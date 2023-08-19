Запад просит кирпича. Страны БРИКС пытаются перехватить мировую повестку, - С.Строкань

02:31 22.08.2023

В Йоханнесбурге во вторник открывается саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который станет крупнейшей в истории встречей глав государств и правительств незападного мира. В работе форума примут участие более 60 государств Глобального Юга - все они в той или иной степени выступают против западного доминирования в мире и ищут альтернативные механизмы сотрудничества. Тон будут задавать председатель КНР Си Цзиньпин, который совместит поездку на саммит с государственным визитом в ЮАР, и премьер-министр Индии Нарендра Моди, подтвердивший свое личное участие во встрече. Генеральной репетицией саммита стал завершившийся в воскресенье Медиафорум БРИКС, участники которого назвали эту организацию альтернативой однополярному миру.



Открывающийся в Йоханнесбурге во вторник 15-й саммит БРИКС станет первой очной встречей лидеров объединения с 2019 года. До этого в последний раз главы государств и правительств "большой пятерки" незападного мира лично общались в ходе 11-го саммита в Бразилии. После этого пандемия COVID-19 вынудила лидеров БРИКС перейти к онлайн-формату.



Год, прошедший после онлайн-саммита в Пекине, был отмечен событиями, связанными с боевыми действиями на Украине (в том числе с западными санкциями и нарушением логистики в мировой торговле), ударившими и по интересам стран Глобального Юга. Они стали рассматривать БРИКС как альтернативную платформу мировой экономики и выстроились в очередь на членство в организации, которая наверняка со временем станет больше, но при этом утеряет благозвучную аббревиатуру, составленную по первым буквам названий входящих в нее сейчас государств (в переводе с английского - "кирпичи").



Как сообщил агентству ТАСС южноафриканский дипломатический источник, "для дискуссий в ходе саммита приглашены более 60 стран, это и страны Африки, и страны, подавшие заявки в БРИКС".



"Запланированы предметные дискуссии по диалогу с государствами Глобального Юга",- сообщил собеседник агентства. Весьма символично, что инициатором расширения БРИКС в год своего председательства в этой организации стал Китай.



Первые заявки на вступление в организацию летом прошлого года поступили от Аргентины и Ирана, а осенью о желании вступить в ее ряды заявили Саудовская Аравия и Египет. В связи с этим 1 июня этого года главы МИДов стран БРИКС на встрече в Кейптауне рассмотрели концепцию расширения группы, однако решили направить документ на доработку. После этого прошла встреча "Друзей БРИКС", в которой приняли участие главы МИДов стран-членов БРИКС и еще 12 государств Глобального Юга, претендующих на членство в организации.



Как сообщила в конце прошлой недели глава МИД ЮАР Наледи Пандор, на предстоящем саммите лидеры стран БРИКС обсудят вопрос расширения как один из приоритетных, при этом формальные заявки на вступление подали уже 23 страны.



Большинство из них - государства Африканского континента, проявляющие наибольший интерес к БРИКС. Учитывая это обстоятельство, саммит БРИКС впервые в своей истории станет "афроцентричным".



На это обстоятельство в конце прошлой недели обратил особое внимание официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Эта встреча будет посвящена теме углубления партнерства между БРИКС и Африкой, содействию взаимному росту, достижению устойчивого развития, укреплению инклюзивности и многосторонности",- заявил китайский дипломат. По его словам, "стороны углубят практическое сотрудничество в области экономики и торговли, финансов, безопасности, гуманитарных наук и глобального управления".



Напомним, что президент России Владимир Путин будет участвовать в форуме по видеосвязи, а представлять Москву в Йоханнесбурге будет глава МИД РФ Сергей Лавров. Тон же на саммите будет во многом задавать инициировавший процесс расширения БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер начнет свой четырехдневный государственный визит в Южную Африку 21 августа в рамках празднования 25-летия установления дипотношений между ЮАР и Китаем.



Еще одним ключевым участником саммита станет премьер-министр Индии Нарендра Моди, который изначально планировал выступить в онлайн-формате, однако затем подтвердил намерение лететь на форум в Южную Африку. В заявлении МИД Индии отмечается, что в Йоханнесбурге Нарендра Моди проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами БРИКС и примет участие в специальном мероприятии "БРИКС - Африка и диалог БРИКС плюс", которое пройдет уже после саммита.



На официальном уровне индийская сторона опровергает сообщения западных СМИ, по версии которых стремление Китая ускорить процесс расширения БРИКС якобы столкнулось с сопротивлением Индии, которая вместе с Бразилией не поддерживает эту тенденцию. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал безосновательными спекуляциями сообщения о том, что страна выступает против расширения БРИКС.



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В свою очередь, заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель сообщил о том, что в Вашингтоне не комментируют возможность вступления в БРИКС Ирана, поскольку сами не являются членами этого объединения, однако следят за "дестабилизирующей и злонамеренной активностью" Тегерана и намерены подходить к этому вопросу "очень серьезно".



На этом фоне генеральной репетицией саммита стал прошедший в Йоханнесбурге 19–20 августа Медиафорум БРИКС (эта платформа для диалога руководителей ведущих СМИ государств-членов организации была учреждена в 2015 году по инициативе китайского государственного агентства "Синьхуа"). Главная тема медиафорума в Йоханнесбурге была сформулирована так: "БРИКС и Африка: укрепление медиадиалога для общего и справедливого будущего".



Открывая встречу, министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин отметил, что "миру нужен БРИКС, чтобы противостоять нестабильности и тем негативным изменениям, которые сейчас происходят на нашей планете".



"Страны БРИКС способны стимулировать укрепление коллективной безопасности во всем мире",- заявил Ху Хэпин, призвав страны БРИКС "принять историческую ответственность и выступать единым фронтом".



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В свою очередь, член руководства правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" Дакота Легоете обрушился с резкой критикой на западные страны, использующие СМИ в информационной войне, и призвал противостоять этому. "Мы видим, как СМИ превратились в род оружия в украинском конфликте. Мы видим, как одна страна хочет сохранять позиции мирового полицейского и заставляет других пользоваться своей валютой. Страны БРИКС должны противостоять использованию СМИ в военной пропаганде, способствовать диалогу, миру, устойчивому развитию",- заявил Дакота Легоете.



Демонстрируя неприятие диктата со стороны западных институтов, участники Медиафорума БРИКС выражали уверенность в своей способности начать задавать тон в мировой повестке. "Мы строим новое будущее. СМИ стран БРИКС не должны замыкаться только на одних своих государствах, следует обращаться ко всему миру с рассказом о наших планах и о том, каким мы хотим видеть мир",- подвел итог Медиафорума БРИКС генеральный директор "Синьхуа" Фу Хуа.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №152/П от 21.08.2023, стр. 6