячно ее сервисами в Казахстане пользуются около 10 миллионов человек.



Отключение yandex.kz произошло после выхода расследования "Медузы", в котором утверждалось, что все данные сервиса такси "Яндекс Go" хранятся в российских дата-центрах. С 1 сентября доступ к ним, согласно новому закону РФ, должна получить ФСБ. В "Яндекс.Такси" сообщили, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису.