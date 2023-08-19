 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Норвежской армии до генеральского чина дослужился... Нильс Олаф III (пингвин)
23:25 21.08.2023

Пингвин-талисман норвежской армии Нильс Олаф III получил звание генерал-майора

Королевскому пингвину сэру Нильсу Олафу III, талисману норвежской гвардии, проживающему в Эдинбургском зоопарке, присвоили звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии. Об этом пишет сайт Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, в котором принимает участие гвардейский оркестр из Норвегии.
Впервые норвежские гвардейцы, приезжавшие на Эдинбургский парад, назначили пингвина своим талисманом в 1972 году. Птицу назвали Нильс Олаф в честь Нильса Эгелена и Олафа V, короля Норвегии. Потомки того самого пингвина наследуют его титулы.
В 2008 году Нильса Олафа III посвятили в рыцари и установили по этому случаю в эдинбургском зоопарке его бронзовую статую в полный рост.

"Всемирно известный королевский пингвин... теперь носит высокий титул генерал-майора сэра Нильса Олафа III", - указано на сайте.
Звание пингвину-рыцарю присвоили в ходе особой церемонии в Penguins Rock, благотворительной организации по охране дикой природы.

Источник - inosmi.ru
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