 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.08.2023
00:59  Юг Сирии возвращается в эпоху арабской весны, - И.Субботин
00:12  Индия и Китай поспорят на саммите БРИКС
Понедельник, 21.08.2023
19:24  Акции 31 крупных госкомпаний Узбекистана снова возвращаются на баланс Минэкономфина
17:29  Проект Стратегии "Узбекистан-2030" нуждается в экспертной оценке. На предмет бреда
17:25  Российский "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан
17:16  Туркменистан и Венгрия заключили политическое соглашение о поставках газа
17:10  Зеленский получил истребители F-16: Путину больше незачем ждать Киевский режим уже не вылечить, - МК

16:48  Глава российских буддистов лама Дамба Аушеев: "Буддисты воюют за русский мир, чтобы сохранить свой монгольский"
14:23  "Пятая колонна" в России: они не сдадутся и не сбегут, - А.Уральский
14:19  "Узтрансгаз" воглавил Аскар Исаков
13:27  Как отважные Буры бились с Британской империей (история), - В.Бурт
13:05  "Великое замещение" рас. В 2045 году белые в США станут меньшинством, - Робер Семонсен
13:03  Дедолларизация мировой экономики идет полным ходом, - Эмре Эргюль
12:59  Стоит ли опасаться оттока гастарбайтеров из России, - Дм.Морковкин
12:52  Новый кыргызский "Белый дом" строят из золота? - депутат Бекешев
11:28  К 150-летию завоевания Россией Хивинского ханства, - Ильга Мехти
11:23  "Украинская идея имеет свойство только в ненависти к русским..." (интервью), - А.Дугин
10:30  Газовый альянс и Туркменистан: конфликт или сотрудничество? - Ст.Ткаченко
09:54  Передача четырех пансионатов Узбекистану. От Кырвласти требуют раскрыть документы
09:30  "Мировое правительство" нового типа для сдерживания ИИ? старая сказка на новый лад (ответ Яну Бреммеру)
07:13  У миграционных рейдов в России появилась новая опция. Увозят не только в полицию, но и в военкомат
07:08  Рустам Эмомали (Рахмон II-й) отправился с официальным визитом в Китай
06:59  США просят мира, чтобы подготовиться к войне, - Ю.Борисов
06:42  Остановить стихийное и беспорядочное строительство в городе Бишкек! (петиция)
06:15  В Кыргызстане задержан чеченский активист, критик Рамзана Кадырова Мансур Мовлаев
06:06  Кырпрез Жапаров подарил коня казахскому поэту Калдыбаеву
00:38  Агония режима Зеленского, - И.Скрипка
00:03  Мигрантов в России принуждают отдать воинский долг новой родине, - НГ
Воскресенье, 20.08.2023
22:05  Путчисты Нигера отмежевались от России
17:29  Кыргызы победили казахов в финале клубного ЧМ по кок-бору (козлодранью)
15:59  С кем больше всего торгует Казахстан в Центральной Азии?
15:53  Время собирать Каспий: как спасти погибающее море
15:51  Фергана: "генеральский город", ставший колыбелью цивилизаций
15:43  Рефлексия о деколонизации Центральной Азии, или Как великие укры казахскому хану Каспийское море копать помогали, - Р.Алимова
15:26  Токаев прилетел с госвизитом во Вьетнам
12:11  Новая структура администрации президента Узбекистана
12:05  РосРакета удачно посетила совещание НАТОвских противоракетчиков в Черниговском драмтеатре
10:10  Шавкат Мирзиеев прибыл с визитом в Венгрию
06:06  Четвертая мировая война: линия раздела, - Сергей Лисичкин
05:55  Земля в иллюминаторе... Роскосмостанция "Луна-25" улетела неизвестно куда
05:07  На шахте "Казахстанская" нашли тело последнего пятого погибшего горняка
00:50  Вашингтон хочет заставить Турцию окончательно порвать с Россией, - Г.Мирзаян
00:41  В Германии наступает Альтернатива, - Владимир Можегов
00:39  "Сахаровский центр" закрыт, очередь за "Ельцинским"? - СП
Суббота, 19.08.2023
18:06  Шейхантаур. Как была спасена мусульманская святыня Ташкента, - Ю.Флыгин
18:01  Туркменбаши: Отец нации или Великий диктатор? (штрихи к портрету)
14:45  Казпремьер Смаилов позволил себе покритиковать "АрселорМиттал". Куснул руку...
14:10  Сменилось руководство ГУВД Бишкека. Новый шеф - полковник Токтоналиев
13:54  Как в США занимались племенным разведением... рабов (история)
10:31  Сценарий для мигрантов. 8 принципиальных пунктов озвучил Дугин
10:29  "Фашистский взгляд и колониальное отношение". Реакция на заявление Дугина о том, что "таджики должны принять православие, крестить детей…"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Юг Сирии возвращается в эпоху арабской весны, - И.Субботин
00:59 22.08.2023

