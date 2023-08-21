 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.08.2023
00:59  Юг Сирии возвращается в эпоху арабской весны, - И.Субботин
00:12  Индия и Китай поспорят на саммите БРИКС
Понедельник, 21.08.2023
23:25  В Норвежской армии до генеральского чина дослужился... Нильс Олаф III (пингвин)
19:24  Акции 31 крупных госкомпаний Узбекистана снова возвращаются на баланс Минэкономфина
17:29  Проект Стратегии "Узбекистан-2030" нуждается в экспертной оценке. На предмет бреда
17:25  Российский "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан
17:16  Туркменистан и Венгрия заключили политическое соглашение о поставках газа

17:10  Зеленский получил истребители F-16: Путину больше незачем ждать Киевский режим уже не вылечить, - МК
16:48  Глава российских буддистов лама Дамба Аушеев: "Буддисты воюют за русский мир, чтобы сохранить свой монгольский"
14:23  "Пятая колонна" в России: они не сдадутся и не сбегут, - А.Уральский
14:19  "Узтрансгаз" воглавил Аскар Исаков
13:27  Как отважные Буры бились с Британской империей (история), - В.Бурт
13:05  "Великое замещение" рас. В 2045 году белые в США станут меньшинством, - Робер Семонсен
13:03  Дедолларизация мировой экономики идет полным ходом, - Эмре Эргюль
12:59  Стоит ли опасаться оттока гастарбайтеров из России, - Дм.Морковкин
12:52  Новый кыргызский "Белый дом" строят из золота? - депутат Бекешев
11:28  К 150-летию завоевания Россией Хивинского ханства, - Ильга Мехти
11:23  "Украинская идея имеет свойство только в ненависти к русским..." (интервью), - А.Дугин
10:30  Газовый альянс и Туркменистан: конфликт или сотрудничество? - Ст.Ткаченко
09:54  Передача четырех пансионатов Узбекистану. От Кырвласти требуют раскрыть документы
09:30  "Мировое правительство" нового типа для сдерживания ИИ? старая сказка на новый лад (ответ Яну Бреммеру)
07:13  У миграционных рейдов в России появилась новая опция. Увозят не только в полицию, но и в военкомат
07:08  Рустам Эмомали (Рахмон II-й) отправился с официальным визитом в Китай
06:59  США просят мира, чтобы подготовиться к войне, - Ю.Борисов
06:42  Остановить стихийное и беспорядочное строительство в городе Бишкек! (петиция)
06:15  В Кыргызстане задержан чеченский активист, критик Рамзана Кадырова Мансур Мовлаев
06:06  Кырпрез Жапаров подарил коня казахскому поэту Калдыбаеву
00:38  Агония режима Зеленского, - И.Скрипка
00:03  Мигрантов в России принуждают отдать воинский долг новой родине, - НГ
Воскресенье, 20.08.2023
22:05  Путчисты Нигера отмежевались от России
17:29  Кыргызы победили казахов в финале клубного ЧМ по кок-бору (козлодранью)
15:59  С кем больше всего торгует Казахстан в Центральной Азии?
15:53  Время собирать Каспий: как спасти погибающее море
15:51  Фергана: "генеральский город", ставший колыбелью цивилизаций
15:43  Рефлексия о деколонизации Центральной Азии, или Как великие укры казахскому хану Каспийское море копать помогали, - Р.Алимова
15:26  Токаев прилетел с госвизитом во Вьетнам
12:11  Новая структура администрации президента Узбекистана
12:05  РосРакета удачно посетила совещание НАТОвских противоракетчиков в Черниговском драмтеатре
10:10  Шавкат Мирзиеев прибыл с визитом в Венгрию
06:06  Четвертая мировая война: линия раздела, - Сергей Лисичкин
05:55  Земля в иллюминаторе... Роскосмостанция "Луна-25" улетела неизвестно куда
05:07  На шахте "Казахстанская" нашли тело последнего пятого погибшего горняка
00:50  Вашингтон хочет заставить Турцию окончательно порвать с Россией, - Г.Мирзаян
00:41  В Германии наступает Альтернатива, - Владимир Можегов
00:39  "Сахаровский центр" закрыт, очередь за "Ельцинским"? - СП
Суббота, 19.08.2023
18:06  Шейхантаур. Как была спасена мусульманская святыня Ташкента, - Ю.Флыгин
18:01  Туркменбаши: Отец нации или Великий диктатор? (штрихи к портрету)
14:45  Казпремьер Смаилов позволил себе покритиковать "АрселорМиттал". Куснул руку...
14:10  Сменилось руководство ГУВД Бишкека. Новый шеф - полковник Токтоналиев
13:54  Как в США занимались племенным разведением... рабов (история)
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индия и Китай поспорят на саммите БРИКС
00:12 22.08.2023

21.08.2023

Ряды членов международного клуба скорее всего пополнятся после долгих дискуссий
Геннадий Петров

На членство в клубе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР претендуют 23 государства.
На открывающемся во вторник в Йоханнесбурге саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будет предпринята попытка сделать выбор между двумя концепциями развития этого международного клуба, утверждают западные СМИ. Первая предполагает сближение политических позиций и в перспективе создание объединения – конкурента G7. Вторая же исходит из того, что БРИКС должен ориентироваться на экономическое сотрудничество и не бросать вызов Западу.

