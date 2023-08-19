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Акции 31 крупных госкомпаний Узбекистана снова возвращаются на баланс МинэкономфинаАкции 31 крупных госкомпаний Узбекистана снова возвращаются на баланс Минэкономфина
19:24 21.08.2023

Акции 31 крупного госпредприятия снова возвращаются на баланс Минэкономфина

В марте Агентство стратегических реформ получило на свой баланс акции 31 крупного предприятия с госдолей для реформирования и повышения операционной эффективности в 2023-2025 годах. Теперь доли снова переходят в управление Минэкономики и финансов, которое также берет в управление доли 9 банков.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 18 августа подписал постановление о дополнительных мерах по совершенствованию механизма реформирования предприятий и банков с участием государства.

В марте глава государства утверждал перечень из 31 крупного предприятия с госдолей, подлежащего реформированию и повышению операционной эффективности в 2023-2025 годах. Их акции от Агентства по управлению госактивами и других министерств (23 из них - Министерства экономики и финансов) были переведены на баланс Агентства стратегических реформ при президенте, на которое была возложена задача реформирования этих компаний. В их числе - Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, "Узбекуголь", UzGasTrade и "Узбекнефтегаз".

Новым документом акции передаются на баланс Министерства экономики и финансов (МЭФ), которое займется реформированием предприятий.

Кроме того, президент поручил Фонду реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) передать Минэкономики и финансов функции акционера и управления по принадлежащим фонду акций в девяти банках и Узметкомбинате, на основе доверенности на неограниченный срок. Речь про "Агробанк", "Асакабанк", "Узпромстройбанк", Народный банк, "Туронбанк", "Кишлок Курилиш банк", "Алокабанк", НБУ, "Микрокредитбанк".

В случае изменения размера доли государства доля передается на управление МЭФ.

Напомним, в начале августа заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров стал министром экономики и финансов Узбекистана вместо уволенного Шерзода Кудбиева, который вернулся в руководство Налогового комитета. Спустя две недели Шавкат Мирзиеев упразднил должность главы Администрации президента (из-за чего Сардор Умурзаков был уволен и назначен советником президента по особым поручениям) и изменил структуру этой организации.

Директором Агентства стратегических реформ и Фонда реконструкции и развития является Шухрат Вафаев.

Источник - Газета.uz
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