21.08.2023

Против Башара Асада восстают примиренные провинции
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Наиболее радикально настроенные противники Асада переходят от митингов к более решительным формам протеста.
Юг Сирии столкнулся с мощной волной протестов в связи с ухудшающимися условиями жизни. Провинция Сувейда, место компактного проживания друзов, стала местом масштабных народных волнений, которые арабские издания назвали крупнейшими с 2011 года, с начала арабской весны. Несмотря на то что официальному Дамаску при содействии внешних игроков за последние годы удалось добиться разморозки дипломатических отношений с соседями по региону и вернуться в Лигу арабских государств (ЛАГ), экономика страны продолжает сталкиваться с симптомами серьезного кризиса.
Жители Сувейды организовали масштабную забастовку, выступая против ухудшающегося экономического положения. Оппозиционный телеканал Suwayda-24 зафиксировал на территории южной провинции, вернувшейся под контроль центрального правительства в 2018 году, как минимум 40 протестных очагов, которые привели к блокировке критически важной инфраструктуры. Как обратило внимание ливанское издание "Аль-Модон", демонстранты не ограничились экономическими лозунгами – они фактически повторяли требования десятилетней давности, призывая президента Арабской Республики Башара Асада покинуть свой пост и выражая поддержку тем анклавам, которые остаются в руках вооруженной оппозиции.

Такие же выступления были зафиксированы параллельно в соседних провинциях, находящихся на юге страны. Несмотря на то что южане регулярно демонстрировали протестный потенциал даже после возвращения под юрисдикцию центрального правительства, нынешние уличные демонстрации принято называть самыми масштабными с 2011 года.

Причин для народных волнений достаточно. Оценки, представленные в апреле Всемирным банком, подчеркивают расширяющуюся тенденцию на ухудшение экономической ситуации в Сирии. По прогнозам, в этом году сокращение реального ВВП Арабской Республики достигнет уровня в 5,5% на фоне произошедшего в феврале мощного землетрясения. По этим ожиданиям, инфляция повысится с 44 до 60% из-за сбоев в цепочке поставок и высоких транспортных расходов. Вместе с тем сирийский фунт продолжает стабильно обесцениваться: за месяц национальная валюта потеряла 47% своей стоимости. По оценкам канала "Аль-Джазира", в середине июля ее курс на черном рынке достиг уровня 11 тыс. единиц за доллар, что ознаменовало историческое падение.

К началу августа цены на продукты питания и товары первой необходимости выросли в Сирии почти на 100%. Населению пытаются это компенсировать. В этом месяце Асад подписал указ, который предусматривает выплату надбавки в размере 100% к ежемесячным окладам бюджетников и военным. Вместе с тем, как проинформировала президентская канцелярия, еще один подписанный указ предполагает, что на 100% будут увеличены пенсионные выплаты гражданским лицам, отставным военным и инвалидам. Государственным служащим обещаны дополнительные ежемесячные пособия. Однако, как отмечают исследователи, предложенные меры не смогут снизить давление на обычных потребителей: цены растут слишком стремительно.

Как фиксирует вашингтонский Институт Ближнего Востока (MEI), кризисная симптоматика углубляется вопреки тому, что Сирия вернулась в ЛАГ. "Страны, которые быстро нормализовали отношения с Дамаском, такие как ОАЭ, в последнее время были сосредоточены на гуманитарной ситуации, а планы по развитию экономики Сирии стали предметом дальнейшего обсуждения, – отмечается в аналитике MEI. – ОАЭ и Саудовская Аравия в основном работали над оказанием поддержки пострадавшим от землетрясения районам, а не над более широкими проектами по укреплению экономики Сирии. Саудовская Аравия еще не полностью открыла свое посольство в Дамаске, что указывает на то, что отношения находятся в длительном процессе восстановления".

Как заявил в беседе с "НГ" независимый исследователь Антон Мардасов, общественное недовольство в южных провинциях Сирии, которые в 2018 году были "примирены" при предоставлении российской стороной определенных гарантий, выглядит достаточно очевидным. "Некоммерческие организации уже не работают в этих регионах несколько лет, – напоминает эксперт. – С 2018 года уровень жизни там резко снизился, а взаимодействие с властью не приносит ничего, кроме периодических рейдов, которые организуют силовики. Несмотря на помощь Асаду сторонних игроков и восстановление членства Сирии в ЛАГ, никакого "профита" население в этих регионах не имеет, а уровень его жизни падает с каждым годом".

Собеседник "НГ" вместе с тем отмечает, что ряд местных бывших оппозиционеров, не говоря уже о сторонниках власти, ведет активный и успешный контрабандный бизнес в пограничных районах. "При этом протестный потенциал населения во многом связан с тем, что оно не только сравнивает уровень жизни до и после 2018 года, но и хорошо знает то, почему тормозится торговля с соседними странами и по какому принципу вводится налогообложение", – подчеркивает Мардасов. По его словам, такая ситуация зачастую вовсе не отражает последствия введенных против Дамаска санкций, потому что инициаторы ограничительных мер, в том числе США, уже давно закрывают глаза на многие лазейки.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692655140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области
- О вопросах Алматы
- В Правительстве рассмотрели проблемные вопросы бизнеса
- Казахстан и Узбекистан укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества
- Серик Жумангарин встретился с вице-президентом корпорации Jingdong Group Ларри Ли
- О проблемах энергетики
- Мажилисмен встретился с коллективом завода "Зенит" в Уральске
- Украина – полигон для мирных инициатив
- Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  