Саммит продлится с 22 по 24 августа и, если судить по заявлениям, которые делают представители государств-участников, станет важной, если не судьбоносной вехой в истории объединения. В первую очередь впечатляет количество его участников. Одних только лидеров африканских стран туда пригласили 54.

Общение в Йоханнесбурге будет происходить как в очном формате, так и дистанционно. В частности, по видеосвязи в саммите будет участвовать президент РФ Владимир Путин. Это избавит президента ЮАР Сирила Рамафосу от необходимости принимать сложное решение: согласись он гарантировать безопасность российскому лидеру, ему пришлось бы тем самым вступить в конфликт с оппозицией и судебной системой, настроенной на выполнение ордера Гаагского суда.

Газета Financial Times со ссылкой на свои источники утверждает, что на саммите в Йоханнесбурге состоится прием новых членов в БРИКС. За это высказывается и Китай, и хозяин мероприятия, президент Рамафоса. "Расширенный БРИКС будет представлять разнородную группу стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку", – заявил он. Индия к идее расширения состава клуба отнеслась несколько более прохладно. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, высказываясь за расширение БРИКС, тем не менее указывал на то, что необходимы четкие критерии приема новых членов. На той же позиции находится Бразилия. В числе непременных критериев, необходимых для вступления в БРИКС, власти страны назвали присоединение к Новому банку развития, финансирующему экономические проекты объединения.

Как бы то ни было, одна из ключевых интриг мероприятия заключается как раз в том, кто пополнит ряды объединения. Сейчас на членство в БРИКС претендуют 23 государства с весьма различающимися внешнеполитическими взглядами. Агентство Bloomberg в июле сообщало о том, что Китай разошелся с Индией и поддержавшей ее Бразилией относительно кандидатур Индонезии и Саудовской Аравии. С двумя странами КНР последнее время интенсивно развивает отношения. Именно благодаря усилиям Пекина стало возможно примирение Саудовской Аравии и Ирана. В Эр-Рияде не скрывают, что рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с китайскими властями, видя в нем определенный противовес традиционному союзнику, США, отношения с которыми вот уже несколько лет развиваются отнюдь не гладко. Самая же населенная страна исламского мира, Индонезия, интересует Китай по многим причинам. В том числе как возможный союзник в противостоянии США.

Джайшанкар впоследствии опроверг информацию Bloomberg. И все же кто, по мнению Индии, должен пополнить ряды БРИКС, остается непонятным. Ясно лишь, что в Дели не считают, что речь должна идти о создании объединения стран, имеющих проблемы во взаимоотношениях с Западом. О том, что расширение БРИКС не антизападный шаг, предупреждала и глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Это делает маловероятным присоединение к объединению Белоруссии, Венесуэлы или Ирана. Впрочем, судя по данным Financial Times, в Пекине все-таки склонны рассматривать БРИКС в качестве потенциального альтернативного ведущим государствам Запада центра силы. "Если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда наш общий голос в мире станет сильнее", – цитирует издание некоего китайского чиновника. В G7, напомним, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Насколько далеко готовы страны БРИКС пойти по этому предлагаемому китайцами пути, остается открытым вопросом. Ссылаясь на свои источники, Financial Times утверждает, что на саммите может быть заключено соглашение, увеличивающее долю торговых расчетов между странами БРИКС в национальной валюте. Но при этом издание уверено, что об отказе от доллара или о курсе на создание какой-либо альтернативной валюты речи не идет. Следовательно, в Йоханнесбурге не будет брошен вызов американоцентричному миру. Скорее предстоят споры о решении менее глобальных задач, которые интересуют всех, а не часть членов клуба БРИКС.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692652320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государственный советник встретился с депутатами Европарламента
- Развитие торгово-логистических возможностей между Казахстаном и Пакистаном обсудили в Астане
- Казахстан на пороге водного кризиса
- Серик Жумангарин и секретарь парткома СУАР Ма Синжуй обсудили широкий спектр перспективных направлений сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Вьетнам подписали План совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества
- О приостановлении действия нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки до 1 января 2025 года
- Суд вынес приговор создателю Фонда "Архитекторы будущего"
- ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" укрывало факты нарушения безопасности движения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  