Юг Сирии возвращается в эпоху арабской весны, - И.Субботин

00:59 22.08.2023

21.08.2023



Против Башара Асада восстают примиренные провинции

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Наиболее радикально настроенные противники Асада переходят от митингов к более решительным формам протеста.

Юг Сирии столкнулся с мощной волной протестов в связи с ухудшающимися условиями жизни. Провинция Сувейда, место компактного проживания друзов, стала местом масштабных народных волнений, которые арабские издания назвали крупнейшими с 2011 года, с начала арабской весны. Несмотря на то что официальному Дамаску при содействии внешних игроков за последние годы удалось добиться разморозки дипломатических отношений с соседями по региону и вернуться в Лигу арабских государств (ЛАГ), экономика страны продолжает сталкиваться с симптомами серьезного кризиса.

Жители Сувейды организовали масштабную забастовку, выступая против ухудшающегося экономического положения. Оппозиционный телеканал Suwayda-24 зафиксировал на территории южной провинции, вернувшейся под контроль центрального правительства в 2018 году, как минимум 40 протестных очагов, которые привели к блокировке критически важной инфраструктуры. Как обратило внимание ливанское издание "Аль-Модон", демонстранты не ограничились экономическими лозунгами – они фактически повторяли требования десятилетней давности, призывая президента Арабской Республики Башара Асада покинуть свой пост и выражая поддержку тем анклавам, которые остаются в руках вооруженной оппозиции.



Такие же выступления были зафиксированы параллельно в соседних провинциях, находящихся на юге страны. Несмотря на то что южане регулярно демонстрировали протестный потенциал даже после возвращения под юрисдикцию центрального правительства, нынешние уличные демонстрации принято называть самыми масштабными с 2011 года.



Причин для народных волнений достаточно. Оценки, представленные в апреле Всемирным банком, подчеркивают расширяющуюся тенденцию на ухудшение экономической ситуации в Сирии. По прогнозам, в этом году сокращение реального ВВП Арабской Республики достигнет уровня в 5,5% на фоне произошедшего в феврале мощного землетрясения. По этим ожиданиям, инфляция повысится с 44 до 60% из-за сбоев в цепочке поставок и высоких транспортных расходов. Вместе с тем сирийский фунт продолжает стабильно обесцениваться: за месяц национальная валюта потеряла 47% своей стоимости. По оценкам канала "Аль-Джазира", в середине июля ее курс на черном рынке достиг уровня 11 тыс. единиц за доллар, что ознаменовало историческое падение.



К началу августа цены на продукты питания и товары первой необходимости выросли в Сирии почти на 100%. Населению пытаются это компенсировать. В этом месяце Асад подписал указ, который предусматривает выплату надбавки в размере 100% к ежемесячным окладам бюджетников и военным. Вместе с тем, как проинформировала президентская канцелярия, еще один подписанный указ предполагает, что на 100% будут увеличены пенсионные выплаты гражданским лицам, отставным военным и инвалидам. Государственным служащим обещаны дополнительные ежемесячные пособия. Однако, как отмечают исследователи, предложенные меры не смогут снизить давление на обычных потребителей: цены растут слишком стремительно.



Как фиксирует вашингтонский Институт Ближнего Востока (MEI), кризисная симптоматика углубляется вопреки тому, что Сирия вернулась в ЛАГ. "Страны, которые быстро нормализовали отношения с Дамаском, такие как ОАЭ, в последнее время были сосредоточены на гуманитарной ситуации, а планы по развитию экономики Сирии стали предметом дальнейшего обсуждения, – отмечается в аналитике MEI. – ОАЭ и Саудовская Аравия в основном работали над оказанием поддержки пострадавшим от землетрясения районам, а не над более широкими проектами по укреплению экономики Сирии. Саудовская Аравия еще не полностью открыла свое посольство в Дамаске, что указывает на то, что отношения находятся в длительном процессе восстановления".



Как заявил в беседе с "НГ" независимый исследователь Антон Мардасов, общественное недовольство в южных провинциях Сирии, которые в 2018 году были "примирены" при предоставлении российской стороной определенных гарантий, выглядит достаточно очевидным. "Некоммерческие организации уже не работают в этих регионах несколько лет, – напоминает эксперт. – С 2018 года уровень жизни там резко снизился, а взаимодействие с властью не приносит ничего, кроме периодических рейдов, которые организуют силовики. Несмотря на помощь Асаду сторонних игроков и восстановление членства Сирии в ЛАГ, никакого "профита" население в этих регионах не имеет, а уровень его жизни падает с каждым годом".



Собеседник "НГ" вместе с тем отмечает, что ряд местных бывших оппозиционеров, не говоря уже о сторонниках власти, ведет активный и успешный контрабандный бизнес в пограничных районах. "При этом протестный потенциал населения во многом связан с тем, что оно не только сравнивает уровень жизни до и после 2018 года, но и хорошо знает то, почему тормозится торговля с соседними странами и по какому принципу вводится налогообложение", – подчеркивает Мардасов. По его словам, такая ситуация зачастую вовсе не отражает последствия введенных против Дамаска санкций, потому что инициаторы ограничительных мер, в том числе США, уже давно закрывают глаза на многие лазейки.