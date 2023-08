Индия и Китай поспорят на саммите БРИКС

00:12 22.08.2023

21.08.2023



Ряды членов международного клуба скорее всего пополнятся после долгих дискуссий

Геннадий Петров



На членство в клубе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР претендуют 23 государства.

На открывающемся во вторник в Йоханнесбурге саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будет предпринята попытка сделать выбор между двумя концепциями развития этого международного клуба, утверждают западные СМИ. Первая предполагает сближение политических позиций и в перспективе создание объединения – конкурента G7. Вторая же исходит из того, что БРИКС должен ориентироваться на экономическое сотрудничество и не бросать вызов Западу.



Саммит продлится с 22 по 24 августа и, если судить по заявлениям, которые делают представители государств-участников, станет важной, если не судьбоносной вехой в истории объединения. В первую очередь впечатляет количество его участников. Одних только лидеров африканских стран туда пригласили 54.



Общение в Йоханнесбурге будет происходить как в очном формате, так и дистанционно. В частности, по видеосвязи в саммите будет участвовать президент РФ Владимир Путин. Это избавит президента ЮАР Сирила Рамафосу от необходимости принимать сложное решение: согласись он гарантировать безопасность российскому лидеру, ему пришлось бы тем самым вступить в конфликт с оппозицией и судебной системой, настроенной на выполнение ордера Гаагского суда.



Газета Financial Times со ссылкой на свои источники утверждает, что на саммите в Йоханнесбурге состоится прием новых членов в БРИКС. За это высказывается и Китай, и хозяин мероприятия, президент Рамафоса. "Расширенный БРИКС будет представлять разнородную группу стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку", – заявил он. Индия к идее расширения состава клуба отнеслась несколько более прохладно. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, высказываясь за расширение БРИКС, тем не менее указывал на то, что необходимы четкие критерии приема новых членов. На той же позиции находится Бразилия. В числе непременных критериев, необходимых для вступления в БРИКС, власти страны назвали присоединение к Новому банку развития, финансирующему экономические проекты объединения.



Как бы то ни было, одна из ключевых интриг мероприятия заключается как раз в том, кто пополнит ряды объединения. Сейчас на членство в БРИКС претендуют 23 государства с весьма различающимися внешнеполитическими взглядами. Агентство Bloomberg в июле сообщало о том, что Китай разошелся с Индией и поддержавшей ее Бразилией относительно кандидатур Индонезии и Саудовской Аравии. С двумя странами КНР последнее время интенсивно развивает отношения. Именно благодаря усилиям Пекина стало возможно примирение Саудовской Аравии и Ирана. В Эр-Рияде не скрывают, что рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с китайскими властями, видя в нем определенный противовес традиционному союзнику, США, отношения с которыми вот уже несколько лет развиваются отнюдь не гладко. Самая же населенная страна исламского мира, Индонезия, интересует Китай по многим причинам. В том числе как возможный союзник в противостоянии США.



Джайшанкар впоследствии опроверг информацию Bloomberg. И все же кто, по мнению Индии, должен пополнить ряды БРИКС, остается непонятным. Ясно лишь, что в Дели не считают, что речь должна идти о создании объединения стран, имеющих проблемы во взаимоотношениях с Западом. О том, что расширение БРИКС не антизападный шаг, предупреждала и глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Это делает маловероятным присоединение к объединению Белоруссии, Венесуэлы или Ирана. Впрочем, судя по данным Financial Times, в Пекине все-таки склонны рассматривать БРИКС в качестве потенциального альтернативного ведущим государствам Запада центра силы. "Если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда наш общий голос в мире станет сильнее", – цитирует издание некоего китайского чиновника. В G7, напомним, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.



Насколько далеко готовы страны БРИКС пойти по этому предлагаемому китайцами пути, остается открытым вопросом. Ссылаясь на свои источники, Financial Times утверждает, что на саммите может быть заключено соглашение, увеличивающее долю торговых расчетов между странами БРИКС в национальной валюте. Но при этом издание уверено, что об отказе от доллара или о курсе на создание какой-либо альтернативной валюты речи не идет. Следовательно, в Йоханнесбурге не будет брошен вызов американоцентричному миру. Скорее предстоят споры о решении менее глобальных задач, которые интересуют всех, а не часть членов клуба БРИКС.